”Laskettelussa voi aina kehittyä paremmaksi” – turkulainen Jesse Fahlbom aloitti laskettelun 4-vuotiaana

Upeat talvikelit innostavat ihmisiä talviurheilulajien pariin. Hirvensalon Hiihtokeskuksessakin on ollut vilkasta, kun lumiset rinteet ovat houkutelleet laskettelemaan ja pulkkailemaan.

Yksi innokas lajin harrastaja on 16-vuotias turkulainen Jesse Fahlbom. Hän sai ensimmäisen kerran laskettelusukset jalkaansa 4-vuotiaana ja on harrastanut lajia siitä lähtien. Taidot karttuivat nopeasti niin kotimaan rinteillä kuin Alpeillakin, missä perheellä oli tapana käydä kerran vuodessa laskettelemassa.

Kilpailun Fahlbom aloitti kuusi- tai seitsemänvuotiaana, kun isä ilmoitti hänet ja siskon Hirvensalon Hiihtokeskuksessa treenanneeseen ryhmään.

– Kiersin 13-vuotiaaksi kotimaan leireillä ja kisoissa, ja vielä sen jälkeenkin silloin tällöin. Yksittäisissä pujottelukisoissa pärjäsin satunnaisesti, mutta voittoja ei karttunut, Fahlbom sanoo.

Kilpaura on jäänyt taakse, mutta laskettelua Fahlbom ei ole jättänyt. Tänä talvena hän on käynyt noin kerran viikossa laskemassa Hirvensalon Hiihtokeskuksen rinteillä.

Vuosien varrella Fahlbomille ovat tulleet tutuksi monet kotimaan laskettelukeskukset ja Alppien rinteet. Hänen suosikkirinteensä löytyvät kuitenkin Japanin Nisekosta. Parin tunnin ajomatkan päässä Sapporosta sijaitseva Japanin tunnetuin hiihtokohde on puuterilumen metsästäjien paratiisi. Puuterisen lumen vuoksi myös Fahlbom on innostunut paikasta.

"Pehmeässä puuterilumessa on kiva laskea, kun lumi lentää kasvoille."

– Varsinaisten laskettelurinteiden ulkopuolella olevat vapaalaskualueet ovat kiehtovimpia. Pehmeässä puuterilumessa on kiva laskea, kun lumi lentää kasvoille.

Lajin kautta on löytynyt myös työpaikka. Fahlbom työskentelee talvikaudella Hirvensalon Hiihtokeskuksen välinevuokraamossa lukio-opintojen ohella. Työssään hän on nähnyt, miten hyvät talvikelit innostavat ihmisiä rinteeseen. Suurin osa laskee suksilla, mutta joukossa on myös lautailijoita. Monella on omat varusteet, mutta välivuokraamosta löytyy varusteet ensikertalaisille ja vähän laskeville.

– Vuokravälineitä on hyvin tarjolla, mutta ruuhka-aikoina etenkin suosituimmat koot pääsevät välillä loppumaan. Siihen on tulossa helpotusta, kun saamme pian lisää varusteita.

Laskettelurinteet ovat Fahlbomin mukaan nyt todella hyvässä kunnossa. Hän kannustaakin nauttimaan laskettelusta nyt, kun se on Turussakin mahdollista.

– Laskettelu on tosi hauskaa ja mielenkiintoisen siitä tekee se, että aina pystyy kehittymään. Jos ei ole aiemmin laskenut, niin kannattaa mennä hiihtokouluun. Hirvensalon Hiihtokeskuksessa niitä järjestetään kaikenikäisille, Fahlbom vinkkaa.

Lisätietoja Hirvensalon Hiihtokeskuksen aukioloista, rinteistä ja palveluista www.hirvensalo.fi.