Koronatiedot 11.8.

Koko maassa on todettu tänään 844 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa todettiin 79 uutta tautitapausta. Tartuntoja todettiin Aurassa, Kaarinassa, Laitilassa, Liedossa, Loimaalla, Mynämäellä, Naantalissa, Pyhärannassa, Raisiossa, Salossa, Somerolla, Turussa, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla.

Eniten tartuntoja todettiin Turussa, jossa kirjattiin 47 tapausta. Salossa todettiin 13 tartuntaa ja Laitilassa, Pyhärannassa sekä Uudessakaupungissa kussakin kolme tartuntaa. Vehmaalla kirjattiin kaksi tapausta, ja lopuissa yksi tautitapaus per kunta.

Varsinais-Suomessa on annettu 856 uutta rokotetta eiliseen verrattuna. Maakunnassa on kaiken kaikkiaan rokotettu 328 692 ihmistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 67,7 prosenttia ja toisen annoksen osalta 39,6 prosenttia.

Turussa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 129 958 henkilöä, ja tehosteannoksen 70 286 ihmistä.

Tyksin erityisvastuualueella on tällä hetkellä sairaalahoidossa 11 koronapotilasta. Kaksi henkilöä on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt kahdeksalla henkilöllä viime viikon keskiviikosta, tosin tehohoitoon on tullut yksi potilas lisää.

Suomessa sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä on tällä hetkellä 83. Luku on pienentynyt kymmenellä henkilöllä viikon takaisesta.

Koko maassa tehohoitopotilaita on 19. Epidemian aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 995 ihmistä. Määrä nousi viime viikosta 11 henkilöllä.

Koronatiedot 10.8.

Suomessa on todettu tänään 781 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 47 kappaletta. Maakunnan tartuntaluku koko epidemian ajalta kohosi 12 000 tautitapaukseen.

Ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa viimeisten 14 vuorokauden ajalta 210,1 tapausta 100 000 asukasta kohden. Sitä edeltävien 14 vuorokauden ajalta vastaava luku oli 106,41.

Koko maan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 169,3.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 67,5 prosenttia ja toisen annoksen osalta 39,2 prosenttia. Koko maan vastaavat luvut ovat 67,4 ja 38,9 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 129 340 henkilöä ja tehosteannoksen 69 147 ihmistä.

Koko maassa on annettu yli 3,7 miljoonaa rokotetta.

Tyksissä on tällä hetkellä hoidossa alle viisi koronapotilasta. Suurin osa sairaalahoitoa tarvitsevista koronapotilaista on täysin rokottamattomia.

Vuoden 2021 aikana Tyksissä on toistaiseksi hoidettu 45 koronapotilasta teholla. Heistä 95 prosenttia ei ole saanut yhtäkään rokoteannosta. Viisi prosenttia heistä oli saanut yhden rokotuksen, kun taas täyden rokotussarjan saaneita ei ole joutunut tehohoitoon lainkaan.

Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala arvioi epidemia-aallon olevan tasaantumassa.

– Näyttää siltä, että epidemia-aalto on saavuttanut huipun tai olisi ainakin tasaantumassa. Se jää kuitenkin vielä nähtäväksi, Rintala sanoo tiedotteessa.

Koronatiedot 9.8.

Suomessa raportoitiin tänään maanantaina 449 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu epidemian alusta 112 656 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 55 uutta tartuntaa. Maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 11 953.

Uusia tartuntoja todettiin 35 Turussa, seitsemän Kaarinassa, neljä Salossa, kolme Raisiossa ja kaksi Vehmaalla. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja kirjattiin Naantalissa, Paimiossa, Paraisilla ja Ruskolla.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Varsinais-Suomessa 327 336 ihmistä. Rokotekattavuus on maakunnassa ensimmäisen annoksen osalta 67,4 ja toisen annoksen osalta 38,9 prosenttia.

Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut 3 739 709 ihmistä. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 67,3 ja toisen annoksen osalta 38,7 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 129 034 henkilöä, joista 67 910 on saanut täyden rokotussarjan.

Sairaalahoidossa olevien määrät koko Suomessa ovat laskeneet kuudella hengellä eilisestä. Hoidossa on tällä hetkellä 94 henkilöä. Lisäksi tehohoidossa on 16 potilasta, mikä on kaksi henkeä vähemmän kuin sunnuntaina.

Koronatiedot 8.8.

Suomessa on todettu 1 322 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu yhteensä 112 207 tautitapausta. Luku on tavanomaista suurempi, koska se sisältää raportoinnin perjantain keskipäivältä sunnuntain aamukuuteen. Eilen lauantaina THL kertoi 165 todetusta tartunnasta, mutta ilmoitti, että luku saattaa olla puutteellinen teknisen häiriön vuoksi. Eilisen lukuja on mukana myös tänään ilmoitetussa määrässä. Suomessa on kahden viikon aikana on raportoitu 8 980 tartuntaa, mikä on 4 326 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 127. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu 11 898 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on kirjattu Turussa, 70 kappaletta. Salossa tartuntoja todettiin 27 ja Kaarinassa kahdeksan. Uusista tartunnoista viisi kirjattiin Naantaliin ja Raisioon.

Loimaalla todettiin kolme tartuntaa ja Pyhärannassa sekä Uudessakaupungissa molemmissa kaksi. Yhdet tartunnat kirjattiin Lietoon, Maskuun, Paraisille, Somerolle ja Vehmaalle.

Taudin ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on viimeisen kahden viikon ajalta 207,7 sataatuhatta asukasta kohden.

THL kertoi lauantaina Twitterissä, että päivän koronaluvuissa voi olla puutteita. THL:n tuoreimman päivityksen mukaan tartuntaluvut ovat nyt korjaantuneet.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Varsinais-Suomessa 326 818 ihmistä. Rokotekattavuus on maakunnassa ensimmäisen annoksen osalta 67,3 ja toisen annoksen osalta 38,8 prosenttia.

Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut 3 736 987 ihmistä. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 67,3 ja toisen annoksen osalta 38,6 prosenttia.

Koronatiedot 7.8.

Suomessa on todettu 165 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu yhteensä 110 885 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on kuusi. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu 11 771 tautitapausta.

Uusia tartunnoista neljä kirjattiin Turkuun ja yksi sekä Nousiaisiin että Raisioon.

Taudin ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on viimeisen kahden viikon ajalta 203 sataatuhatta asukasta kohden. Turun ilmaantuvuusluku on 265.

THL kertoi lauantaina Twitterissä, että päivän koronaluvuissa voi olla puutteita. THL:n mukaan asia tarkistetaan ja korjataan viimeistään maanantaina.

Päivän tartuntaluvuissa saattaa olla puutteita. Tekninen tukemme toimii arkisin. Asia tarkistetaan ja korjataan viimeistään maanantaina. https://t.co/fYic9x5ITj — THL (@THLorg) August 7, 2021

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Varsinais-Suomessa 325 645 ihmistä. Rokotekattavuus on maakunnassa ensimmäisen annoksen osalta 67,1 ja toisen annoksen osalta 38,5 prosenttia.

Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut 3 728 955 ihmistä. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 67,2 ja toisen annoksen osalta 38,2 prosenttia.

Koronatiedot 6.8.

Suomessa on todettu 738 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu yhteensä 110 720 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 85. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu 11 765 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on kirjattu Turussa, 44 kappaletta. Kaarinassa uusia tautitapauksia on 11 ja Uudessakaupungissa seitsemän.

Sekä Salossa että Raisiossa on viisi uutta tartuntaa.

Kolme uutta tautitapausta on Pöytyällä ja Somerolla. Kaksi tartuntaa on sekä Liedossa että Vehmaalla.

Yksi uusi tautitapaus on Nousiaisissa, Ruskolla ja Taivassalossa kussakin.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on 201 sataatuhatta asukasta kohden. Turun ilmaantuvuusluku on nyt 265.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Varsinais-Suomessa 323 410 ihmistä. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 66,6 ja toisen annoksen osalta 38,1 prosenttia.

Koko maassa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut reilut 3,7 miljoonaa ihmistä. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 66,8 ja toisen annoksen osalta 37,6 prosenttia.

Turussa rokotekattavuus eri ikäryhmissä:

Yli 80-vuotiailla rokotuskattavuus on 92,5 %, 70–79-vuotiailla 94,1 %, 60–69-vuotiailla 89,5 %, 50–59-vuotiailla 84,4 %, 40–49-vuotiailla 76 %, 30–39-vuotiailla 65,9 % ja 20–29-vuotiailla 56,2 %. 12–19-vuotiaista rokotteen on ottanut tähän mennessä 23,7 %. Luvut ovat torstaina 5.8. tilanne.

Ensimmäisen rokotusannoksen on Turussa saanut 125 802 turkulaista (64,4 % turkulaisista) ja molemmat rokoteannokset 65 611 (33,6 % turkulaisista) turkulaista.

Juttua korjattu kello 12.14. Lisätty Taivassalon tartunta.

Koronatiedot 5.8.

Suomessa on todettu 752 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu yhteensä 109 982 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 93. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu 11 680 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 18 kunnassa. Eniten uusia tartuntoja on kirjattu Turussa, 46 kappaletta. Salossa uusia tautitapauksia on 15 ja Pöytyällä kuusi. Kaarinassa on neljä uutta tartuntaa.

Sekä Liedossa että Paraisilla on kolme uutta tautitapausta.

Kaksi uutta tartuntaa on Pyhärannassa, Raisiossa, Taivassalossa ja Uudessakaupungissa.

Yksi uusi tartunta on Kustavissa, Laitilassa, Loimaalla, Mynämäessä, Naantalissa, Paimiossa, Somerolla ja Vehmaalla.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 191 sataatuhatta asukasta kohti.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Varsinais-Suomessa 321 568 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 66,3 prosenttia ja toisen annoksen osalta 37,3 prosenttia.

