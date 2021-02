Satakunnan koronatilanne on pahentunut. Sairaanhoitopiiri ilmoitti maanantai-iltana, että maakunta on siirtynyt leviämisvaiheeseen. Ilmaantuvuusluku alueella on pääkaupunkiseudun jälkeen maan toiseksi korkein. Korkea ilmaantuvuus liittyy ennen kaikkea Rauman telakan tilanteeseen. Rauma tiedotti maanantaina, että telakalla testatusta 1 000 ihmisestä vajaa 240 osoittautui koronatartunnan saaneiksi.

Kaikkiaan Satakunnassa on nyt todettu 984 tapausta. Kahden viikon ajanjaksolla ilmaantuvuus on 185 tapausta per 100 000 ihmistä.

Telakan sairastuneet ovat olleet lieväoireisia, eikä sairaanhoitopiirin mukaan kukaan ole tarvinnut sairaalahoitoa. Ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä arvioi, että lähiviikkoina Raumalla parikymmentä ihmistä tarvitsee koronan vuoksi sairaalahoitoa. Muutama potilas voi joutua teholle asti. Tilannetta on toistaiseksi kuitenkin vaikea ennustaa tarkasti.