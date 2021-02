Nuoren turkulaisnaisen kaappauksesta epäilty saattoi seurailla naisia vuosien ajan – poliisi pyytää havaintoja harmaalla Opelilla kulkeneesta miehestä

Lounais-Suomen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja miehestä, jonka epäillään seuranneen naisia Turussa.

Asia liittyy marraskuussa Turusta kadonneen nuoren naisen tapaukseen. Kolmen päivän ajan kateissa olleen naisen epäillään joutuneen ainakin törkeän vapaudenriiston uhriksi.

Poliisi kertoi tammikuussa ottaneensa kiinni tapaukseen liittyvän epäillyn miehen. Rikostutkinnassa esiin tulleiden seikkojen perusteella poliisilla on nyt syytä epäillä, että tarkkailua ja seurantaa olisi tapahtunut muulloinkin, mahdollisesti jopa vuosien ajan.

Miehen tiedetään liikkuneen hopeanharmaalla Opel Astra G:llä ainakin Halisten, Ylioppilaskylän ja Nummenmäen alueilla, mutta hän on saattanut liikkua myös muualla Turussa. Hän on mahdollisesti tarkkaillut ja seuraillut naisia.

Havaintoja pyydetään niin marraskuulta kuin myös ajalta ennen sitä tai sen jälkeen, mahdollisesti jopa vuosien ajalta.

Kaikkia tarkkailun, seurailun tai mahdollisen lähestymisen kohteeksi joutuneita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin. Myös muut havainnot miehen toiminnasta ja auton liikkeistä ovat toivottuja.

Kyseessä on noin 180-senttinen ja noin 50-vuotias kantasuomalainen mies. Hänellä on vaaleahkot, korviin ylettyvät hiukset. Mies on roteva, vatsakas ja hän on saattanut käyttää silmälaseja tai aurinkolaseja.

Poliisi painottaa, että tutkinnan kohteena oleva mies on edelleen vangittuna ja poliisi jatkaa yhä marraskuisen tapauksen esitutkintaa.

Mahdolliset tiedot ja havainnot sekä muut miehen toimintaan ja auton liikkeisiin liittyvät vihjeet voi ilmoittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.