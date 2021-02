Etelä-Afrikan virusmuunnosta löydettiin Uudestakaupungista

Myös Uudessakaupungissa on todettu koronaviruksen muunnosta. Tämän kuun alussa analysoitavaksi lähetetyistä koronavirusnäytteistä on löytynyt yksi Etelä-Afrikan muunnos sekä Britannian muunnosta. Etelä-Afrikan muunnostapaus on sama, josta sairaanhoitopiiri tiedotti aiemmin: Varsinais-Suomessa todettu Etelä-Afrikasta peräisin olevan koronavirusmuunnoksen aiheuttama infektio – brittivariantteja todettu 22.

Uudenkaupungin terveysviranomaiset saivat tiedon virusmuunnosten löytymisestä tänään torstaina. Koronavirustaudin muunnoksiin sairastuneet henkilöt ovat olleet eristyksessä ja tartunnoille altistuneet karanteenissa.

Uudet muuntuneet virukset voivat tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Tilanteen kehittymistä seurataan Uudessakaupungissa tiiviisti.

Nyt tehdyt löydökset eivät muuta koronalta suojautumisesta annettuja suosituksia. Kaikki aiemmin annetut ohjeet vähintään kahden metrin etäisyydestä, käsi- ja yskimishygieniasta sekä maskien käytöstä ovat voimassa.

– Koronaväsymyksestä huolimatta kaikkien uusikaupunkilaisten pitää nyt jaksaa noudattaa rajoituksia. Vain tiukalla koronakurilla voimme välttää laajat tartuntaketjut ja altistumiset, sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen vetoaa kaupungin tiedotteessa.

Juttua tarkennettu Etelä-Afrikan virusmuunnostapauksen osalta.