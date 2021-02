Ensimmäiseen lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien 65 – 69 -vuotiaiden sähköinen ajanvaraus on avautunut maanantaina ja ikäryhmää laajennetaan keskiviikosta lähtien. Ajan voivat varata nyt kaikki 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvat 18 – 69 -vuotiaat. Aikoja avautuu varattavaksi viikoittain tietty määrä sitä mukaa kun rokotteita saapuu Saloon. Riskiryhmäläisten tulee varautua esittämään peruste riskiryhmään kuulumiselle rokottamisen yhteydessä.

Kotona asuvien 85 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien koronarokotukset alkoivat Salossa 23.helmikuuta. Ajanvaraus kotona asuvien 80-84-vuotiaiden osalta on avattu, ja tämän ryhmän rokotukset alkavat ensi viikolla. Tälle ryhmälle on myös lähetetty erillinen kutsukirje kotiin.

Tällä hetkellä Salon kaupungilla on käytössä Pfizer BioNtechin, Modernan ja Astra Zenecan rokotteita. Näiden rokotteiden käyttöön liittyy joko käsittelyä tai ikäsuosituksia koskevia rajoituksia, jotka vaikuttavat rokotusjärjestykseen ja rokotusjärjestelyihin. Tästä syystä esimerkiksi 70 – 79 -vuotiaiden osalta niin riskiryhmiin kuuluvien kuin muidenkaan rokotukset eivät ole vielä käynnissä.

Rokotusajat varataan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa salo.terveytesi.fi, mutta myös puhelinajanvaraus on käytössä. Ajanvarauksen puhelinnumero on 02 772 3605. Ajanvaraus on avoinna maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-15. Ajanvaraus toimii takaisinsoittojärjestelmällä.

Ajanvarausnumerosta annetaan rokotusaikoja vain rokotusvuorossa olevaan ryhmään kuuluville. Kaupunki muistuttaa, että numero ei ole neuvontanumero, vaan käytössä ainoastaan ajanvarausta varten. Oman terveysaseman ajanvaraus palvelee kaikissa koronaan liittyvissä kysymyksissä maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuisin klo 8 – 16 on käytössä koronaneuvonta numerossa 02 772 3023.

Salossa on käytössä yksi rokotuspiste eli Saktan kiinteistö osoitteessa Karjalankatu 2 – 6.