Lounais-Suomen aluehallintovirasto valmistelee Satakunnan kokoontumisrajoituksien kiristämistä. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä arvioi, että Satakunta on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen.

Satakunnan alueen kokoontumisrajoitusta kiristetään enintään kymmeneen henkilöön. Valmisteilla oleva uusi määräys tehdään perjantaina, ja se tulee voimaan lauantaina 20.2.2021.

Satakunnan epidemiatilanne on lyhyessä ajassa huonontunut merkittävästi. Työryhmä totesi kokouksessaan torstaina, että Satakunta on epidemiologisesti koronaepidemian leviämisvaiheessa ja kannattaa kokoontumisrajoituksien kiristämistä.

Infektioyksikön tilaston mukaan varmistettuja koronavirusinfektioita oli torstaina Satakunnassa 790. Tartuntatautirekisterin mukaan tapauksia oli todettu 738. Osa erosta selittyy tilastointiviiveellä, osa lentokentällä otetuilla näytteillä ja osa sillä, että henkilöt eivät ole kirjoilla Suomessa.

THL:n koronakartassa on Satakunnan kohdalla huomattavia virheitä paikkakuntien suhteen, sillä valtaosa Raumalla asuvista ja nyt positiivisiksi todetuista telakan työntekijöistä kirjautuu virheellisesti porilaisiksi siksi, että näyte on tutkittu Porin laboratoriossa. Korjaus tapahtuu usean päivän viiveellä.

Viime viikolla otettu kaikkiaan 3 604 näytettä, joista 2,9 % on ollut positiivisia. Erityisesti Raumalla ja Porissa positiivisten näytteiden prosenttiosuus on noussut. Uusia muuntovirustapauksia ei ole todettu, mutta telakan näytteiden tulokset puuttuvat. Aiemmin Satakunnassa on varmistettu yhteensä yhdeksän muuntoviruslöydöstä.

