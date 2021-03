Koristeeksi luultu haittakasvi leviää villisti Aurajoessa – säätiö ryhtyy torjuntatöihin keltalammikin pysäyttämiseksi

Vast: Mitä haittaa siitä on?

Et varmaan lukenut koko juttua: ” Luonnonvesissä se on viheliäinen, koska se syrjäyttää alkuperäistä kasvilajistoa. Nopeasti leviävä mattomainen kasvusto estää valon pääsyä veteen ja aiheuttaa hajotessaan happikatoa. Umpeenkasvusta kärsii myös vesistön virkistyskäyttö.”



Tuo valon pääsy on varmasti pahin, mutta minä ihmettelin eikö ihmiset erota sitä ulpukasta, siinähän on suuri ero, sekä kukinnassa että lehdessä.