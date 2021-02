Rauman koronatilanne on heikentynyt merkittävästi. Taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on kaupungissa nyt 173 tapausta 100 000 asukasta kohden. Esimerkiksi Turussa vastaava luku on 123.

Viikonlopun aikana kaupungissa todettiin 40 uutta koronavirustartuntaa. Virukselle on altistunut muutaman päivän aikana noin 200 henkilöä.

Kaikkiaan Satakunnassa on nyt todettu 673 koronavirustapausta, joista 202 Raumalla. Uusia muuntovirustapauksia ei ole vielä varmistettu. Kaikkiaan niitä on todettu maakunnassa yhdeksän.

Useiden tartuntojen lähteenä on RMC:n telakan alihankkijayrityksestä liikkeelle lähtenyt rypäs, jonka jatkoselvittelyt jatkuvat kaupungissa laajalla näytteenotolla. Tavoitteena on pysäyttää epidemia telakalla.

– Seurasin viikonlopun tilannetta huolestuneena ja sain samantapaista viestiä myös alueen terveysviranomaisilta. Raumalla kuljetaan nyt väärään suuntaan ja meillä kaikilla on aihetta terävöittää omaa suhtautumistamme ja käyttäytymistämme, jotta tilanne saadaan rauhoittumaan, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen sanoo tiedotteessa.

Raumalla työskentelee kahdeksan jäljittäjää. Kaupungin tiedotteen mukaan he tekivät haastavaa jäljitystyötä myöhäiseen sunnuntai-iltaan asti. Erityisen haastavaa jäljitystyö on telakalla, mutta sairaanhoitopiirin mukaan siinä onnistutaan kaupungin ja telakan tiiviin yhteistyön ansiosta.

Tartunnan lähde on nyt selvillä useimmissa viikonlopun aikana todetuissa tapauksissa. Altistuneisiin ollaan yhteydessä maanantain aikana ja heidän asetetaan karanteeniin. Jos karanteeniin määrätty sairastuu, hänen on mentävä koronavirustestiin ja altistuneen perheenjäsenten tulee odottaa testivastausta kotona.

Tartuntoja on todettu useissa raumalaisyrityksissä.

Rauman terveyspalveluiden mukaan tartuttava henkilö asioinut Kortelassa sijaitsevalla ABC-liikenneasemalla viime viikon maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 11.30–13.30 välisenä aikana sekä naapuriyrityksessä Pitkäjärven kioskilla maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 9–10 ja perjantaina kello 10–11.

Kyseisissä paikoissa samaan aikaan asioineita pyydetään tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronavirustestiin lievienkin tartuntaan sopivien oireiden ilmaantuessa.