Koko maassa rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut vajaa 3,7 miljoonaa ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 66,6 prosenttia ja toisen annoksen osalta 36,6 prosenttia.

Koronatiedot 4.8.

Suomessa on todettu 872 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoo. Yhtä korkeita päivittäisiä tartuntalukuja on ollut viimeksi maaliskuussa. Epidemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu yhteensä 109 230 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 89. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu 11 587 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on kirjattu Turussa, 47 kappaletta. Salossa uusia tautitapauksia on 15 ja Uudessakaupungissa kahdeksan.

Liedossa, Mynämäessä ja Raisiossa on todettu kolme uutta tartuntaa kussakin. Kaksi uutta tautitapausta on Kaarinassa, Loimaalla ja Vehmaalla.

Yksi uusi tartunta on Laitilassa, Maskussa, Nousiaisissa ja Pyhärannassa.

Taudin ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on kahden viimeisen viikon ajalta 179 sataatuhatta asukasta kohden.

THL kertoi keskiviikkona kahdesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Epidemian alusta lähtien covid-19-tautiin on menehtynyt Suomessa 984 ihmistä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on koko maassa 95 potilasta, joista teho-osastolla 15. Tehohoidossa olevien määrä tuplaantui maanantaista.

Tyksin erityisvastualueella sairaalahoidossa on 19 ihmistä, joista teho-osastolla yksi potilas.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3 687 169 ihmistä. Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 66,4 prosenttia ja toisen annoksen osalta 36,0 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 320 527 ihmistä. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 66 prosenttia ja toisen annoksen osalta 36,7 prosenttia.

Koronatiedot 3.8.

Suomessa raportoitiin tänään tiistaina 692 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu epidemian alusta 108 358 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 43 uutta tartuntaa. Maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 11 498.

Uusia tartuntoja kirjattiin 31 Turkuun, kolme Saloon ja kaksi Kaarinaan. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja kirjattiin Auraan, Lietoon, Maskuun, Mynämäkeen, Naantaliin, Paraisille ja Taivassaloon.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 675 581 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotettuja on 319 349. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 65,8 prosenttia ja toisen 36,1 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 66,2 prosenttia ja 35,2 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 124 085 henkeä, joista 63 750 on saanut täyden rokotussarjan.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koko Suomessa 97 henkilöä, joista seitsemän on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä lisääntyi neljällä eiliseen nähden. Hoidon tarpeessa olevien määrä nousi viikonlopun aikana merkittävästi.

Varsinais-Suomi on siirtymässä koronan leviämisvaiheeseen.

THL muutti maanantaina suositustaan koronakaranteenin kestosta. 14 vuorokauden sijaan suositus on nyt 10 vuorokautta. Muutos ei koske tätä aiemmin aloitettujen karanteenien kestoa, jollei tartuntataudeista vastaava lääkäri päätä toisin.

Uutista korjattu 11.50. Uusia tartuntoja Varsinais-Suomessa oli 43, ei aiemmin ilmoitettu 42. Uudenkaupungin tilastoja korjattiin, minkä vuoksi paikkakunnalla tartuntoja oli yksi vähemmän kuin eilen.

Koronatiedot 2.8.

Suomessa on maanantaina todettu 345 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 30 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Tähän mennessä koko Suomessa on todettu yhteensä 107 666 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 11 456.

Turussa todettiin 17 uutta tartuntaa, Kaarinassa neljä, Raisiossa ja Uudessakaupungissa kummassakin kaksi sekä Mynämäessä, Nousiaisissa, Pyhärannassa, Taivassalossa ja Vehmaalla kussakin yksi.

Ilmaantuvuus koko Suomessa on tällä hetkellä viimeisten 14 vuorokauden ajalta 125,1 tapausta 100 000 asukasta kohden. Sitä edeltävien 14 vuorokauden aikana vastaava luku oli 67,2.

Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut kaikkiaan 3 675 035 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotettuja on 319 343. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 65,8 prosenttia ja toisen 36,1 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 66,2 prosenttia ja 35,2 prosenttia.

Koko maassa sairaanhoidossa on potilaita tällä hetkellä 89, joista 7 on tehohoidossa. Tämän lisäksi perusterveydenhuollossa on neljä potilasta. Sairaanhoidossa olevien potilaiden määrä on noussut sunnuntaista 28:lla.

Koronatiedot 1.8.

Koko maassa on todettu tänään 519 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 58 uutta tartuntaa.

Kaarinassa tartuntoja todettiin kolme. Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Raisiossa sekä Vehmaalla todettiin kaikkialla yksi uusi koronavirustartunta. Laitilaan tartuntoja kirjattiin neljä. Liedossa, Naantalissa ja Uudessakaupungissa todettiin kaikkialla kaksi tartuntaa. Salossa todettiin kymmenen uutta tartuntaa ja Turkuun kirjattiin 29 uutta tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia rokotteita annettiin eiliseen verrattuna 1105 kappaletta. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on maakunnassa nyt 65,8 prosenttia ja toisen annoksen 36 prosenttia. Koko maan rokotuskattavuus on ensimmäisen rokotteen osalta 66,2 prosenttia ja tehosteannoksen osalta 35,1 prosenttia. Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut yli 3,6 miljoonaa ihmistä.

Koronatiedot 31.7.

Suomessa on todettu tänään 794 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 78 uutta tartuntaa. Uusia tautitapauksia kirjattiin 15 eri kuntaan.

Kaarinassa todettiin viisi uutta tartuntaa. Kemiönsaaressa, Kustavissa, Liedossa, Mynämäellä, Paimiossa, Ruskolla sekä Vehmaalla todettiin kaikissa yksi uusi koronavirustartunta. Kaksi uutta tartuntaa kirjattiin Laitilaan, Pöytyälle, Raisioon ja Taivassaloon. Salossa todettiin 13 tartuntaa, Uudessakaupungissa kolme. Turkuun tartuntoja kirjattiin 42 kappaletta.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen rokotuskattavuus on tällä hetkellä 65,6 prosenttia. Toisen annoksen kattavuus on 35,5 prosenttia. Koko maan vastaavat luvut ovat 66,0 prosenttia sekä 34,6 prosenttia.

Turussa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 123 451 henkilöä. Tehosteannos on pistetty 62 690 henkilöön.

Ilmaantuvuus koko maakunnassa on tällä hetkellä viimeisten 14 vuorokauden ajalta 156,1 tapausta 100 000 asukasta kohden. Sitä edeltävien 14 vuorokauden aikana vastaava luku oli 65,99. Viimeisten 14 vuorokauden aikana uusia tautitapauksia on todettu maakunnassa 757 kappaletta.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tällä hetkellä koko maan toiseksi suurin. Edellä on vain Uusimaa, jossa ilmaantuvuusluku on 192,6.

Koronatiedot 30.7.

Suomessa on todettu 748 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Niistä 102 on kirjattu Varsinais-Suomeen.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntoja todettiin Turussa, jonne kirjattiin 50 tapausta. Toiseksi eniten tartuntoja todettiin Salossa, jonne kirjattiin 23 tapausta. Lisäksi tartuntoja Kaarinassa todettiin seitsemän tartuntaa, Uudessakaupungissa neljä, Liedossa kolme, Laitilassa, Naantalissa, Paimiossa, Paraisilla, Raisiossa ja Vehmaalla kussakin kaksi sekä Mynämäessä, Ruskolla ja Taivassalossa yksi.

Pandemian alusta lähtien koko Suomessa on todettu yhteensä 106 008 koronavirustartuntaa. Niistä 11 290 on kirjattu Varsinais-Suomeen.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3 651 245 suomalaista. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 65,8 ja toisen annoksen osalta 33,7 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 316 717 ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 65,3 ja toisen annoksen osalta 34,7 prosenttia.

Koronatiedot 29.7.

Suomessa on todettu 765 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koko maassa on tähän mennessä todettu 105 260 koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomeen uusia tartuntoja kirjattiin 109. Koko epidemian alusta Varsinais-Suomessa on todettu 11 188 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa tartuntoja todettiin peräti 17 kunnassa. Turkuun kirjattiin 68 uutta tartuntaa, Saloon yhdeksän, Lietoon kuusi, Naantaliin ja Raisioon kumpaankin neljä, Kaarinaan kolme, Laitilaan, Mynämäkeen, Paraisille, ja Pöytyälle kaksi sekä Marttilaan, Maskuun, Nousiaisiin, Paimioon, Ruskolle, Taivassaloon ja Vehmaalle kuhunkin yksi.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3 639 092 suomalaista. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 65,5 ja toisen annoksen osalta 32,9 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut ​315 163 ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 64,9 ja toisen annoksen osalta 34,0 prosenttia.

Koronatiedot 28.7.

Suomessa raportoitiin tänään keskiviikkona 644 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu epidemian alusta 104 495 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 96 uutta tartuntaa. Maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 11 079.

Tartuntoja todettiin 54 Turussa, 18 Salossa, yhdeksän Kaarinassa, neljä Raisiossa sekä kaksi Laitilassa, Naantalissa ja Somerolla. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja kirjattiin myös Lietoon, Taivassaloon ja Uuteenkaupunkiin.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 626 031 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotettuja on 313 674. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 64,6 prosenttia ja toisen 33,4 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 65,3 prosenttia ja 32,2 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 120 995 henkeä, joista 59 605 on saanut täyden rokotussarjan.

Koko Suomessa sairaalahoidossa on tällä hetkellä 57 henkilöä, mikä on yksi enemmän kuin viikko sitten. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut kolmella. Hoidossa on nyt yhteensä kuusi ihmistä.

Kuolleiden määrä on noussut Suomessa neljällä viime keskiviikosta. Tyksin erityisvastuualueella ei ole tiedossa uusia kuolemantapauksia.

