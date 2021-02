Kunnallislehti: Paimiossa ja Sauvossa ei virusmuunnosta

Alustavien tutkimusten mukaan Paimion ja Sauvon koronatartuntaryppäässä ei ole kyse virusmuunnoksesta, kertoo Kunnallislehti.

Paimion-Sauvon terveyskeskuksen johtava lääkäri Nora Hagelberg kertoi torstaina lehdelle, että Tyksin laboratorion alustavien tutkimusten perusteella kummassakaan kuntayhtymän alueen tartuntaketjussa ei todennäköisesti ole kyse koronaviruksen UK-variantista.

Paimiossa ja Sauvossa koronatartunnat ovat levinneet kovaa vauhtia viimeisen kahden viikon aikana. Tämä sai viranomaiset huolestumaan myös virusmuunnoksen mahdollisuudesta.

Paimiossa koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä Varsinais-Suomen korkein.

Hagelberg kertoo lehdelle, että valtaosalla Paimion ja Sauvon sairastuneista taudinkuva on ollut melko lievä. Osa tartunnan saaneista on ollut jopa täysin oireettomia. Sairaalahoitoa on saanut vain muutama henkilö.

Uusikaupunki kertoi torstaina, että kaupungissa on todettu yksi koronaviruksen Etelä-Afrikan muunnoksen aiheuttama infektio. Kyseessä on aiemmin helmikuussa otettu näyte, jonka varianttianalyysi valmistui juuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laboratoriosta.

Koronaviruksen Britannia-variantteja on todettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 22. Näistä noin puolet on jäljitetty Suomessa saaduiksi jatkotartunnoiksi ja puolet on peräisin eri maista ulkomailta.

Laajamittaista leviämistä tähän mennessä todetuista virusmuunnostapauksista ei ole todettu, kertoo sairaanhoitopiiri.

Ensimmäinen koronaviruksen muunnos Varsinais-Suomessa todettiin joulukuun lopussa.