Lounaspaikka: Kahvila Oksi tarjoaa puhtaista raaka-aineista valmistettua kasvisruokaa

Pikkuisessa, parikymmentäpaikkaisessa kahvila Oksissa tunnelma on maanläheinen. Sisustus ja ilmapiiri tukevat sitä ajatusta, mitä kahvilayrittäjä Jenna Routi haluaa tarjota asiakkailleen: luomua ja puhtaista raaka-aineista valmistettuja, ravintorikkaita tuotteita.

Routi on taustaltaan leipuri-kondiittori. Hän ehti työskennellä useissa kahviloissa ennen kuin hän toteutti pitkäaikaisen haaveensa omasta kahvilasta. Sairashuoneenkadulle vuonna 2019 syksyllä perustettu kahvila on löytänyt paikkansa turkulaisessa kahvilatarjonnassa.

– Turussa on aika vähän vastaavanlaisia paikkoja. Paikka on sijainniltaan myös ihanteellinen, sillä en halunnut perustaa kahvilaa ihan keskustaan, mutta tämä on kuitenkin sopivan matkan päässä sieltä.

Riitta Salmi Vierailupäivänä tarjolla oli kylmään pakkaspäivään sopivaa bataattikeittoa.

Routi on pitkään ollut kiinnostunut puhtaasta ravinnosta ja luomutuotannosta. Hän uskoo puhtaan ravinnon hyvää tekevään vaikutukseen. Kahvilayrittäjän arvot näkyvät kahvilan tarjottavissa. Tuotteet valmistetaan paikanpäällä ilman lisä- ja säilöntäaineita. Suurin osa raaka-aineista on luomua. Kaikki kahvilan tuotteet ovat kasvipohjaisia ja myös gluteenittomia.

Lounasta kahvilasta saa tiistaista perjantaihin. Maanantaisin paikka on kiinni. Tarjolla on aina kaksi lounasvaihtoehtoa. Talviaikana toinen vaihtoehto on keittolounas, joka vaihtuu päivittäin. Toinen lounasvaihtoehto vaihtuu viikoittain. Vierailupäivänä tarjolla oli kylmään pakkaspäivään sopiva bataattikeitto sekä viikkolounaana ketobowl, jossa oli muun muassa kukkakaaliriisiä, paistettua lehtikaalia, sieniä ja parsakaalia, pähkinäkastiketta, avokadoa sekä siemennäkkäriä.

Riitta Salmi Kahvilan vitriinissä herkutteluun houkuttelevat raakakakut ja kivimyllyllä valmistetut raakasuklaat.

Oksin lounasmenu suunnitellaan viikoittain satokausi huomioiden. Jokainen annos valmistetaan tilauksesta asiakasta varten, ja kahvilassa on pöytiin tarjoilu.

– Keskimäärin meillä menee lounaita noin parikymmentä päivässä. Asiakaskunta on laaja, moni tulee ihan senkin vuoksi, että he haluavat syödä terveellisesti.

– Emme ole juurikaan pandemian aikana joutuneet muuttamaan toimintatapaamme. Nyt alkuvuodesta on ollut hieman hiljaisempaa, mutta asiakkaita kuitenkin on, Routi kertoo.

Oksin listalla on lisäksi smoothieita, smoothiebowleja ja mehuja, macadamia-jugurttia, joissa keskeisenä elementtinä ovat kotimaiset marjat. Lisäksi listalla on täytettyjä leipiä sekä blinejä. Kahvilan vitriinissä herkutteluun houkuttelevat raakakakut ja kivimyllyllä valmistetut raakasuklaat.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.