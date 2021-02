Mielenterveys- ja riippuvuusongelmiin keskittyvä Ote-klinikka laajentaa psykoterapiapalveluihin

Turussa toimiva Ote-klinikka tarjoaa avovastaanottopalveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Nyt säätiö laajentaa toimintaansa psykoterapiapalveluihin.

Ote-klinikalla avohoitoon on mahdollista hakeutua ilman lääkärin lähetettä, ja hoito on asiakkaalle maksuton. Myös psykoterapiaan on mahdollisuus hakeutua ilman lähetettä, ja aikoja on jatkossa tarjolla viikoittain.

Ote-klinikan psykoterapeutit tarjoavat myös kuntoutuspsykoterapiaa. Ensimmäinen psykoterapeutti aloitti toimessaan 15. helmikuuta. Psykoterapiapalvelut haluttiin osaksi palvelutarjontaa, koska se voi tukea ihmisten jaksamista työelämässä, kertoo säätiön toimitusjohtaja Tanja Vanharanta. Erityisesti tämänhetkisessä maailman tilanteessa palvelu tulee tarpeeseen.

– Covid-19 pandemia on lisännyt ihmisten ahdistusta, päihteiden käyttöä ja mielenterveyden ongelmia. Ote-klinikka haluaa olla vahva hyvinvoinnin edistäjä.

Ote-klinikka on osa Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr:ää, joka on Varsinais-Suomen alueella toimiva voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiö tukee vaikeassa tilanteessa työmarkkinoilla olevien henkilöiden kuntoutusta, koulutusta ja työllistymistä.

Muun muassa Turun kaupungin verkkosivuilla asiakkaita ohjataan eteenpäin Ote-klinikan palveluiden pariin.

Vastaamon viime vuonna tapahtunut tietomurtotapaus herättää huolen yksityisten toimijoiden tietoturvasta. Vanharanta vakuuttaa, että Ote-klinikan tietoturva-asiat ovat kunnossa.

– Olen itse hyvin tarkka näistä, sanoo Vanharanta.

Maaliskuussa 2020 Ote-säätiö sai ensimmäisenä säätiönä Suomessa FINCSC-kybersertifikaatin, joka on yrityksille ja yhteisölle suunnattu tietojen turvaamisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen sertifikaatti.

Ote-klinikan potilastietojärjestelmä Walmu on nyt keväällä siirtymässä tietojärjestelmien parempaan A-luokkaan. Asiakastietolain perusteella A-luokan järjestelmille tehdään ulkopuolisen tahon ennakkoarviointi ja sertifiointi. A-luokka on myös liitetty valtakunnalliseen terveystietojen Kanta-palveluun. Luokituksen piiriin kuuluville järjestelmille on tehty tietoturva-arvioinnin lisäksi Kelan Kanta-yhteystestaus.

Tietoturvaan kiinnitetään huomiota myös arkipäivässä. Ote-klinikan terapeuttien pitää esimerkiksi tuplatunnistautua potilastietojärjestelmään tunnuksilla ja tekstiviestillä.