Pahenevasta tartuntatilanteesta huolimatta lieventyneet sairaalahoitotilastot selittyvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan ylilääkäri Esa Rintalan mukaan sillä, että koronaan sairastuvat nyt enimmäkseen nuoret aikuiset.

– Nuoret sairastavat taudin yleensä lievempänä. Lisäksi hyvä rokotekattavuus suojaa sairaalahoidon tarpeelta. Kattavuus on hyvä riskiryhmäläisten ja iäkkäiden joukossa. Jopa yli 50-vuotiaissa molemmat rokotukset on annettu melko kattavasti.

Rintalan mukaan sairaalahoitoon joutuneista Tyksin erikoisvastuualueella noin 80 prosenttia ei ole saanut rokotusta.

– Noin 20:llä prosentilla taas on osittainen rokotussarja. Sen sijaan kummankin rokotuksen saaneista hoitoon on joutunut vain yksittäisiä henkilöitä.

Koronatiedot 27.7.

Suomessa on todettu 612 uutta koronavirustapausta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Epidemian alusta tautitapauksia on kirjattu yhteensä 103 851.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 44. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu 10 983 tautitapausta.

Tartunnoista 31 on Turussa. Kaarinassa, Maskussa ja Paimiossa on uusia tautitapauksia kolme kussakin. Salossa uusia on tartuntoja on kaksi. Sekä Liedossa että Raisiossa on yksi uusi tautitapaus.

Ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on viimeisen 14 vuorokauden ajalta 106 sataatuhatta asukasta kohden.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3 614 987 suomalaista. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 65,1 ja toisen annoksen osalta 31,6 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut ​312 672 ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 64, 4 ja toisen annoksen osalta 33,0 prosenttia.

Koronatiedot 26.7.

Suomessa raportoitiin tänään maanantaina 267 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu epidemian alusta 103 239 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 51 uutta tartuntaa. Maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 10 939.

Tartuntoja todettiin 29 Turussa, viisi Raisiossa, neljä Kaarinassa, Liedossa ja Naantalissa. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja on todettu Maskussa ja Paimiossa.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 612 056 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotettuja on ​312 472. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 64,4 prosenttia ja toisen 32,7 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 65 prosenttia ja 31,4 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 120 183 henkeä, joista 57 827 on saanut täyden rokotussarjan.

Koronatiedot 25.7.

Suomessa on raportoitu sunnuntaina 360 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu epidemian alusta alkaen yhtensä 102 972 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin kahdeksan uutta tartuntaa. Nousiaisissa ja Salossa todettiin molemmissa yksi uusi tartunta. Loput kuusi Varsinais-Suomen uutta korontapausta ovat Turussa. Koko maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 10 888.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo, että sunnuntain pienemmät koronaluvut ovat tuttua viikonlopun notkahdusta.

– Viikonloppuna on yleensä paljon pienempiä lukuja. Perjantaina tuli iso potti ja lauantaina ihmiset käyvät harvemmin testeissä. Kyllä sitten taas alkuviikosta nähdään mikä on todellisuus.

Varsinais-Suomessa testeihin pääsee Rintalan mukaan hyvin ja laboratorio toimii moitteetta. Viikonloppuna testeihin ei vain hakeuduta.

– Huolestuneena odotan mitkä alkuviikon luvut ovat ja millaiseksi trendi kulkee ensi viikolla. Ei kovin hyvältä tilanne näytä, Rintala kertoo.

Koronatiedot 24.7.

Suomessa on lauantaina todettu 570 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 99 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Eniten uusia tartuntoja todettiin Turussa, johon kirjattiin 58 tartuntaa. Vain Helsingissä todettiin Turkua enemmän tartuntoja. Helsinkiin kirjattiin 129 uutta tartuntaa.

Turun jälkeen eniten tartuntoja kirjattiin Saloon, jossa todettiin 13 uutta tartuntaa, sekä Lietoon, johon kirjattiin 10 uutta tartuntaa. Näiden lisäksi Naantalissa todettiin viisi, Kaarinassa ja Raisiossa neljä, Mynämäessä ja Ruskolla kaksi sekä Laitilassa yksi uusi tarunta.

Koko Suomessa on tähän mennessä todettu 102 612 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomeen tartuntoja on pandemian alusta lähtien kirjattu yhteensä 10 880.

Koronatiedot 23.7.

Suomessa raportoitiin 412 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 66 todettiin Varsinais-Suomessa. Maakunnassa on todettu pandemian alusta lähtien 10 781 tartuntaa. Koko maan luku on 102 042.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntoja todettiin Turussa, jossa kirjattiin 43 uutta tartuntaa. Salossa uusia tartuntoja kirjattiin kahdeksan, Liedossa ja Raisiossa kummassakin kolme sekä Naantalissa ja Ruskolla kummassakin kaksi. Kaarinaan, Kemiönsaareen, Laitilaan, Maskuun ja Pöytyälle kirjattiin kuhunkin yksi uusi tartunta.

Rokotteen on Suomessa saanut kaikkiaan 3 589 948 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteen on saanut 310 180. Maakunnassa ensimmäisen rokotteen rokotekattavuus on 64 prosenttia ja toisen 31,3. Koko maan vastaavat luvut ovat 64,7 ja 30,0 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 118 765 henkeä, joista 56 098 on saanut täyden rokotussarjan.

Turun kaupunki tiedotti perjantaina, että uusia koronavirustartuntoja on tullut etenkin yöelämästä. Katso listaus, missä altistumisia on voinut tapahtua. Kaupungin mukaan tartuntojen jäljitystyö on ruuhkautunut.

Kaupunki tiedotti perjantaina, että rokotusvastaanotto siirtyy 16. elokuuta Satakunnantie 105:een. Kyseessä on entinen SPR:n Kontin tila. Messukeskuksessa rokotukset jatkuvat 13. elokuuta saakka.

Myös Salon kaupunki tiedotti mahdollisista altistumisista perjantaina. Suurin osa altistumisista on tapahtunut ravintoloissa.

Koronatiedot 22.7.

Suomessa raportoitiin tänään torstaina 404 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu epidemian alusta 101 630 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 44 uutta tartuntaa. Maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 10 715.

Tartuntoja todettiin 35 Turussa, viisi Salossa, neljä Liedossa ja kaksi Kaarinassa sekä Raisiossa. Yksittäisiä tartuntoja kirjattiin myös Aurassa, Loimaalla, Mynämäellä, Ruskossa, Somerolla ja Uudessakaupungissa.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3​ 573 150 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotettuja on ​​308 542. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 63,6 prosenttia ja toisen 30,4 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 64,4 prosenttia ja 29 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 118 059 henkeä, joista 55 129 on saanut täyden rokotussarjan.

THL:n tietojen mukaan Suomen viikottainen tapausmäärä on nelinkertaistunut viimeisten neljän viikon aikana. Myös positiivisten näytteiden osuus on noussut 2,3 prosenttiin.

Ilmaantuvuusluku koko Suomessa on tällä hetkellä 73,7. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuus on 70,9.

Tartuntoja saadaan pääosin kotimaassa. Tartunnat lisääntyvät erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Viime viikolla tartunnoista lähes 60 prosenttia todettiin 10–29-vuotiailla, joiden keskuudessa tapaukset painottuivat erityisesti 18–23-vuotiaisiin, THL kertoo.

Koronatiedot 21.7.

Suomessa raportoitiin tänään keskiviikkona 453 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu epidemian alusta 101 226 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 44 uutta tartuntaa. Maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 10 661.

Uusia tartuntoja todettiin 24 Turussa, neljä Liedossa ja Salossa sekä kaksi Kemiönsaarella, Naantalissa ja Uudessakaupungissa. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja kirjattiin myös Kaarinassa, Maskussa, Paimiossa, Paraisilla, Raisiossa ja Somerolla.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 559 ​981 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotettuja on ​307 635. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 63,4 prosenttia ja toisen 29,8 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 64,1 prosenttia ja 28,4 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 117 437 henkeä, joista 54 186 on saanut täyden rokotussarjan.

Koko Suomessa sairaalahoidossa on tällä hetkellä 56 henkilöä, mikä on 13 henkilöä enemmän kuin viikko sitten. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa olevien määrä on noussut yhdellä. Hoidossa on nyt yhteensä 9 ihmistä.

Kuolleiden ja tehohoidossa olevien määrät sekä Suomessa, että Varsinais-Suomessa ovat pysyneet samana. Koko Suomessa kuolleita on yhteensä 978. Tyksin erityisvastuualueella kuolleita on 104.

Koronatiedot 20.7.

Suomessa todettiin tiistaina 461 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Niistä 30 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Varsinais-Suomessa on nyt todettu yhteensä 10 617 koronavirustartuntaa.

Koko Suomessa on tähän mennessä todettu 100 773 tartuntaa. 100 000 tartunnan raja meni rikki sunnuntaina, 18. heinäkuuta.

Varsinais-Suomessa eniten uusia tartuntoja todettiin Turussa, johon kirjattiin tiistaina 15 uutta tartuntaa. Raisiossa todettiin neljä tartuntaa. Kaarinassa ja Salossa tartuntoja oli kolme. Liedossa todettiin kaksi kaksi uutta tartuntaa. Lisäksi uusia tartuntoja todettiin Paimiossa, Pöytyällä ja Ruskolla kussakin yksi.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 549 288​​ ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotettuja on ​306 818. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 63,3 prosenttia ja toisen 29,4 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 63,9 prosenttia ja 27,8 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 116 916 henkeä, joista 53 314 on saanut täyden rokotussarjan.

Koronatiedot 19.7.

Suomessa todettiin maanantaina 156 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Niistä 11 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Varsinais-Suomessa on nyt todettu yhteensä 10 587 koronavirustartuntaa.

