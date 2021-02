Jane Iltanen

Taksinkuljettajiin on kohdistunut viime vuosina väkivaltaa myös Turun seudulla, vaikka pääkaupunkiseudulla ilmiö on huomattavasti vakavampi. Turun seudulla kyse on ollut esimerkiksi repimisestä, tönimisestä, lyömisestä ja ryöstöistä.