Rauman kaupunki on tiedottanut edellisviikonlopusta lähtien Rauman telakan alueella todetuista koronatartunnoista. Kaikki telakan alueella työskentelevät on testattu. Koronatartuntojen lukumäärä on tarkentunut lukuun 239 noin 1 000 testatun henkilön joukosta. Rauman telakka käynnistää tuotannon vaiheittain koronasulun jälkeen torstaina 25.helmikuuta.

Tiistaina 23.helmikuuta pidetyssä yhteistyöpalaverissa viranomaiset kävivät telakan pääurakoitsijan Rauma Marine Constructionsin kanssa heidän laatimansa uuden työskentelyyn liittyvän turvallisuussuunnitelman läpi. Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan työntekijöiden ruokailu-, asumis-, ja kuljetusjärjestelyt terveysturvallisella tavalla sekä estämään koronavirustaudin jatkotartunnat. Suunnitelma hyväksyttiin yhteistyöpalaverissa pääpiirteissään, mutta tarkennukset jatkosuunnitelmasta tehdään seurantapalaverissa perjantaina.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tiedotteen mukaan telakan edustajien kanssa on sovittu hallitusta tuotannon uudelleen käynnistämisestä asteittain alkaen aikaisintaan torstaina 25.helmikuuta.

– Käynnistämme tuotantoa hyvin maltillisesti. Torstain ja perjantain aikana töihin palaa vain muutamia kymmeniä työntekijöitä, jotka eivät ole olleet telakalla tämän koronaryppään aikana. Viikonloppuna töitä ei telakalla tehdä, jotta voimme rauhassa valmistautua ensi viikkoon. Seuraavat töihin palaavat saapuvat ensi viikon maanantaina, ja määrää kasvatetaan päivä kerrallaan, kertoo Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Nykytilanteen vuoksi kaikki telakka-alueella olevat tilat on siivottu tehostetusti ja desinfioitu.

– Suunnitelma ja siihen liittyvät ohjeistukset kattavat laajasti telakka-alueelle saapumisen ja siellä toimimisen sekä esimerkiksi työntekijöiden vapaa-ajanviettoon ja asumiseen liittyvät pelisäännöt ja toimintatavat. Edellytämme töihin palaavilta negatiivisia testituloksia. Tulemme myös lisäämään satunnaistestausta ja muun muassa selvitämme pikatestausta töihin saavuttaessa. Sairaana ei siis telakka-alueelle ole lupaa tulla, kertoo Heinimaa tiedotteessa.

Koronavirustautiin sairastuneiden eristykset ja taudille altistuneiden karanteenit jatkuvat määräysten mukaisesti.

Karanteeni- ja eristysmääräyksen rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Karanteeneja valvova tartuntatautiviranomainen voi tehdä poliisille virka-apupyynnön, jos on syytä epäillä, että karanteenimääräyksiä rikotaan.

Rauma Marine Constructionsilla on tällä hetkellä käynnissä kolme laivaprojektia: Wasalinen Aurora Botnia, Tallinkin matkustaja-autolautta MyStar sekä Puolustusvoimien neljän monitoimikorvetin kokonaisuus. Näiden projektien aikatauluja tarkastellaan.