Koko Suomessa on tähän mennessä todettu 100 312 tartuntaa. 100 000 tartunnan raja meni rikki eilen sunnuntaina.

Varsinais-Suomessa eniten uusia tartuntoja todettiin Turussa, johon kirjattiin maanantaina seitsemän uutta tartuntaa. Lisäksi uusia tartuntoja todettiin Naantalissa, Paimiossa, Pöytyällä ja Salossa kussakin yksi.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 545 599​​ ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotettuja on ​306 250. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 63,1 prosenttia ja toisen 29,1 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 63,9 prosenttia ja 27,6 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 116 402 henkeä, joista 52 397 on saanut täyden rokotussarjan.

Rokotustietoja on korjattu, ja siksi osassa kunnista rokotusmäärät ovat tänään laskeneet.

Koronatiedot 18.7.

Suomessa raportoitiin tänään sunnuntaina 180 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu epidemian alusta 100 156 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 15 uutta tartuntaa. Maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 10 576.

Laitilassa, Naantalissa, Paimiossa ja Uudessakaupungissa todettiin kaikkialla yksi uusi koronavirustartunta. Raisiossa ja Salossa kirjattiin kaksi uutta tartuntaa, Turussa seitsemän.

Varsinais-Suomessa on annettu 1039 uutta rokotusta eiliseen verrattuna. Maakunnassa on nyt rokotettu yhteensä 306 122 ihmistä. Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on 63,1 prosenttia, kun taas tehosteannoksen kattavuus on 28,9 prosenttia. Koko maassa vastaavat luvut ovat 63,9 prosenttia ja 27,6 prosenttia.

Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 116 404 henkeä, joista 52 385 on saanut täyden rokotussarjan.

Koronatiedot 17.7.

Lauantaina koko maassa raportoitiin 384 uutta koronavirustartuntaa. Suomessa on nyt yhteensä 99 976 tartuntaa. Varsinais-Suomessa todettiin 33 uutta tartuntaa. Maakunnassa on todettu epidemian alusta 10 561 tartuntaa.

Uusia tartuntoja todettiin Kaarinassa, Kemiönsaaressa, Loimaalla, Maskussa, Naantalissa, Pöytyällä, Raisiossa, Salossa, Turussa ja Uudessakaupungissa. Suurin osa Varsinais-Suomen tartunnoista todettiin Turussa, jossa uusia tapauksia kirjattiin 20 kappaletta.

Varsinais-Suomessa on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 318 tartuntaa. Se on 142 tartuntaa enemmän kuin sitä edeltäneen 14 vuorokauden aikana. Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on maakunnassa tällä hetkellä 14 vuorokauden ajalta 65,6. Sitä edeltäneen 14 vuorokauden aikana luku oli 36,29.

Koko maassa on nyt annettu yli 3,5 miljoonaa rokoteannosta. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 63,7 prosenttia ja toisen annoksen osalta 27,1 prosenttia.

Varsinais-Suomessa rokotteita on puolestaan annettu 305 083 kappaletta. Ensimmäisen annoksen kattavuus on 62,9 prosenttia, toisen 28,2 prosenttia. Turussa ensimmäisen annoksen on saanut 115 754 henkilöä ja tehosteannoksen 51 538 ihmistä.

Koronatiedot 16.7.

Suomessa raportoitiin tänään perjantaina 380 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 99 592 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 36.

Maakunnassa on nyt yhteensä 10 528 koronatartuntaa. Turussa uusia tapauksia kirjattiin 18, Pöytyällä viisi, Liedossa ja Salossa kummassakin kolme ja Naantalissa kaksi. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja kirjattiin Kaarinassa, Laitilassa, Ruskolla, Somerolla ja Uudessakaupungissa.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 518 538​​ ihmistä. Rokotekattavuus Varsinais-Suomessa on ensimmäisen rokotteen osalta 62,6 prosenttia ja toisen rokotteen osalta 27,6 prosenttia.

Koronakartan päivittymisessä oli tänään teknisiä ongelmia, THL:ltä kerrotaan.

Koronatiedot 15.7.

Suomessa raportoitiin torstaina 324 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan maassa on nyt todettu 99 212 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia kirjattiin tänään 12. Niistä seitsemän kirjattiin Turussa. Raisiossa todettiin torstaina kolme uutta tartuntatapausta, Liedossa ja Kemiönsaarella kummassakin yksi.

Varsinais-Suomen kunnista Raisiossa taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä kaikkein korkein. Kahden viikon aikana taudin ilmaantuvuus on 141 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomen rokotuskattavuus molempien rokotteiden osalta on nyt 25,7 prosenttia. Varsinais-Suomessa tilanne on hieman parempi prosentin ollessa 26,8. Koko maassa rokotettu tähän mennessä 3 501 275 henkilöä.

Turussa rokotuksia on annettu jo kaikkiaan 114 307 henkilölle, joista 49 655 on saanut täyden rokotussarjan.

Korontatiedot 14.7.

Suomessa on todettu tänään 383 uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä on suurin päiväkohtainen tartuntaluku kuluvan kesän ajalta.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 42 kappaletta.Tartuntoja on todettu Kaarinassa, Liedossa, Loimaalla, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Salossa ja Turussa. Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 26.

Maakunnassa on annettu nyt 300 804 ensimmäistä rokoteannosta. Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on 62 prosenttia. Koko maassa ensimmäisen rokotteen on saanut noin 3,48 miljoonaa henkilöä, ja kattavuusluku on 62,8 prosenttia. Toisen annoksen osalta Suomen rokotuskattavuus on 25 prosenttia.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on noussut viikossa kahdella henkilöllä. Nyt kuolemantapauksia on epidemian alusta 978.

Varsinais-Suomessa sairaalahoidossa on tällä hetkellä kahdeksan henkeä, mikä on neljä enemmän kuin viikko sitten. Teho-osastolle on joutunut kaksi potilasta. Koko maassa koronaviruksen takia teholla on 10 henkilöä.

Koronatiedot 13.7.

Suomessa on todettu 290 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu yhteensä 98 505 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 22. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu yhteensä 10 438 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on Turussa, 17 kappaletta. Raisiossa on kolme uutta koronavirustartuntaa. Sekä Liedossa että Ruskolla on yksi uusi tautitapaus.

Ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on 64,8

THL:n mukaan koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 46 ihmistä, joista tehohoidossa on yhdeksän.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,47 miljoonaa ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 62,4 prosenttia.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 24,4 prosenttia.

Koronatiedot 12.7.

Suomessa kirjattiin tänään maanantaina 133 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 98 215 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 13.

Maakunnassa on nyt yhteensä 10 416 koronatartuntaa. Uusia tartuntoja kirjattiin 10 Turussa ja yksi Kaarinassa, Liedossa ja Raisiossa kussakin.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 465 463​​ ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 299 797 henkilölle. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 112 932 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 47 920 turkulaiselle.

Ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä 64,1. Koko Suomessa luku on 50,6.

Koronatiedot 11.7.

Suomessa on todettu 138 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Niistä kaksi on kirjattu Varsinais-Suomeen Turkuun. Koko maassa on tähän mennessä todettu 98 082 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa puolestaan on todettu 10 403 tartuntaa pandemian alusta lähtien.

Koronatiedot 10.7.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan koko maassa kirjattiin lauantaina 293 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja todettiin 38. Varsinais-Suomessa eniten tartuntoja todettiin Turussa, jossa kirjattiin 19 tapausta. Toiseksi eniten tartuntoja oli Salossa, jossa todettiin kymmenen uutta tartuntaa. Näiden lisäksi tartuntoja todettiin Raisiossa ja Ruskolla kummassakin kaksi sekä Kaarinassa, Kemiönsaaressa, Liedossa, Paraisilla, ja Pyhärannassa kussakin yksi.

Koronatiedot 9.7.

Suomessa kirjattiin tänään perjantaina 302 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 97 651 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 21.

Maakunnassa on nyt yhteensä 10 363 koronatartuntaa. Tartuntoja todettiin Turussa yhdeksän, viisi Paraisilla, kaksi Maskussa ja Salossa sekä yksi Naantalissa, Raisiossa ja Somerolla kussakin.

Varsinais-Suomi siirtyi eilen koronan kiihtymisvaiheeseen. Maakunnan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 55,5.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 422 149​​ ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 293 966 henkilölle. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 111 563 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 45 936 turkulaiselle.

Avi ohjeisti eilen uusista kokoontumisrajoituksista. Yli 10 hengen kokoontuessa sisätiloissa, ja yli 50 hengen kokoontuessa rajatuissa ulkotiloissa osallistujen ja seurueiden on vältettävä lähikontaktia. Lisäksi tapahtumanjärjestäjien on yhä noudatettava tartuntatautilain mukaisia hygieniavelvoitteita. Ihmismääriä eri rajoiteta.

Rajoitukset astuivat voimaan tänään perjantaina, ja ne kestävät 8. elokuuta saakka. Rajoitukset koskevat Turun, Salon, Raision, Kaarinan ja Paraisten kuntia.

Koronatiedot 8.7.

Suomessa kirjattiin tänään torstaina 300 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 97 349 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 27.

Maakunnassa on nyt yhteensä 10 342 koronatartuntaa. Koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyy tästä päivästä alkaen kiihtymisvaiheeseen.

Tartuntoja todettiin 13 Turussa, kolme Kemiönsaaressa ja Liedossa, kaksi Paraisilla sekä Raisiossa ja yksi Kaarinassa, Nousiaisissa, Pyhärannassa ja Ruskossa kussakin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylijohtajaa Mikko Pietilää huolettaa erityisesti se, että tartunnoista jo kolme neljäsosaa on kotoperäisiä.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 394 787​​ ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 292 506 henkilölle. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 111 062 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 44 800 turkulaiselle.

