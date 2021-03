Kaarinassa Valkeavuoren koulussa koronatartunta

Kaarinassa sijaitsevassa Valkeavuoren koulussa on todettu oppilaalla koronavirustartunta. Valkeavuoren koulussa on sekä ylä- että alakoulu. Tartunta on Kaarinan johtavan rehtorin Emmi Virtasen mukaan varmistettu alakoulun oppilaalla.

Oppilaiden huoltajille ja henkilökunnalle on tiedotettu asiasta. Lisäksi altistuneiksi arvioitujen oppilaiden huoltajille on lähetetty keskiviikkoaamuna asiasta vielä erillinen Wilma-viesti. Tartuntatautiviranomaiset soittavat keskiviikon tai torstain aikana altistuneeksi arvioitujen lasten huoltajille.

Koulun toiminta jatkuu muiden osalta normaalisti noudattaen kouluja koskevaa koronaohjeistusta.