Tämä ei ole koronavirus, eikä tartu ihmisiin

Ihmiset reagoivat tällaiseen uutiseen, niinkuin se olisi suuri uhka koko ihmiskunnalle ja pahimmillaan saattaa johtaa siihen, että joku paikallinen sankari päättää lopettaa kaikki Vehmaan suunnalla liikkuvat kissat. Siinä sivussa saattaa mennä moni tervekin kotikissa.



Mutta yhtäkaikki, lääkärintarkastus on syytä tehdä mikäli epäilee, että omalla kissalla voisi olla yhteyksiä kyseiseen kissaan, joko pentujen muodossa tai muuten. FIV tarttuu verikontaktista. Ennen kuin alkaa miettimään kissansa lopetusta, kannattaa muistaa että HIV-ihmisiäkin liikkuu ympäristössämme meidän siitä tietämättä. Ja meitä tartuttamatta.



FIV-kissa pärjää hoidettuna (TLC) vuosia oikein hyvin esim. talouden ainoana kissana – sisäkissana.

Kuvan kissakin on jutun mukaan selvinnyt vuosia - ilman mitään hoitoa, vasta taudin viime vaiheessa oireet muuttuvat näkyvimmiksi.



Kissat ovat vihan kohteina jo muutenkin, tämä oli huono lähestymiskulma asiaan.

Jos uutiseen tarttuu valtakunnanmediat, katastrofi on valmis.

