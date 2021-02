Turun museoissa tarjolla hiihtolomaohjelmaa raikkaassa talvisäässä

– Nyt poikkeustalvena emme voi järjestää hiihtolomalla osallistavaa toimintaa, kuten työpajoja tai hiihtolomapäiviä Kuralan kylämäessä, kertoo Turun museokeskuksen yleisötyötiimin vetäjä Mika Väyrynen.

Hän kuitenkin kehottaa ihmisiä nauttimaan talvisista päivistä museoympäristössä.

– Museot ovat ympäristönä mielenkiintoisia. Esimerkiksi Kuralan kylämäessä, kun laskee pulkkamäkeä tai hiihtää, voi miettiä, että täällä on ollut ihmisiä todella pitkään. Asutusta alueella on ollut rautakaudesta asti, Väyrynen toteaa.

Kuralan kylämäessä voi hiihtolomalla mäenlaskun lisäksi lähteä omatoimiselle avaruusseikkailulle.

– Avaruusaiheisilla liikuntarasteilla voi tutustu aurinkokuntaan Kylämäen pihapiireissä. Kartan avaruusseikkailuun saa kirjastosta ja se sopii mainiosti alakoululaisille. Tälle avaruusseikkailulle voi lähteä myös Turun linnassa, Väyrynen kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Biologisessa museossa voi hiihtolomaviikolla tutustua talviseen kaupunkiluontoon. Museon pihalla on omatoimisia tehtävärasteja, joissa pohditaan, miltä lumi näyttää läheltä ja miltä talvi kuulostaa.

– Biologisen museon pihalta saa myös talvibingo-lappuja, joihin voi kerätä luontohavaintoja Urheilupuistossa.

Turun linna, Apteekkimuseo Qwenselin talo ja Biologinen museo ovat yleisölle avoinna ennakkoon varaten.

– Ennakkovaraus on toiminut hyvin ja se on otettu kivasti vastaan. Ihmiset ovat kokeneet etuoikeutena päästä museoon rauhassa ja turvallisesti. Turun linnassa viikonloppuisin kierrokset ovat kaikki olleet varattuja ja Biologisessa museossa on päästy todella mukaviin kävijämääriin näinä aikoina, Mika Väyrynen kertoo.

"Turussa minua kiehtoo erityisesti historia, se on täällä näkyvästi läsnä."

Hän toteaa korona-ajan kuitenkin olleen haasteellista museoille.

– Onhan tämä jatkuvaa nuoralla tanssimista ja ohjeiden seuraamista. Kaikki menee uusiksi monta kertaa, mutta toisaalta tämä on ollut paikka keksiä uusia lähestymistapoja. Digitaaliset työpajat ja opastetut kierrokset ovat kiinnostaneet ihmisiä, vaikka se ei toki ole sama asia kuin päästä livenä taiteen äärelle, Väyrynen toteaa.

Jori Liimatainen Mika Väyrynen nauttii kunnon talvesta.

Oulusta kotoisin oleva Väyrynen opiskeli Jyväskylän yliopistossa taidekasvatusta. Turkuun hän muutti Helsingistä, jossa hän työskenteli pitkään Ateneumin taidemuseossa. Turun museokeskuksessa hän on työskennellyt nyt puolitoista vuotta.

– Lapseni asuvat Turussa ja halusin lähelle heitä. Vapaa-ajan asuntoni on Kemiönsaarella ja länsirannikko on aina vetänyt puoleensa. Työssäni Turun museokeskuksessa yhdistyy oikeastaan kaikki tähänastinen työkokemukseni, koen olevani omassa paikassa.

– Turussa minua kiehtoo erityisesti historia, se on täällä näkyvästi läsnä. Asun Kuralan kylämäen lähellä ja se on asukkaille virkistysalueena todellinen henkireikä. Turun linnan alue on hieno ja aina Turun tuomiokirkon ohi kävellessä, mietin, että tuokin on ollut tuossa jo lähes 800 vuotta, Väyrynen sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mika Väyrynen on nauttinut kunnon talvesta.

– Täällä on mahtavat ladut ja olen hiihtänyt paljon. Lasten kanssa olemme käyneet myös Hirvensalon hiihtokeskuksessa.