Koronatiedot 7.7.

Suomessa kirjattiin tänään keskiviikkona 258 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 97 049 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 36.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona kolme uutta koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta. Kaikkiaan menehtyneitä on nyt Suomessa 976. Sairaalahoidossa on taudin vuoksi 44 henkilöä, kuusi enemmän kuin viikko sitten.

Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on neljä henkilöä. Heistä kukaan ei ole tehohoidossa.

Maakunnassa on nyt yhteensä 10 315 koronatartuntaa. Uusia tartuntoja todettiin 18 Turussa, kahdeksan Raisiossa, kolme Kemiönsaarella, kaksi Salossa ja yksi Kaarinassa, Liedossa, Naantalissa, Paraisilla ja Pyhärannassa.

Varsinais-Suomen koronatilanne on pahentunut niin, että alue on mahdollisesti siirtymässä takaisin kiihtymisvaiheeseen. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu päättämään asiasta huomenna torstaina.

Turussa on todettu tartuntoja, joista on voinut aiheutua altistumisia useissa ravintoloissa. Ihmisiltä toivotaan nyt vastuullisuutta virukselta suojautumisessa.

Koronatiedot 6.7.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 222 uutta tartuntaa. Varsinais-Suomessa on todettu 25 tartuntaa. Tartunnoista 16 on Turussa ja 7 Kaarinassa. Lisäksi Paraisilla ja Sauvossa todettiin kummassakin yksi tartunta.

Koko maassa on tähän mennessä todettu yhteensä 96 791 tartuntatapausta. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 39,4 tapausta 100 000 henkilöä kohden. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 44,7.

Koko Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut hieman päälle 60 prosenttia ihmisistä. Toisen annoksen on saanut lähes 21 prosenttia.

Aurakadulla sijaitseva Monitori on suljettu tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona. Monitorin toimipisteessä todettiin kaksi koronavirustartuntaa toinen heinäkuuta. Turun kaupungin mukaan altistumisia ei ole tapahtunut.

Rauman terveyspalvelut on tänään tiistaina saanut tiedon, että kaksi koronatartunnan saanutta henkilöä on viettänyt aikaa Rauman Scandic-hotellissa 30.6.-1.7. ja Wanhan Rauman Kellari -ravintolassa 30.6. Kaikkia Wanhan Rauman Kellari -ravintolassa 30.6. kello 19.30-21.30 asioineita ja torstaina 1.7. Scandic-hotellin aamiaistilassa olleita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Koronatiedot 5.7.

Suomessa raportoitiin maanantaina 106 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kaikkiaan maassa on nyt todettu 96 569 tautitapausta.

Uusia tartuntoja kirjattiin maanantaina Varsinais-Suomeen 19. Niistä kymmenen todettiin Turussa.

Raisiossa uusia tapauksia todettiin kuusi, Kaarinassa, Liedossa ja Paraisilla kussakin yksi.

Taudin kahden viikon ilmaantuvuus on tällä hetkellä koko maassa 37 tapausta 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa tilanne on hieman maan keskiarvoa heikompi, vajaat 34 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomalaisista noin 60 prosenttia on saanut tähän mennessä ensimmäisen koronarokoteannoksen. Molemmat annokset saaneita on noin 20 prosenttia väestöstä, kaikkiaan 1 149 028.

Varsinais-Suomen väestöstä ensimmäisen rokotteen saaneita on 59,9 prosenttia ja toisen annoksen saaneita 21,4 prosenttia.

Koronatiedot 4.7.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 91 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu reilut 96 400. Uusista tartunnoista viisi raportoitiin Varsinais-Suomen alueella. Niistä neljä todettiin Turussa ja yksi Raisiossa.

Eniten tartuntoja todetaan yhä pääkaupunkiseudulla. Sunnuntaina Helsingissä uusia tartuntoja todettiin 23, Espoossa 14 ja Vantaalla kahdeksan.

Koko maassa viruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä noin 35 tapausta 100 000 henkeä kohden kuluneen kahden viikon aikana. Tilanne on mennyt selvästi heikompaan suuntaan parin viikon takaisesta.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on koko maan keskitasolla, noin 36 tapausta 100 000 asukasta kohden. Vielä kaksi viikkoa sitten luku oli 17,5. Kaikkein korkein viruksen ilmaantuvuus on pääkaupunkiseudulla, noin 60 tapausta 100 000 asukasta kohden sekä Päijät-Hämeessä (56).

Koronatiedot 3.7.

Suomessa raportoitiin lauantaina 3. heinäkuuta kaikkiaan 192 uutta koronavirustartuntaa.

Kaikkiaan maassa on nyt todettu 96 372 tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 929 tartuntaa, mikä on yli 800 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia kirjattiin lauantaina 23. Niistä 15 raportoitiin Turussa.

Raisiossa uusia tartuntoja kirjattiin kolme, Paraisilla ja Liedossa kummassakin kaksi ja Laitilassa yksi.

Koronatiedot 2.7.

Suomessa kirjattiin tänään perjantaina 216 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 96 180 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 20.

Maakunnassa on nyt yhteensä 10 207 koronatartuntaa. Uusia tartuntoja todettiin 15 Turussa, kolme Raisiossa, kaksi Kaarinassa ja yksi Laitilassa ja Paraisilla. Sauvon osalta tartuntatilastoja korjattiin ja tartuntoja on kaksi vähemmän kuin eilen.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 305 247​​ ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 286 991 henkilölle. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 108 671 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 39 815 turkulaiselle.

Koko Suomessa erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 25 henkilöä. Tehohoidossa potilaita on 11. Tämän hetkinen ilmaantuvuusluku Suomessa on 32,4. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuus on 31,6.

THL:n mukaan tartuntamäärät Turussa ovat olleet nousussa juhannuksen jälkeen. Siksi suosituksia käsihygieniasta, turvaväleistä ja maskin käytöstä on edelleen erittäin tärkeää noudattaa.

Huonontunut tautitilanne näkyy myös terveyspalveluiden ruuhkautumisena. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä etenkin 20-30 -vuotiaissa nuorissa aikuisissa. Huolena on erityisesti viruksen delta-variantti, joka on tavallista tartuttavampi.

Turussa on tähän mennessä todettu 21 henkilöllä Pietarin-matkaan liittyvä koronavirustartunta ja kolme jatkotartuntaa.

Koronatiedot 1.7.

Suomessa kirjattiin tänään torstaina 222 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 95 964 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 34.

Maakunnassa on nyt yhteensä 10 187 koronatartuntaa. Uusia tartuntoja todettiin 19 Turussa, viisi Laitilassa, neljä Paraisilla, kaksi Salossa ja yksi Kaarinassa, Liedossa, Maskussa ja Raisiossa.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3​ 274 272 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 285 131 henkilölle. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 107 883 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 38 954 turkulaiselle.

THL:n mukaan koronatapauksia todettiin viime viikon aikana (21.–27.6.) runsaasti edellisiä viikkoja enemmän, yhteensä 947 tapausta. Tartuntamääriä ovat nostaneet suurilta osin jalkapallon EM-kisaturisteilla todetut tartunnat.

Venäjän Pietarissa jalkapallon EM-kisoissa vieraili edellisviikkojen aikana vähintään 4500 suomalaista. Kisoista palanneilla henkilöillä on todettu 30. kesäkuuta mennessä 386 positiivista testitulosta ja 50 jatkotartuntaa. Suurin osa tapauksista on raportoitu Uudellamaalla.

Koronatiedot 30.6.

Suomessa raportoitiin kesäkuun viimeisenä päivänä kaikkiaan 355 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan maassa on nyt todettu 95 742 tartuntaa.

Tartuntojen määrä on huomattavasti suurempi kuin viime aikoina. Viimeksi Suomessa on kirjattu yli 300 tartuntatapausta päivässä huhtikuun puolivälissä.

Uusista tartunnoista 28 todettiin Varsinais-Suomen alueella. Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 14.

Kaarinassa uusia tartuntatapauksia tuli ilmi neljä, Paraisilla ja Salossa kummassakin kaksi. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja kirjattiin Maskussa, Naantalissa, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla sekä Vehmaalla.

Varsinais-Suomessa jalkapallon EM-kisaturisteilla todettu tähän mennessä 31 koronatartuntaa, joihin liittyy yli sata altistumista.

Selvästi eniten tartuntoja todetaan yhä pääkaupunkiseudulla. Keskiviikkona Helsingissä todettiin 99, Vantaalla 41 ja Espoossa 26 tartuntaa. Myös Tampereella uusia tartuntoja todettiin 26. Taysin mukaan altistumisia virukselle on tapahtunut muun muassa Himos Juhannus -festivaalilla sekä tamperelaisravintoloissa.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona neljä uutta koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta sitten viime keskiviikon. Kaikkiaan tautiin on nyt menehtynyt 973 suomalaista.

Kuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta. Heistä valtaosalla, yli 95 prosentilla tapauksista, on ollut yksi tai useampia pitkäaikaissairauksia. Kuolleista 54 prosenttia on miehiä ja naisia 46 prosenttia.

THL yhtenäistää kuolemantapausten tilastointitapaa tästä päivästä alkaen. Jatkossa kuolemien tilastoinnissa siirrytään sairaanhoitopiirien ilmoittamista koronakuolemista käyttämään ainoastaan tartuntatautirekisterissä tunnistettuja koronavirustautiin liittyviä kuolemia.

Koronatiedot 29.6.

Suomessa kirjattiin tänään tiistaina 219 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 95 387 tartuntaa.

Edellisen kerran maassa raportoitiin yli 200 tartuntaa päivässä toukokuun lopulla.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 23. Maakunnassa on nyt yhteensä 10 125 koronatartuntaa.

