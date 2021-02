Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi viikottaisessa tiedotustilaisuudessaan, että 8.-14.2. välisenä aikana Turussa todettiin 100 uutta koronatartuntaa. Hän muistuttaa, että turkulaiset pääsevät helposti koronatestiin Omaolon kautta. Myös koronatorjuntabussit palvelevat turkulaisia. Satamassa päivystävät koronabussit on tarkoitettu vain turkulaisille laivamatkustajille. Muut bussit löytyvät Varissuolta ja Pansiosta.

Kaupunki on avannut koronarokotuspuhelimen p. 02 266 0159, joka palvelee kuntalaisia ma–pe klo 8–14. Koronarokotuspuhelin on tarkoitettu rokotusajanvarauksiin ja rokotuksiin liittyviin kysymyksiin.

Muita koronaan liittyviä puhelimia ovat koronaneuvontapuhelin p. 02 266 2714 (ma–pe klo 8–15), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2012 (ma–to klo 8–15, pe klo 8–12) sekä

kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelu, p. 045 739 65882.

Yli 80-vuotiaista koronarokotuksen on saanut noin 4 200 turkulaista. 80 vuotta täyttäneitä on Turussa kaikkiaan vajaat 11 000 eli rokotuksen on saanut n. 40 %, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi .

Yli 80-vuotiaiden ajanvaraus rokotuksiin on avoinna ja aikoja voi varata joko sähköisen ajanvarauspalvelun kautta tai uudesta koronarokotuspuhelimesta.

Astrazenecan koronarokotetta tulee Turkuun joka viikko tietty määrä ja rokote-erän suuruus varmistuu vasta rokotteiden saavuttua. 18–69-vuotiaiden 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien rokotusajat avautuvat varattaviksi heti, kun rokote-erä on saapunut Turkuun. Rokotusaikoja avautuu varattaviksi lisää joka viikko ja aikojen avautumisesta tulee tieto Turun koronarokotuksista kertovalle nettisivulle. Riskiryhmäläisten kannattaa aktiivisesti seurata joka päivä päivittyviä nettisivuja, kertoo Peltoniemi.

70–79-vuotiaiden rokotukset eivät ole vielä käynnissä. Kansallisesti on linjattu, että Suomessa Astrazenecan rokotetta ei anneta yli 70-vuotiaille. Tarkat, ikäryhmittäiset ohjeet löytyvät koronarokotus-sivulta.

Kotihoidon asiakkaita rokotetaan noin 500 viikossa. Valmista on tarkoitus olla viikolla 10. Yli 85-vuotiaille on soitettu henkilökohtaisesti ja rokotusajat on sovittu.

Koronaan liittyvät sote-huollon ammattilaiset on rokotettu ensimmäisen kerran ja osittain toisen kerran.

Laajamittainen väestön rokottaminen Turussa alkaa arvion mukaan kevään aikana.

Turun kirjastoissa pääsee 1.3. alkaen lainaamista varten käymään kirjahyllyillä. Pidempiaikainen oleskelu on edelleen kielletty. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronaryhmä linjasi eilen tiistaina pieniä lievennyksiä aikuisten yksilöliikuntaharrastuksiin.

Turun kaupungin toimipisteissä todettuja koronatartuntoja on päivähoidossa Arkeologinkadun päiväkodin Jäkärlän Puistokadun toimipisteessä ja Pääskyvuoren päiväkodissa. Lisäksi koronatartuntoja on todettu Luolavuoren koulun Ruiskadun yksikössä, Nummenpakan koulun Halisten ja Nummen yksiköissä, Pääskyvuoren koulussa, Raunistulan koulussa ja Turun ammatti-instituutin Lemminkäisenkadun koulutalossa.

Turku vaihtaa vähävaraisille jaettavat kankaiset kasvosuojat kertakäyttöisiin. Kertakäyttöisiä jaetaan 10 kpl/henkilö. Maskeja jaetaan samoista paikoista, joista aiemmin on jaettu vähävaraisten kangasmaskeja. Kauppatorin Monitorissa KOP-kolmiossa kasvosuojia jaetaan arkisin klo 9–11 ja lauantaisin klo 10–12. Skanssin Monitorissa maskeja jaetaan ma–to klo 12–18 ja pe 11–17. Sosiaalipalveluiden toimistossa Linnankatu 23:ssa maskeja jaetaan arkisin klo 8.15–15.45.