Lounaspaikka: Huikopalassa tehdään ruokaa suurella sydämellä

Kaarina-talo avautui kolme vuotta sitten ja samalla siellä aloitti ravintola Huikopala. Lounasta ravintolassa on tarjolla joka arki päivä.

– Valmistamme buffetlounaamme alusta lähtien itse, puhtaista raaka-aineista. Haluamme tarjota raikasta, hyvää lounasta, emme mättöä, yrittäjä Samuli Lehto sanoo.

Lehto siirtyi ravintolayrittäjäksi toiselta alalta.

– Olen tehnyt töitä metalli- ja vaatealalla ja ollut vähittäismyynnin johtotehtävissä. Myin yrityksen ja rakkaus ruoanlaittoa kohtaan sai siirtymään ravintola-alalle. Yli 30 vuotta olen nauttinut ruoanlaitosta ja teen ruokaa suurella sydämellä, Lehto toteaa.

Jane Iltanen Noutopöydästä saa koottua monipuolisen, täyttävän ja värikkään annoksen.

Huikopalan lounaaseen kuuluu salaattipöytä, päivän keitto ja lämpimät kotiruokatyyppiset vaihtoehdot noutopöydästä.

– Tarjoamme kotiruokaa ympäri maailmaa. Toisina päivinä on intialaista ruokaa, toisina thairuokaa ja tänään pohjoismaalaista. Tärkeää on, että ruoka on maukasta ja siinä on jotakin uutta vivahdetta. Ruoka ei saa maistua samalta päivästä toiseen, Lehto sanoo.

Ravintolassa on käytössä kuuden viikon kiertävä lounaslista. Erityisruokavaliot on huomioitu ja lähes kaikki on laktoositonta ja gluteenitonta.

– Joka päivä on tarjolla lihaa tai kalaa sekä kasvisvaihtoehto. Kasvisvaihtoehdon tulee olla hyvä ja ravitseva, ei vain lisuke, Samuli Lehto toteaa.

Jane Iltanen Jälkiruoka tarjoiltiin pienissä laseissa. Herkullisessa jälkiruoassa oli pavlovaa, hedelmiä ja mascarponea.

Vierailupäivänä päivänkeittona oli tomaatti-vuohenjuustokeitto. Salaattipöydässä oli nizzansalaattia, tomaatti-sipulisalaattia ja pikkelöityjä juureksia.

Lämpiminä vaihtoehtoina oli Välimeren sieni-kasvispaistos, pariloitua ahventa saaristolais-voikastikkeella ja perunamuusilla sekä possua kerma-rakuuna kastikkeessa.

Noutopöydästä sai koottua monipuolisen ja maukkaan annoksen. Salaatit olivat raikkaita, keittiössä leivitetty ahven hyvää, possu pehmeää ja kastikkeissa oli runsaasti makua. Lounaan kruunasi pieni, herkullinen pavlova-jälkiruoka.

– Joka päivä on jokin pieni jälkiruoka, joka ei kuitenkaan ole liian iso ja makea, vaan juuri jotakin pientä makeaa, Lehto hymyilee.

Suuret ikkunat tuovat ravintolaan paljon valoa. Viereisessä tilassa on kuukausittain vaihtuva taidenäyttely, jota voi lounaan yhteydessä käydä ihastelemassa.

Vilkkaimpaan lounasaikaan, puoli kahdentoista aikoihin, lähes kaikki ravintolan pöydät ovat täynnä. Samuli Lehto kertoo kuitenkin koronaepidemian hiljentäneen ravintolaa paljon.

– Täällä käy tällä hetkellä noin 60 lounastajaa päivässä. Suurin osa on lähialueen yrityksistä. Ennen koronaa täällä kävi paljon ikäihmisiä, ja meillä olikin ikään kuin toinen kattaus, mutta nyt ikäihmisiä käy huomattavasti vähemmän.

Iso osa Huikopalan toimintaa on catering.

– Hoidamme cateringia perhejuhliin, kuten ristiäisiin, syntymäpäiville, ylioppilasjuhliin ja häihin sekä yritystilaisuuksia. Korona-aika on toki hiljentänyt tätäkin puolta, Lehto sanoo.

Juttusarjassa tutustutaan Turun seudun lounaspaikkoihin.