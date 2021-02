Oikeutta eläimille -yhdistys on julkaissut videomateriaalia, joka paljastaa laajalle levinneen väkivallan kulttuurin suojelukoirien koulutuksessa. Koulutuskentillä salaa kuvatut videot näyttävät, miten koiria lyödään, potkitaan ja kuristetaan, kerrotaan yhdistyksen tiedotteessa. Koirilla käytetään myös sähköpantoja, ja niille annetaan kovia, pitkäkestoisia sähköiskuja.

Koulutuksia järjestää Suomen suurin yhden koirarodun rotuyhdistys Saksanpaimenkoiraliitto ja sen alayhdistykset. Videoilla ei kouluteta viranomaiskoiria, vaan kyseessä on harrastus. Oikeutta eläimille on tehnyt tutkintapyynnön 15 videoilla esiintyvästä koiraohjaajasta ja koulutuksia vetävästä maalimiehestä sekä kolmesta yhdistyksestä.

Oikeutta eläimille -yhdistys on pyytänyt Varsinais-Suomen ja Itä-Uudenmaan poliisia tutkimaan, onko koulutustavoissa syyllistytty eläinsuojelulain rikkomiseen. Eläinsuojelulainsäädäntö kieltää eläinten väkivaltaisen kohtelun ja tarpeettoman kärsimyksen aiheuttamisen. Lisäksi kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen on erikseen kielletty.

Oikeutta eläimille -yhdistyksen julkaisemat videot on kuvattu Paimiossa ja Loviisassa. Suurin osa videoista on kuvattu harjoituskentän laidalla olevasta metsästä niin, etteivät harrastajat ole tienneet kuvaamisesta. Osa videoista on kuvattu harjoitushalliin jätetyllä kameralla.

– Tämä on ollut ainut tapa saada todistusaineistoa väkivallasta koiria kohtaan. Ennen kuvaamista koirien kohtelusta on ilmoitettu Saksanpaimenkoiraliitolle ja valvontaeläinlääkärille. Nämä ilmoitukset eivät ole johtaneet mihinkään. Saksanpaimenkoiraliitto on kieltänyt koko asian, eivätkä viranomaiset ole voineet puuttua tapahtumiin ilman pitäviä todisteita. Nyt todisteet ovat olemassa ja väkivalta on saatava loppumaan, sanoo Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -järjestön tiedotteessa.

Tutkintapyynnön kohteena olevat ihmiset asuvat Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Lisäksi tutkintapyyntö on tehty kolmesta ulkomaan kansalaisesta. Koulutuksia järjestäneet yhdistykset ovat Saksanpaimenkoiraliitto ja sen Varsinais-Suomen ja Kotkan alaosastot.

Kuvatuilla videoilla koirat harjoittelevat koetta varten. Harjoitus alkaa sähköiskulla, jonka tarkoitus on herättää koiran puolustusvietti pelon ja kivun kautta. Tämän jälkeen koiran halutaan purevan maalimiehen suojahihaa, pitävän sitä hetken ja irrottavan sitten otteensa. Koiria ei pyydetä irrottamaan, vaan niitä kuristetaan vetämällä liinoista eri suuntiin niin kauan, että koiran on pakko irrottaa. Toisaalta liian aikaisesta irrottamisesta rangaistaan myös. Näin koiralla ei ole mitään mahdollisuutta välttää väkivaltaa.

Oikeutta eläimille -yhdistyksen mukaan koirien kohtelu kertoo syvemmällä olevasta ongelmasta, joka on nyt otettava vakavasti.

Oikeutta eläimille vaatii tiedotteessa, että suojelukoirien kokeet ja kilpailut keskeytetään, kunnes harrastajat ja kouluttajat pystyvät uskottavasti osoittamaan, että väkivaltainen koulutustapa on jätetty historiaan. Kokeita ja kilpailuja järjestetään Kennelliiton tuella, ja sen on nyt kannettava vastuuta ja toimittava, yhdistys kertoo tiedotteessa.

Myös Suomen eläintenkouluttajat ry korostaa, että kivulla kouluttaminen ei ole tarpeellista eikä hyväksyttävää. Kaikki työ- ja harrastuskoirien tarvitsemat taidot voi menestyksekkäästi kouluttaa nykyaikaisilla palkitsemiseen perustuvilla menetelmillä, eikä suojelu ole tässä minkäänlainen poikkeus, tiedotteessa kerrotaan.

Suomessa Rajavartiolaitos on siirtynyt työkoiriensa koulutuksessa väkivallattomiin menetelmiin. Muutoksen ansiosta koirien on huomattu oppivan nopeammin ja työskentelevän stressittömämmin ja varmemmin.

Myös Suomen eläintenkouluttajien jäsenissä on kouluttajia, jotka kouluttavat suojelua työnään tai harrastuksenaan. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin, jotka kieltävät kivun ja pelon tuottamisen koulutuksessa.

