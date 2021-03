Kaisa Sillanpää on sauvolainen ruokakirjoja julkaissut taiteilija

Kaisa Sillanpää pyörittelee käsissään uusinta kirjaansa, joka kantaa nimeä Aamupalat & välipalat. Paksussa opuksessa on lähes 350 sivua ja se sisältää 141 reseptiä. Suosikkiaan Sillanpää ei reseptien joukosta osaa valita.

– Siitä on jo niin kauan kun tämän kirjoitin, hän naurahtaa.

Vaikka kirja julkaistiin tämän vuoden tammikuussa, on se ollut valmiina jo vuoden päivät, sillä korona lykkäsi kirjan julkaisua. Tämän vuoksi Sillanpää on ehtinyt kirjoittaa perään jo toisenkin opuksen, jonka on myös määrä ilmestyä tänä keväänä. Suuri suomalainen leipäkirja tulee sisältämään nimensä mukaisesti ohjeita erilaisiin leipiin. On niin patonkeja, sämpylöitä, focacciaa, rieskaa, skonsseja, limppuja kuin naanleipääkin ja reseptejä leivotaan eri viljalajeista. Koronavuonna moni innostui kokeilemaan itse leivän leipomista ja tässä puuhassa on pitkälti kulunut Sillanpäänkin vuosi. Toki kirjan tekoon sisältyy paljon muutakin kuin leipomista.

– Kehittelen itse reseptit, leivon, kirjoitan ja otan valokuvatkin itse kirjojani varten, hän kertoo.

Sauvolainen Kaisa Sillanpää on itseoppinut kokkaaja. Hän on aina ollut innokas ruuanlaittaja ja kehittänyt itse omia ruokareseptejään.

– Joskus 2008 tai 2009 osallistuin sitten ensimmäiseen reseptikilpailuun, hän muistelee.

Kilpailuista Sillanpää innostui toden teolla ja vuosien varrella hän onkin menestynyt jo noin sadassa eri reseptikilpailuissa.

Kilpailujen kautta myös kustantaja kiinnostui hänestä ja Readme otti häneen yhteyttä. Vuonna 2013 ilmestyi Sillanpään ensimmäinen ruokakirja: Reseptikuningatar – palkittua kotiruokaa.

– Siihen on kerätty meidän perheen suosikkireseptejä, Sillanpää kertoo.

Ensimmäisen teoksen ilmestymisen jälkeen kirjoja onkin ilmestynyt tasaiseen tahtiin vuoden, parin välein niin burgereista, grillauksesta kuin tähteistä ja salaateistakin.

"Seuraavaksi jatkan jälleen uusien taulujen maalaamista."

Vaikka Sillanpää on tällä hetkellä päätoiminen ruokakirjailija, on hän alkuperäiseltä ammatiltaan kuitenkin kuvataiteilija. Maalaaminen on kulkenut vuosien varrella mukana, vaikka välillä hän on pitänyt siinä taukojakin.

– Olen maalannut 1980-loppupuolelta asti, siis jo yli 30 vuotta, hän kertoo.

Alun perin Sillanpää aloitti maalaamisen öljyväreillä, minkä lisäksi hän teki myös grafiikkaa ja valmisti käsityönä nukkeja. Nykyisin Sillanpää maalaa tauluja akryylimaaleilla, koska allergisoitui öljyväreihin. Hänen maalauksensa ovat värikkäitä ja niissä on useita eläinaiheita, kuten lintuja, kettuja ja jäniksiä.

– Eläimet ovat sellaisia, joita Sauvossakin voisi liikkua, ja olen niistä monia nähnytkin, ilveksiä lukuun ottamatta, hän kertoo.

Vaikka tauluja on tullut maalattua, näyttelyiden pitämisessä Sillanpäällä oli peräti kahdenkymmenen vuoden tauko – viime vuoteen saakka. Viime vuonna hänen näyttelynsä oli esillä Tuorlan majatalossa, Kaarinassa, Turussa Fabbes Cafessa sekä Raision kirjastossa. Sama näyttely siirtyi vielä tämän vuoden helmikuuksi Sauvon kirjastoon.

Näyttelyä varten hän maalasi kaikki teokset viime vuoden aikana.

– Sain eräänä iltana ennen nukahtamista ajatuksen, että koska on vuoden pimein aika, niin nyt tarvitaan väriä ja heti seuraavana päivänä aloin maalata, hän kertoo.

Näyttelyurakka on nyt takana päin ja kaksi ruokakirjaa on ilmestynyt peräjälkeen, mutta silti Sillanpää ei aio jäädä lepäilemään.

– Seuraavaksi jatkan jälleen uusien taulujen maalaamista. Uuden ruokakirjankin otan työn alle tämän vuoden aikana, mutta aihe ei ole vielä täysin selkeänä mielessä. Ehkä tulevaisuudessa voisin ruokakirjojen lisäksi tehdä myös jotain muuta kirjallista

tuotantoa, Sillanpää haaveilee.