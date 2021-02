Paraisilla Kirjalansaarella liikkuu susi, joka on metsästänyt asutuksen läheisyydessä

Paraisilla Kirjalansaarella liikkuu yksinäinen susi, kertoo Paraisten riistanhoitoyhdistys Facebookissa. Asiasta ensimmäisenä uutisoi Åbo Underrättelser.

Kuluneen viikon aikana saarella liikkuneesta sudesta on tehty useita havaintoja eri puolilta Kirjalansaarta.

– Erikoista on se, että susi on viihtynyt näin pitkään samoilla seuduilla. Se on varmaan löytänyt hyvät ruoka-apajat, sanoo Paraisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Tomas Björkroth.

Paraisilla susista tehdään vuosittain yksittäisiä huomioita, sillä ne ovat usein liikkeellä tähän aikaan vuodesta. Ne harvemmin kuitenkaan pysyttelevät samassa paikassa näin pitkään, Björkroth sanoo.

Viikonlopun aikana susi on havaintojen mukaan liikkunut ja metsästänyt asutuksen lähettyvillä. Björkroth kertoo, että suden tiedetään metsästäneen kauriin lähellä asuintaloa. Ainakaan toistaiseksi se ei ole käynyt kotieläinten tai koirien kimppuun.

Havainnot sudesta voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle.

Paraisten sutta ei ole tarkoitus metsästää. Mikäli susi aiheuttaa välitöntä uhkaa ihmisille tai omaisuudelle, poliisi voi tehdä päätöksen suden lopettamisesta.