Viisi Lounais-Suomen kaupunkia houkuttelee yhdessä huippuosaajia maailmalta

Uuden Happy Pro -nimisen digitaalisen kampanjan tavoitteena on lisätä Lounais-Suomen tarjoamien uramahdollisuuksien kansainvälistä tunnettuutta korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden keskuudessa. Kampanjassa ovat mukana Turun, Porin, Rauman, Uudenkaupungin ja Salon kaupungit.

– Vuonna 2020 Suomi valittiin jo kolmatta kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi. Suomi onkin parhaita maita yhdistää onnellinen elämä ja ammatillinen kehittyminen. Suomen nopeimmin kasvavana innovaatio- ja osaamiskeskittymänä Lounais-Suomi tekee tiivistä yhteistyötä uuden osaamisen houkuttelussa. Alueemme yritykset tarjoavat paljon kiinnostavia työmahdollisuuksia eri alojen asiantuntijoille, ja Turussa on erinomaiset mahdollisuudet päivittää osaamistaan. Myös tuore Osaamisen visio vahvistaa näitä tavoitteita, kun Turku tähtää maailmanluokan osaamisen ja sivistyksen kehittäjäksi vuoteen 2040 mennessä, toteaa tiedotteessa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Lounais-Suomessa kasvun esteenä on tällä hetkellä erityisosaajien puute. Happy Pro -kampanja on osa kansallista Talent Boost -toimenpideohjelmaa, ja sen avulla on tarkoitus tehdä Lounais-Suomen mahdollisuuksia tunnetuksi maailmalla. Kampanja kohdennetaan korkeasti koulutetuille osaajille, joiden asiantuntemus sopii alueen yritysten tarpeisiin. Alat, joilta varsinkin kaivataan osaajia ovat robotiikka ja automaatio, sähköinen liikkuminen ja akkuteknologia, diagnostiikka ja biotieteet sekä ICT (etenkin tekoäly ja pilvipalvelut).

Kampanjan keskiössä on leikkimielinen kysely, jonka avulla osaaja voi itse testata, miten hyvin hän sopisi asettumaan Lounais-Suomeen. Lisäksi kampanjassa hyödynnetään vertaismarkkinointia. Alueen eri yrityksiin jo työllistyneet osaajat kertovat kannustavasti elämästään ja työstään Lounais-Suomessa.

– Pandemiatilanteesta huolimatta, ja osittain sen takia, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on keskeistä Turun seudun yritysten kasvun varmistamiseksi. Lounais-Suomella on mahdollisuus nousta globaaliksi edelläkävijäksi tulevaisuuden kasvualoilla, kuten sähköisessä liikkumisessa, terveysbusineksessa ja kiertotaloudessa, mutta se ei onnistu ilman suurta määrää sopivia osaajia. Koska kaikkia yritysten tarvitsemia asiantuntijoita ei löydy Suomesta, huippuosaajia on houkuteltava myös ulkomailta, sanoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Lounais-Suomi on ennenkin houkutellut kansainvälisiä osaajia. Esimerkiksi 2019 toteutettiin Talent Call Turku -kutsukilpailu, jossa viisi osaajaa perheineen pääsi tutustumaan Turkuun paikkana asua, elää ja työskennellä. Hakemuksia kampanjaan tuli yli tuhat kappaletta, ja edustettuna oli 75 eri kansalaisuutta. Vuoden 2019 voittajista yksi pariskunta on työskennellyt Turussa teknologia-alalla elokuusta 2020 lähtien, ja toinen perhe saapuu Suomeen keväällä 2021. Tavoitteena on järjestää Talent Call -kilpailu uudelleen vielä vuoden 2021 aikana. Tällä kertaa voittajat pääsevät tutustumaan Happy Pro -kampanjan toteuttavaan viiteen kaupunkiin.

Happy Pro -kampanja kestää 17. maaliskuuta asti.