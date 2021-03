Koronasulku käytetty Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa hyväksi – "Luvassa on paljon uusia avauksia"

Koronavirus sulki Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet Ruissalossa. Lisäksi kahvila Vanha tammi pitää ovensa kiinni 8.–23. maaliskuuta. Ulkopuutarha on kuitenkin päivittäin avoinna, ja kasvihuoneet avataan yleisölle heti pandemiatilanteen salliessa.

Kasvitieteellisessä puutarhassa on normaalioloissa vierailtu yhä useammin. Yleisöennätys saavutettiin 2019, jolloin puutarhassa vieraili arviolta 107 000 kävijää. Myös viime vuosi alkoi erinomaisestii. Tammi–helmikuussa 2020 kävijämäärät kasvoivat yli kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Keväälle oli valmisteltu sarja koko perheen tiedeiltoja, mutta vain Amazonian tutkimusretkiä käsittelevä tilaisuus ehdittiin pitää.

– Koronasta huolimatta puutarhassa vieraili viime vuonna noin 95 000 kävijää. Tulos on hyvä, kun huomioidaan, että kasvihuoneet olivat suljettuina keväällä ja joulun tienoilla yhteensä 98 päivää, toteaa ylipuutarhuri Simo Laine.

Tänä vuonna kasvihuoneita ei ole voitu avata yleisölle. Moni on kuitenkin vieraillut ulkopuutarhassa.

– Kevätaurinko saa ihmiset taas liikkeelle ja luonto herää eloon. Joka päivä voi ihailla uusia kevään merkkejä. Ulkopuutarha tarjoaa vierailijoilla upean mahdollisuuden nauttia luonnosta, sanoo Laine.

Kasvihuoneet avataan yleisölle jälleen heti kun se on valtakunnallisten, alueellisten ja Turun yliopiston ohjeistusten mukaan mahdollista. Koronasulku vaikuttaa kasvitieteellisen puutarhan ja koko biodiversiteettiyksikön taloudelliseen tilanteeseen, sillä pääsylipputulot ovat vähentyneet yli sadalla tuhannella eurolla.

– Iloitsemme siitä, että ihmiset ovat löytäneet ulkopuutarhan, jonka haluamme pitää maksuttomana kohteena jatkossakin. Uskomme kävijämäärien nousun jatkuvan pandemian jälkeen. Monet ihmiset kokevat työmme tärkeäksi ja tukevat toimintaamme säännöllisin vierailuin, professori Ilari E. Sääksjärvi sanoo.

Koronasulun aikana puutarhan kokoelmia hoidetaan tavanomaiseen tapaan, mutta tämän lisäksi on korjattu, kunnostettu ja kehitetty uutta.

– Kasvihuoneissa on esimerkiksi rakennettu uusia näyttelykokonaisuuksia ja parannettu vierailijoiden käytössä olevia tiloja, paljastaa Laine.

Lisäksi kasvitieteellisen puutarhan tarjoamia tiede- ja luontosisältöjä on kehitetty sulun aikana. Ulkopuutarhan Aikavaellus-reitti johdattelee vieraat maailmankaikkeuden historian alkuräjähdyksestä nykyhetkeen. Lapsille suunnattu tehtäväkartta taas johtaa Onneli, Anneli ja nukutuskello -elokuvasta tutulle tuulimyllylle.

Lummelammen aluetta on kehitetty. Turun kaupunki on rakentanut lammen rantaan pienen laiturin ja Kalervon kasvimaalle istutetaan taas hyötykasveja. Luonto ja Lapsi Säätiön rahoittaman Puutarhakasvatushankkeen tuella alueelle valmistuu kevään aikana myös elämyksellinen aistipolku ja tietyt päiväkoti- ja esikouluryhmät pääsevät tutustumaan puutarhalla luonnon monimuotoisuuteen ja eliöyhteisöjen toimintaan.

Lisäksi Turun yliopiston kemian laitos valmistelee yhteistyössä biodiversiteettiyksikön kanssa varsinkin lapsille ja nuorille suunnattua tietopakettia kasvien kemiallisesta monimuotoisuudesta ja sen tutkimuksesta.

– Kasvitieteellinen puutarha on upea luontokohde, jossa meillä on mahdollista innostaa suurta yleisöä tieteen pariin. Luvassa on paljon uusia avauksia, kunhan vaan koronatilanne hellittää, kertoo Sääksjärvi.