Uusista tartunnoista kahdeksan todettiin Turussa, neljä Kaarinassa, kolme Raisiossa, kaksi Salossa sekä yksi Naantalissa, Maskussa, Paimiossa, Sauvossa, Paraisilla ja Somerolla.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 211 073 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 279 740 henkilölle. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 105 574 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 38 154 turkulaiselle.

Yle kertoi tiistaina, että Turussa on kaikkiaan 53 Pietarissa matkannutta EM-kisaturistia, joita ei testattu rajalla.

Koronatestauksesta Vaalimaalla vastannut Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote on toimittanut noin 800 testaamatta jääneen henkilön yhteystiedot heidän kotikuntiinsa.

Ylen mukaan Turussa kaikki testaamatta jääneet on jo tavoitettu ja ohjattu testeihin.

Testaamatta rajan ylittäneiden jalkapallokannattajien joukossa on lisäksi henkilöitä Kaarinasta, Raisiosta, Somerolta, Salosta, Pöytyältä ja Uudestakaupungista.

Koronatiedot 28.6.

Suomessa kirjattiin tänään maanantaina 84 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 95 168 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin yhdeksän. Tartunnoista viisi kirjattiin Turussa, kaksi Salossa ja yksi Kaarinassa sekä Maskussa.

Yhteensä maakunnassa on nyt 10 102 koronavirustartunaa.

Rokotteen on saanut Suomessa kaikkiaan 3 204 657 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 279 288 henkilölle. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 105 554 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 38 152 turkulaiselle.

Koronatiedot 27.6.

Suomessa kirjattiin tänään sunnuntaina 95 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt yhteensä 95 084 tartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on 10 093. Lauantain jälkeen uusia tartuntoja on tullut maakuntaan vain yksi, Maskuun.

Viimeisen kahden viikon aikana uusia koronavirustapauksia on ollut Varsinais-Suomessa yhteensä 90. Sitä edeltävien 14 vuorokauden aikana tapauksia oli yhteensä 100.

Koronatiedot 26.6.

Suomessa kirjattiin tänään lauantaina 125 todennettua koronavirustartuntaa. Maassa on nyt yhteensä 94 989 tartuntaa. Varsinais-Suomessa todettiin perjantaina 10 uutta ja tänään lauantaina 17 uutta tartuntaa. Eilen perjantaina ei saatu kuntakohtaisia tietoja, sillä THL:n tietoliikenneyhteyksissä oli vikaa.

Yhteensä maakunnassa on nyt 10 092 tartuntaa. Tartuntoja kirjattiin perjantaina ja lauantaina yhteensä Turussa 11, Salossa seitsemän, Kaarinassa kolme, Liedossa ja Paraisilla kummassakin kaksi sekä Laitilassa ja Ruskolla kummassakin yksi.

Turun Sanomien koronagraafi päivittyy jälleen juhannuksen jälkeen.

Koronatiedot 24.6.

Suomessa kirjattiin tänään torstaina 124 uutta koronatartuntaa. Maassa on nyt yhteensä 94 720 tartuntaa. Varsinais-Suomessa todettiin yhdeksän uutta tartuntaa. Yhteensä maakunnassa on nyt 10 065 tartuntaa. Tartuntoja kirjattiin kolme Turussa, neljä Salossa ja yksi Laitilassa sekä Raisiossa.

Suomessa rokotteen on saanut kaikkiaan 3 150 467 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 2​75 367 henkilölle. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 103 375 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 36 649 turkulaiselle.

Koko maan viikoittainen tautitapausmäärä on vähentynyt THL:n mukaan noin kolmannekseen toukokuun ensimmäiseen viikkoon verrattuna. Viime viikolla tapausten väheneminen kuitenkin hidastui. Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 514 uutta tapausta, mikä on noin 40 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

EU-alueella uusien tautitapausten ilmaantuvuus on edelleen laskussa. Poikkeuksia ovat Iso-Britannia Ja Portugali. Myös Venäjän puolella tartuntojen määrä on ollut kasvussa.

THL suosittelee, että kaikkien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa.

– Rokottamalla voidaan suojata nuoria ja samalla heidän lähipiiriään koronavirustaudilta. Koska rokotukset osaltaan estävät tartuntoja, ne vähentäisivät myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitustoimien tarvetta, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Päätöksen asiasta tekevät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto.

– Vaikka lasten vakavien tautitapausten määrä on pieni, pandemian vuoksi asetetut rajoitukset kohtaamisille, harrastuksille ja koulunkäynnille ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten elämään voimakkaasti jo pitkään, THL:n ylilääkäri Otto Helve muistuttaa.

Koronatiedot 23.6.

Suomessa kirjattiin tänään keskiviikkona 107 uutta koronatartuntaa. Maassa on nyt yhteensä 94 596 tartuntaa. Varsinais-Suomessa todettiin kuusi uutta tartuntaa. Yhteensä maakunnassa on nyt 10 056 tartuntaa. Paimiossa tartuntoja kirjattiin kolme sekä Raisiossa, Salossa ja Sauvossa yksi. THL poisti yhden tartunnan Uudestakaupungista. Turussa ei todettu tänään yhtään uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 272 671 henkilölle. Tehosteannoksen on saanut 81 784 ihmistä. Turussa ensimmäisen rokotteen on saanut 102 108 henkilöä. Tehosteannoksia on annettu 35 995 kappaletta.

Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus maakunnassa on 56,3 prosenttia. Koko maassa vastaava luku on 56,1 prosenttia.

Koko Varsinais-Suomen alueella sairaalahoidossa on tällä hetkellä kaksi koronapotilasta. Tehohoidossa ei ole yhtäkään henkilöä. Viikon aikana maakunnassa yksi henkilö on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Koko maassa sairaalahoidossa on tällä hetkellä 33 henkilöä, mikä on 10 ihmistä vähemmän kuin viikko sitten. Tehohoidossa on viisi henkilöä. Luku on pienentynyt viime viikosta seitsemällä ihmisellä. Koko maassa koronaan on kuollut 969 henkilöä, mikä on kaksi enemmän kuin viikko sitten.

Koronatiedot 22.6.

Koko maassa kirjattiin tänään tiistaina 110 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt 94 489. Varsinais-Suomessa tartuntoja on 10 051. Nousua eiliseen on yhdeksän tartunnan verran. Salossa todettiin viisi tartuntaa, Turussa kolme ja Uudessakaupungissa yksi.

Turussa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 100 833 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 35 297 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotteita on annettu 269 756 kappaletta. Koko maassa rokote on annettu 3 076 733 suomalaiselle. Rokotuskattavuus on nyt 55,4 prosenttia koko väestöstä. Varsinais-Suomessa lukema on hieman korkeampi, 55,7 prosenttia.

Koronatiedot 21.6.

Suomessa kirjattiin tänään maanantaina 45 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt koko Suomessa yhteensä 94 379. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin neljä. Maakunnassa on todettu nyt yhteensä 10 042 tartuntaa.

Uusia tartuntoja todettiin kaksi Turussa ja yksi Liedossa sekä Raisiossa.

Eilen tartuntoja todettiin Varsinais-Suomessa kaksi ja toissapäivänä 11.

Rokotuksissa ylittyi tänään kolmen miljoonan raja. Nyt kaikkiaan 3 063 142 suomalaista on saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on 267 878. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut 99 646 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 35 287 turkulaista.

Koronatiedot 20.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että sunnuntaina Suomessa on raportoitu 65 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on ollut viime vuoden keväästä alkaen yhteensä koko korona-aikana 94 334.

Sunnuntaina Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin ainoastaan yksittäisiä tartuntoja. Yksi tartunta todettiin sekä Raisiossa että Laitilassa.

Eniten koko maassa tartuntoja kirjattiin Tampereelle. Kaupungissa uusia tartuntoja oli kymmenen. Helsingissä uusia tapauksia oli puolestaan yhdeksän ja Lahdessa viisi.

Eilen tartuntoja todettiin Suomessa 115 ja toissapäivänä 73.

Koronatiedot 19.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen on lauantaina kirjattu 115 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana nyt 94 269.

Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja on eniten Turussa. Yhteensä kaupungissa on viisi uutta varmistettua koronatartuntaa. Lisäksi uusia tartuntoja on alueelta raportoitu sekä Sauvosta että Paimiosta kaksi. Pöytyällä ja Laitilassa on myös kummassakin yksi uusi tartunta. Yhteensä Varsinais-Suomessa on uusia tartuntoja 11.

Koko maassa eniten uusia tartuntoja varmistettiin Helsingissä. Pääkaupunkiin kirjattiin 21 tartuntaa. Tampereella uusia tartuntoja on 19, Lahdessa 14 ja Vantaalla kahdeksan. Myös Espoo on kuudella tartunnallaan Turun yläpuolella lauantain tartuntamäärissä. Turussa uusien tartuntojen lukumäärä on koko Suomen kuudenneksi korkein.

Koronatiedot 18.6.

Suomessa kirjattiin tänään perjantaina 73 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt koko Suomessa yhteensä 94 154. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin kymmenen. Maakunnassa on todettu nyt 10 025 tartuntaa.

Tartuntoja havaittiin Turussa kaksi, Paraisilla seitsemän ja Laitilassa yksi.

Kaikkiaan 2 977 901 suomalaista on tähän mennessä saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on nyt 259 566. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut 96 914 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 33 691 turkulaista.

THL:n tietojen mukaan Suomessa otetaan ensi tiistaista lähtien käyttöön EU:n koronarokotustodistus. Kansallinen rokotustodistus vaihtuu EU:n koronarokotustodistukseen Omakannassa automaattisesti.

Myös puhelimeen tallennetun tai Omakannasta paperille tulostetun koronatodistuksen voi vaihtaa EU:n koronarokotustodistukseen. Todistuksen tarkoituksena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkuvuutta EU-alueella.

Koronatiedot 17.6.

