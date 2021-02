Raisio sopeutusohjelmaa leivotaan uusiksi

Hups, olipa lista

Onkohan aivan tarkkaan kaikkea mietitty (edes ehdotustasolla)? Miten käy turvallisuuden? Mielenkiintoista on myöskin lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vähennykset/ehdotukset. Kun muu Suomi pohtii päinvastaista, Raisio harkisee tällaista. Tulevaisuus näyttää kaupungin vetovoiman.



Äkkiä katsoen kannnatettavia asioita ovat luottamushenkilöihin kohdistuvat vähennykset, tämän hetkinen kun vain kannustaa kokousten venyttämisiin. Samoin etäkokousten lisääminen, kunhan säästöt eivät uppoa k.o. henkilöiden koneiden hankintaan tai kotikoneiden käytön korvauksiin tms. Kaupunki voisi ehkä katsoa tiukemmin tarvitseeko kaupunki ylipäätänsä.kaikkia näitä henkilöitä?



Vielä tuosta katuvalojen sammuttamisesta. Sitä ovat vuosien varrella yrittäneet monet muutkin kaupungit. Monet ovat myöskin palanneet takaisin entiseen käytäntöön, turvallisuuden takaamiseksi. Itse olen ihmetellyt kautta aikojen, miksi suurin osa valoista kohdistetaan ajoradoille? Kaikissa autoissahan on ajovalot!

Jalankulkuväylät sen sijaan on jätetty paljon vähemmälle – ne, jotka valoja eniten tarvitsisivat. Nyt luin jostain, että jossain päin Suomea on lamppu syttynyt; ovat kääntämässä osan autoille suunnattuja valaisimia 180 astetta, eli jalankulkijoita hyödyttäviksi.

