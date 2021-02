Suurin osa Turun Sanomien lukijoista ei vielä ole tehnyt päätöstä siitä, kenelle ääni menee huhtikuun kuntavaaleissa. TS teetti lukijayhteisössä eli lukijoidensa keskuudessa kyselyn, jonka mukaan 64 prosenttia on yhä vailla ehdokasta. Reilu kymmenes on jo päättänyt ketä äänestää, saman verran on heitä, jotka eivät ole miettineet ketä äänestävät tai vaihtoehtoja on runsaasti. Viidenneksellä on mielessä muutamia nimiä, mutta päätös uupuu.

Lukijoista yli 87 prosenttia on aikeissa äänestää. Joka kymmenes miettii, lähteäkö vaaliuurnille ja vain alle kaksi prosenttia ei ole aikeissa äänestää.

Varmasti äänestäneistä puolet aikoo äänestää ennakkoon, kolmannes varsinaisena vaalipäivänä, joka on sunnuntai 18. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa 7. huhtikuuta.

Päätöksen teossa merkitsee ehdokas hieman enemmän kun puolue. Yhtä tärkeinä molempia pitää liki neljännes kyselyyn vastanneista.

Kysely tehtiin tammikuun lopussa ja siihen vastasi 608 Turun Sanomien lukijayhteisön jäsentä.