Suomessa kirjattiin tänään torstaina 55 uutta koronatartuntaa. Koko maassa on todettu nyt 94 081 tartuntaa. Varsinais-Suomessa todettiin kahdeksan uutta tartuntaa. Uusia tartuntoja kirjattiin Laitilassa, Paimiossa, Salossa ja Turussa. THL korjasi tilastojaan Sauvon osalta, josta poistettiin yksi tartunta.

Epidemiatilanne on viimeisen kahden viikon aikana rauhoittunut koko maassa, selviää Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteesta. Viime viikolla tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 543 uutta koronavirustartuntaa, mikä on noin 170 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus on laskenut entisestään. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana ilmaantuvuus oli 100 000:ta asukasta kohden 23, kun taas näitä edeltävän kahden viikon aikana luku oli 40.

Suurin osa alueista oli eilen 16.6. perustasolla. Kiihtymisvaiheessa oli kolme aluetta, Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit. Leviämisvaiheessa ei ollut yhtäkään aluetta.

Tehtyjen koronavirustestien määrä on hieman vähentynyt. Positiivisten näytteiden osuus testatuista oli viime viikolla koko maassa 0,6 prosenttia. Kotimaassa saaduista tartunnoista tartunnanlähde saatiin selvitettyä kahdessa kolmesta tapauksesta.

Viikolla 23 ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli 19 prosenttia uusista tapauksista, kun taas edeltävällä viikolla luku oli 16 prosenttia. Vaikka ulkomailta saatujen tartuntojen osuus uusista tapauksista on kasvanut, jatkotartunnat pystytään edelleen estämään hyvin.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on viimeisen kuukauden aikana vähentynyt erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastoilla.

Suomessa rokotteen on saanut nyt 2 925 260 henkilöä. Varsinais-Suomessa rokotettu on 256 270 ihmistä. Maakunnassa uusia rokotteita on annettu eilisestä 2457 kappaletta. Varsinais-Suomen rokotuskattavuus on hieman koko maan tilannetta parempi. Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut 52,7 prosenttia väestöstä, kun taas maakunnassa vastaava luku on 52,9 prosenttia. Suomessa tehosteannos on annettu 13,8 prosentille väestöstä. Varsinais-Suomessa toisen annoksen on saanut 14,9 prosenttia.

Koronatiedot 16.6.

Suomessa kirjattiin tänään keskiviikkona 103 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt koko Suomessa yhteensä 94 026.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin yhdeksän. THL korjasi tilastojaan Taivassalon ja Vehmaan osalta, joista kummastakin poistettiin yksi tartunta. Maakunnassa on todettu nyt 10 008 tartuntaa.

Kaikkiaan 2 883 250 suomalaista on tähän mennessä saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on nyt 253 813. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut 94 874 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 31 498 turkulaista.

Tyksin erikoisvastuualueella koronakuolemia ei ole kirjattu viime keskiviikon jälkeen. Sairaalahoidossa on edelleen viisi henkilöä ja tehohoidossa yksi.

Koko Suomen alueella kuolemia on todettu viikon aikana kolme. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut 15:llä, jolloin hoidossa on yhteensä 43 potilasta. Tehohoitoon on joutunut viisi ihmistä, ja koko Suomessa tehohoidossa on nyt 12 henkilöä.

Koronatiedot 15.6.

Suomessa kirjattiin tiistaina 73 uutta koronatartuntaa. Koko Suomessa on kirjattu nyt yhteensä 93 923 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin neljä. Kaikkiaan maakunnassa on todettu 10 001 tartuntaa.

Tartuntoja todettiin kaksi Salossa ja yksi Sauvossa sekä Vehmaalla. THL korjasi tilastojaan Kemiönsaaressa ja Maskussa, joista väheni tämän vuoksi kummastakin yksi tartunta.

Turussa ei kirjattu yhtään koronavirustartuntaa.

Kaikkiaan 2 836 099 suomalaista on tähän mennessä saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on nyt 251 192. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut 94 148 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 30 434 turkulaista.

Koronatiedot 14.6.

Suomessa kirjattiin maanantaina THL:n mukaan 29 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja ilmoitettiin kaksi, joista toinen oli Kaarinassa ja toinen Maskussa. THL korjasi tilastoaan Turun osalta. Turussa tartuntoja on 5925, yksi vähemmän kuin eilen.

Suomessa 2 832 708 ihmistä on saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut 250 099 henkilöä. Toinen annos on jaettu 68 168 varsinaissuomalaiselle. Turussa rokotettuja on tällä hetkellä 93 061 henkilöä. Tehosteannos on annettu 30 419 turkulaiselle.

Koko maan rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 51 prosenttia ja toisen annoksen osalta 13,1 prosenttia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vastaavat luvut ovat 51,6 prosenttia ja 14,1 prosenttia. Rokotteen on saanut nyt yli puolet väestöstä.

Koronatiedot 13.6.

THL:n tänään sunnuntaina päivittyneiden tietojen mukaan Suomessa on todettu 47 uutta koronavirustartuntaa. Tapauksia on todettu koko maassa tähän mennessä 93 821.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin neljä. Ne todettiin Turussa, Salossa, Liedossa ja Laitilassa. Maakunnan ilmaantuvuusluku on nyt 20,8. Koko maan luku on 24,8.

Koronatiedot 12.6.

Suomessa kirjattiin tänään lauantaina 114 uutta koronatartuntaa. Koko Suomessa on nyt yhteensä 93 774 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 11. Koko maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 9994. Uusista tartunnoista yksi todettiin Kaarinassa, yksi Laitilassa, yksi Loimaalla, kaksi Paimiossa sekä kuusi Turussa.

Varsinais-Suomessa lähennellään 10 000 tartunnan rajaa. THL:n mukaan maakunnassa raja on jo ylittynyt, mutta tartuntatautirekisterin lukemiin lasketaan mukaan Varsinais-Suomen ulkopuolelle sijoittuva, mutta sairaanhoitopiiriin kuuluva Punkalaidun.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on hieman koko maan lukua parempi. Suomen ilmaantuvuusluku on 26, kun taas Varsinais-Suomessa se on 21,7.

Koronatiedot 11.6.

Suomessa kirjattiin perjantaina 47 uutta koronatartuntaa. Koko Suomessa on kirjattu nyt yhteensä 93 660 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 4. Kaikkiaan maakunnassa on todettu 9 984 tartuntaa.

Uusista tartunnoista kolme todettiin Turussa ja yksi Laitilassa.

Kaikkiaan 2 732 832 suomalaista on tähän mennessä saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on nyt 241 893. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut 91 206 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 28 312 turkulaista.

Koronavirustartuntojen määrä Suomessa on laskussa, ja valtaosalla alueista uusia tartuntoja todetaan vähän.

THL:n tiedotteen mukaan koronaepidemian takia pidentyneet sairaalajonot ovat lyhentyneet kevään aikana. Joulukuun 2020 lopussa yli puoli vuotta odottaneiden osuus kiireetöntä hoitoa jonottavista oli Suomessa 5,4 prosenttia eli noin 7 600 henkilöä. Huhtikuun 2021 lopussa luku oli 4,6 prosenttia eli noin 6 100 henkilöä.

Koronatiedot 10.6.

Suomessa kirjattiin torstaina 93 uutta koronatartuntaa. Koko Suomessa on kirjattu yhteensä 93 613 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 13. Kaikkiaan maakunnassa on todettu 9 980 tartuntaa.

Tartuntoja todettiin seitsemän Turussa ja yksi Kaarinassa, Laitilassa, Paimiossa, Salossa ja Uudessakaupungissa.

Kaikkiaan 2 709 892 suomalaista on tähän mennessä saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on nyt 240 437. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut 90 460 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 27 307 turkulaista.

Koronavirustartuntojen määrä Suomessa on THL:n mukaan laskussa, ja valtaosalla alueista uusia tartuntoja todetään vähän. Epidemia on rauhoittunut myös tiheämpään asutuilla alueilla.

Viime viikolla uusia tautitapauksia rekisteröitiin 716, eli vajaat 200 tapausta vähemmän kuin sitä edeltävällä viikolla. Ilmaantuvuus on miltei puolittunut kuukauden aikana.

Koronatiedot 9.6.

Suomessa kirjattiin keskiviikkona 126 uutta koronavirustartuntaa. Koko Suomessa on kirjattu nyt yhteensä 93 520 tartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 15.

Kaikkiaan maakunnassa on todettu 9967 tartuntaa. Uusia tartuntoja todettiin Turussa yhdeksän, Salossa kaksi ja Paraisilla, Raisiossa, Sauvossa ja Uudessakaupungissa yksi.

Kaikkiaan 2 679 374 suomalaista on tähän mennessä saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on nyt 237 947. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut lähes 90 000 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 26 213 turkulaista.

Tyksin erikoisvastuualueella koronaan kuolleiden määrä on viime keskiviikon jälkeen noussut vain yhdellä. Koko Suomeen alueella kuolleiden määrä nousi viidellä, jolloin kuolleita on nyt yhteenä 964.

Sairaalahoidossa olevien määrä on viikon aikana tippunut koko Suomessa 58 potilaaseen, mikä on 21 vähemmän kuin viime viikolla. Varsinais-Suomessa sairaalahoidosta on päässyt viisi ihmistä. Nyt sairaalahoidossa on enää viisi henkilöä.

Turussa todettiin viime viikolla 16 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku oli tiistaina 21/100 000/14 vuorokautta, ja tartunnanjäljitysprosentti on 94 prosenttia.

– Turun koronatilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä ja valtaosa todetuista tartunnoista liittyy ulkomaan matkailuun. 75 prosenttia viime viikon tartunnoista on tullut ulkomailta. Tämä kertoo siitä, että maailmalla koronapandemia on edelleen aktiivinen, toteaa tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Koronatiedot 8.6.

