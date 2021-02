Virusmuunnosten osuus kaikista koronavirustartunnoista kasvanut Varsinais-Suomessa merkittävästi

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että maakunnassa rajoitettaisiin yli kuuden hengen kokoontumisia jo lauantaista lähtien. Lisäksi ryhmä tiukensi suosituksiaan liikunnan harrastamisesta. Aikuisten ulkona tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa tulee välttää ja yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta tulee tauottaa.

Ryhmän mukaan virusmuunnosten osuus kaikista koronatartunnoista Varsinais-Suomessa on kasvanut merkittävästi. Kuluvalla viikolla tutkituista koronanäytteistä yli puolet on osoittautunut S- geeninegatiivisiksi.

– Tämä viittaa voimakkaasti siihen, että UK variantin osuus meilläkin jo huomattava, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Koordinaatiotyörymä ei vielä nähnyt tarpeelliseksi antaa suositusta yläkoulujen ja toisen asteen täydellisestä etäopetukseen siirtymisestä. Tilannetta arvioidaan uudelleen ensi tiistain kokouksessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kuntien epidemiologinen tilanne vaihtelee suuresti, joten kunnat ovat jo nytkin tehneet omat arvionsa esimerkiksi etäopetukseen siirtymisestä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Työryhmä arvioi, että uhka tartuntatilanteen pahenemisesta on vakava.

– Ennusteiden mukaan on mahdollista, että tartuntamäärät voivat nopeasti moninkertaistua. Tästä olemme nähneet esimerkin pääkaupunkiseudulla. Käytännössä meidän on suhtauduttava niin, että jokainen tartunta on mahdollinen muuntovirustartunta. Siksi maskien käyttöön ja käsihygieniaan pitää kiinnittää erityistä huomiota, Pietilä painottaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on noussut ja on nyt 133:een sataatuhatta ihmistä kohden. Tapausmääriä kirjataan noin 60 päivittäin. Näytteitä otetaan noin 1 500 näytteen päivävauhtia.