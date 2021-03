Joulukuussa kadonnut mies yhä kateissa – viimeisin havainto Naantalista, auto löytyi Taivassalosta

Espoolainen viime vuoden joulukuussa kadonnut mies on poliisin mukaan edelleen kateissa. Länsi-Uudenmaan poliisi pyysi hänestä havaintoja tammikuussa. Kadonneen etunimi on Jorma, ja hän on 42-vuotias.

Mies poistui kotoaan 14. joulukuuta 2020, minkä jälkeen häneen ei ole saatu yhteyttä. Viimeisin havainto hänestä on edelleen Naantalista.

Kadonnut nähtiin kyseisenä päivänä noin kello 19.20 Naantalissa sijaitsevalla Neste-huoltoasemalla. Hän oli liikkeellä autolla. Auto löydettiin 28. joulukuuta Taivassalosta, Kaitaistensillan Kustavin puoleisesta päästä vanhalle lossirannalle johtavan tien varresta. Poliisi ja rajavartiolaitos ovat tehneet alueella sekä maasto- että vesistöetsintää.

Poliisi on tarkistanut tuloksetta myös muutamia tammikuussa saatuja vihjeitä kadonneen henkilön mahdollisista liikkeistä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja kadonneesta. Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 413 031 (vastaaja). Kadonnut mies on 184 senttimetriä pitkä, ja hänellä on ollut katoamisaikaan yllään tumma vaatetus.

Poliisin tämän hetkisten tietojen perusteella katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.