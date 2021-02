Tänään perjantaina aamupäivään mennessä on todettu 82 uutta koronatartuntaa Rauman kaupungin aiemmin kertomien tartuntojen lisäksi. Näin ollen Rauman telakalta on löydetty tähän mennessä yhteensä 188 tartuntaa, kun 600 henkilöä on testattu.

Telakan alueella työskentelevien henkilöiden kattavaa testausta on jatkettu tänään perjantaina testaamalla noin 400 henkilöä. Näytteenoton jälkeen henkilöt poistuvat työpaikalta koteihinsa, ja heidät asetetaan omaehtoiseen karanteeniin, kunnes vastaus saadaan. Sairastuneet asetetaan eristykseen.

Tartunnanjäljityksessä altistuneeksi tunnistetut asetetaan viranomaisen määräämään 14 vuorokauden karanteeniin riippumatta testituloksesta.

Tähän mennessä merkittävä määrä telakalla työskentelevistä henkilöistä on asetettu tai asetetaan karanteeniin. Jäljitystyötä jatketaan altistuneiden tunnistamiseksi yhteistyössä telakan toimijoiden kanssa.

Satadiagin infektioyksikön ylilääkärin Raija Uusitalo-Seppälän mukaan osasta näytteistä testataan myös koronan virusmuunnos, ja jos muunnosta löytyy, torjuntatoimenpiteet ovat samat kuin tavallisissakin koronatartunnoissa.

– Telakan alueen tilannetta arvioidaan seuraavaksi lauantaina 20.2., toteaa tutkimusprofessori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valmiuspäällikkö Hannu Kiviranta.

Telakan alueella ei tulevana viikonloppuna tehdä tuotannollista työtä. Toimitilat siivotaan tehostetusti viikonlopun aikana ja aluetta vartioidaan.vartioidaan.

Rauman terveyspalveluista tähdennetään, että mikäli karanteeniin määrätty sairastuu, hänen on mentävä testiin. Testauksen avulla ei kuitenkaan voida lyhentää karanteeniaikaa.