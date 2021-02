Koronarajoituksia ei kevennetä Varsinais-Suomessa – kasvomaskien käyttö entistä tärkeämpää virusmuunnosten vuoksi

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän mukaan maakunnan koronatartuntatilanne on pysynyt huolestuttavana. Erityisesti virusmuunnosten kasvava osuus tartuntojen aiheuttajana hankaloittaa tautitilanteen ennustettavuutta.

Tiistaina kokoontunut työryhmä päätti pitää voimassa kaikki aiemmat suosituksensa tartuntojen taltuttamiseksi.

– Paikallisesti arvioituna koronatartuntojen tilanne Varsinais-Suomessa on yhä tasainen verrattuna pääkaupunkiseutuun, jossa virusmuunnosten aiheuttamien tartuntojen määrä on lisääntynyt viidelläkymmenellä prosentilla. Nyt on tärkeää korostaa, että kasvomaskilla on erittäin suuri merkitys meidän kaikkien suojaamisessa, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Tällä hetkellä merkittävimmät tartuntojen lähteet ovat samassa taloudessa asuvat ja työpaikat. Viime viikkoon verrattuna työpaikalta saatujen tartuntojen määrä on kaksinkertaistunut.

– Tämä on Varsinais-Suomessa todellinen ongelma. Ilman työpaikoilta saatuja tartuntoja, alueella olisi varsin hyvä tilanne. Tulevat kolme viikkoa näyttävät nyt suunnan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on yhä leviämisvaiheessa. Virusmuunnoksia sairaanhoitopiirin alueella on löydetty tähän mennessä 28. Yhtä lukuun ottamatta ne ovat brittivariantteja.

Koronakoordinaatiotyöryhmän mielestä tartuntojen jäljittämisessä on onnistuttu sairaanhoitopiirin alueella hyvin. Tartuntalähteistä kyetään tunnistamaan 70 prosenttia.

Testimäärät ovat sairaanhoitopiirin alueella pysyneet viime viikot noin 8 000 testatun lukemissa.