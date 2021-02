Koronarokotukset jatkuvat Salossa – seuraavaksi vuorossa kotona asuvat vähintään 85-vuotiaat kuntalaiset

Salon kaupunki kertoo, että kotona asuvien 85 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien rokotukset alkavat ensi viikolla. Ajanvaraus avautui maanantaina. Saloon saadaan viikkojen 8 ja 9 aikana yhteensä noin 800 rokoteannosta, jotka käytetään kyseisen ryhmän rokotuksiin.

Koko ikäryhmä on saanut tai saa kotiin kirjeen, jossa kerrotaan rokotusajan varaamisesta. Kaikkia kirjeitä ei ole kuitenkaan postitettu yhtä aikaa, jotta ajanvaraus ei ruuhkautuisi.

Vasta kun kaikki tähän ikäryhmään kuuluvat ovat saaneet rokotusajan, aloitetaan seuraavan ikäryhmän eli kotona asuvien 80–84-vuotiaiden rokotusaikojen varaus. Ikäryhmälle lähetetään rokotuksia koskeva ohjekirje.

Riskiryhmien rokotukset alkavat puolestaan viikolla 9. Sähköinen ajanvaraus avautuu ensimmäiseen lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville 65–69-vuotiaille maanantaina 22. helmikuuta. Riskiryhmien rokotukset aloitetaan vanhemmasta ikäryhmästä, ja rokotteena käytetään Astra Zenecan rokotetta, jota suositellaan alle 70-vuotiaille. Kyseistä rokotetta saadaan aluksi vain pieniä määriä kerrallaan. Lääketieteellisten riskiryhmien määrittely löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Rokotusajat varataan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa salo.terveytesi.fi. Lisäksi puhelinajanvaraus on käytössä. Ajanvarauksen puhelinnumero on 02 772 3605. Ajanvaraus on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Ajanvaraus toimii takaisinsoittojärjestelmällä.

Ajanvarausnumerosta annetaan rokotusaikoja ainoastaan rokotusvuorossa olevaan ryhmään kuuluville. Kaupunki muistuttaa, että numero ei ole neuvontanumero, vaan käytössä ainoastaan ajanvarausta varten. Oman terveysaseman ajanvaraus palvelee kaikissa koronaan liittyvissä kysymyksissä maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuisin klo 8–16 on käytössä koronaneuvonta numerossa 02 772 3023. Salossa on käytössä yksi rokotuspiste eli Saktan kiinteistö osoitteessa Karjalankatu 2–6.