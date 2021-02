Naantali avaa rokotusajanvarauksen viisikymppisille ja vanhemmille riskiryhmäläisille

Alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten koronavirusrokotukset laajenevat ensi viikolla Naantalissa.

Perjantaista alkaen 50–69-vuotiaat 1. riskiryhmään kuuluvat voivat varata itsellensä rokotusajan ensi viikolle.

Ajanvaraus koronarokotukseen aukeaa perjantaina kello 9 kaupungin verkkosivuilla.

Jos nettiajanvaraus ei ole mahdollinen, rokotusajan voi varata myös puhelimitse arkisin kello 9–14 numerosta 040 4846 533.

Kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelu koronarokotuksissa on 040 4846 533.

Naantalissa on rokotettu tähän mennessä 855 henkilöä.

1. riskiryhmään kuuluvien naantalilaisten ajanvaraus rokotuksiin on porrastettu ikäryhmittäin, koska rokotteita on edelleen saatavilla rajoitetusti ja jotta puhelinlinjat eivät ruuhkautuisi.

– Vaikka rokotusaikaa ei ehtisi heti perjantaina saamaan, kaikki halukkaat tulevat kuitenkin saamaan koronarokotuksen. Rokotusaikoja avataan varattavaksi sitä mukaa, kun rokotteita saadaan Naantaliin, johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen muistuttaa Naantalin tiedotteessa.

Kaupunki tiedottaa koronarokotusten edistymisestä verkkosivuillaan osoitteessa naantali.fi/koronarokotukset. Puhelimitse rokotuksista ei kannata tiedustella, jotta puhelinlinjat eivät ruuhkaudu kyselyistä.

Alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset on voitu aloittaa rinnakkain yli 70-vuotiaiden rokotusten kanssa, sillä Naantaliin on saatu Astra Zenecan rokotetta, joka on tarkoitettu alle 70-vuotiaille.

Yli 70-vuotiaat kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään, joten heitä ei erikseen sairauksien puolesta rokoteta. Kaikille 70–79-vuotiaille naantalilaisille on postitettu kirjeet, joissa on annettu syntymävuoden mukaiset ajanvarausohjeet.

Yli 70-vuotiaiden ajanvaraus koronarokotukseen alkaa porrastetusti maanantaista alkaen vuosina 1941–1942 syntyneistä.