Tiistaina Suomessa kirjattiin 113 uutta koronavirustartuntaa. Koko Suomessa on kirjattu yhteensä 93 394 tartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja todettiin yhteensä seitsemän.

Tartunnoista Turussa todettiin kolme, Sauvossa kaksi sekä Laitilassa ja Somerolla kummassakin yksi. THL korjasi tilastojaan ja Uudenkaupungin tautitilasto väheni yhdellä tartunnalla.

Kaikkiaan 2 654 180 suomalaista on tähän mennessä saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on nyt 235 800, mikä on 7002 lisää viime perjantaista.

Luvut ovat laskeneet maanantaista, sillä tilastoissa on ollut laskuvirhe. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut yli 89 000 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 26 153 turkulaista.

Varsinais-Suomi on ollut nyt vajaan viikon kiihtymisvaiheessa, selviää sairaanhoitopiriin tiedotteesta. Alueen koronakoordinaatioryhmä teki pieniä täsmennyksiä olemassa oleviin, keventyneisiin rajoituksiin. Perustasolle siirtymistä harkitaan ensi viikolla.

– Tilanne on jatkanut kehittymistään parempaan ja toivon tämän suunnan säilyvän. Tällöin voimme mahdollisesti ensi viikolla siirtyä perustasolle, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 18,4. Näistäkin tapauksista lähes puolet on peräisin ulkomailta. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 37,7. Positiivisten testien osuus on nyt 0,6 prosenttia, kun se viime viikolla oli 1,1 prosenttia.

Sekä lasten- ja nuorten, että aikuisten ryhmäharrastustoiminta voidaan jatkaa normaalisti huomioiden turvallisuuskäytännöt. Henkilömäärän rajoituksia harrastuksissa ei ole.

Varsinais-Suomen alueella voidaan järjestää yli 10 hengen tilaisuuksia sisätiloissa ja yli 50 hengen yleisötilaisuuksia alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Toimintaan osallistuvilta odotetaan kuitenkin lähikontaktien välttämistä. Määräys on annettu ajalle 4.6–3.7. Myös ulkotiloissa suositellaan turvavälien pitämistä.

Suomeen riskimaasta saapuvien tulee hakeutua koronatestiin. Riskimaiksi katsotaan maat, joissa koronavirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

– Jotta saamme tilanteen säilymään näin hyvänä, pitää matkoilta palattaessa käydä koronatestissä ja pysyä omaehtoisessa karanteenissa siihen asti, kun on saanut tuloksen, Pietilä sanoo.

Koronatiedot 7.6.

Suomessa kirjattiin maanantaina 55 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt todettu kaikkiaan epidemian alusta alkaen 93 281. Tapausmäärä on laskenut selvästi viime aikoina.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin viisi. Niistä Turussa kirjattiin kolme ja Uudessakaupungissa kaksi.

Kaikkiaan maakunnassa on nyt kirjattu 9 947 koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä maakunnan alueella parempi kuin maassa. Kahden viikon luku 100 000 henkeä kohden on nyt 20,8, kun vielä pari viikkoa sitten se oli 63,7.

Koko maassa taudin ilmaantuvuus on nyt 29,7.

Maan pahin koronatilanne on tällä hetkellä Kanta-Hämeessä. Maakunnassa ilmaantuvuusluku on yli 60. Myös pääkaupunkiseudulla ilmaantuvuus on yhä yli 50. Maanantaina Helsingissä kirjattiin 19, Espoossa yhdeksän ja Vantaalla kahdeksan uutta tartuntaa.

Kaikkiaan 2 621 168 suomalaista on tähän mennessä saanut koronarokotteen. Varsinais-Suomen alueella rokotettuja on nyt 242 295. Turussa ensimmäisen rokotuksen on saanut yli 88 000 henkilöä. Tehosteannoksen on saanut 25 014 turkulaista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo virustartunnan vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden ja kuolleiden määrän kesäaikaan aina keskiviikkoisin.

Keskiviikkona 2. kesäkuuta virukseen liitettyjä kuolemantapauksia oli kirjattu kaikkiaan 959.

Koronatiedot 6.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo sunnuntaina, että koko maassa on todettu 68 uutta koronatartuntaa. Näin ollen yhteensä tartuntoja on ollut viime vuoden keväästä alkaen 93 226.

Uusista tartunnoista kolme todettiin Varsinais-Suomessa. Kaksi tartuntaa todettiin Laitilassa ja yksi tartunta kirjattiin Turkuun. Yhteensä maakunnassa on nyt 9 942 tartuntaa.

Eniten uusia tartuntoja todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, 46 tartuntaa.

THL:n koronakartan mukaan viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 734 tartuntaa, mikä on 1 104 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatiedot 5.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo lauantaina, että koko maassa on todettu 120 uutta koronatartuntaa. Näin ollen yhteensä tartuntoja on ollut viime vuoden keväästä alkaen 93 158.

Uusista tartunnoista kaksi todettiin Varsinais-Suomessa. Tartunnat todettiin Turussa ja Uudessakaupungissa. Yhteensä maakunnassa on nyt 9 939 tartuntaa.

Perjantaina Varsinais-Suomen alue palasi myös koronan leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen.

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu 1 840 tartuntaa, mikä on 1 017 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 857 tartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi perjantaina, että molemmat rokoteannoksensa on saanut noin 10 prosenttia väestöstä. Ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut 46,3 prosenttia.

Koronatiedot 4.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo perjantaina, että koko maassa on todettu 125 uutta koronatartuntaa. Näin ollen yhteensä tartuntoja on ollut viime vuoden keväästä alkaen 93 038.

Turussa tartuntoja on koko Suomen kolmanneksi eniten yhdessä Espoon kanssa. Molemmissa kaupungeissa uusia tartuntoja on kahdeksan. Edelle ylsivät vain Vantaa (35) ja Helsinki (32).

Turun kahdeksan tartunnan lisäksi Varsinais-Suomen alueella on muissa kunnissa yksittäisiä tartuntoja. Yksi tartunta kirjattiin Kaarinaan, Raisioon ja Uuteenkaupunkiin.

Lisäksi THL korjasi perjantaina aiemmin ilmoittamiaan lukuja. Laitilassa on varmistettu kolme tartuntaa vähemmän kuin oli jo kerrottu.

Perjantaina Varsinais-Suomen alue palasi myös koronan leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen.

Koronatiedot 3.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on 143 uutta varmistettua koronatartuntaa. Tartuntoja on ollut nyt epidemian alusta lähtien yhteensä 92 913.

Turkuun uusia tartuntoja on torstaina kirjattu Varsinais-Suomen alueella eniten. Kaupungissa on uusia tartuntoja seitsemän. Lisäksi tartuntoja on alueella Laitilassa neljä sekä Taivassalossa, Salossa ja Uudessakaupungissa kaksi. Yksi tartunta on myös kirjattu Paraisille ja Kaarinaan.

Eniten tartuntoja varmistettiin jälleen Helsingissä. Pääkaupungissa tartuntoja on 43, Tampereella kymmenen ja Espoossa yhdeksän. Turun luku oli päivän kuudenneksi korkein.

Koronatiedot 2.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi keskiviikkona, että koko maahan on kirjattu 128 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on ollut epidemian alusta lähtien 92 770. Lisäksi THL tiedotti kolmesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Yhteensä kuolintapauksia on viime vuoden keväästä alkaen ollut 959. Sairaalahoidossa on koko maassa tällä hetkellä koronan takia 79 potilasta, ja heistä 14 on tehohoidossa.

Suurin osa uusista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla. Eniten tartuntoja on Helsingissä eli 38. Vantaalla tartuntoja on todettu 19 ja Espoossa 13.

Varsinais-Suomen alueella koronatilanne on rauhoittunut merkittävästi. Keskiviikkona alueella todettiin yksittäisiä tartuntoja. Yksi tartunta todettiin sekä Uudessakaupungissa, Turussa että Laitilassa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että Varsinais-Suomi palaa kiihtymisvaiheeseen perjantaina 4. kesäkuuta, mikäli epidemiatilanne pysyy hyvänä. Maskisuositus pysyy kuitenkin edelleen voimassa ja turvavälien noudattamista suositellaan yhä.

Koronatiedot 1.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen tiistaina 154 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 229, mikä on 689 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kokonaisuudessaan tartuntoja on nyt ollut tähän mennessä 92 642.

Uusista tartunnoista kolme todettiin Varsinais-Suomessa. Tartuntoja todettiin Turussa, Salossa ja Liedossa yksi kussakin. Yhteensä maakunnassa on nyt 9 907 tartuntaa.

Kustavissa rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on jo yli 60 prosenttia. Yli 50 prosentin rokotuskuntia ovat myös Koski Tl, Salo, Sauvo, Somero ja Taivassalo.

Turussa rokotuskattavuus on noin 43 prosenttia ensimmäisen annoksen osalta.

Koronatiedot 31.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen maanantaina 56 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 278, mikä on hieman alle 600 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kokonaisuudessaan tartuntoja on nyt ollut tähän mennessä 92 488.

Uusista tartunnoista kuusi todettiin Varsinais-Suomessa. Tartunnoista neljä todettiin Turussa. Raisiossa tartuntoja oli kaksi. Yhteensä maakunnassa on nyt 9 904 tartuntaa.

Koko maassa uusia kuolemia oli 10. Varsinais-Suomessa uusia kuolemia ei ollut.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 37,7.

Koronatiedot 30.5.

Suomessa kirjattiin sunnuntaina 63 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kokonaisuudessaan tartuntoja on nyt ollut tähän mennessä 92 432.

Varsinais-Suomessa havaittiin viisi uutta tartuntaa. Tartunnoista kaksi todettiin Turussa. Yksittäiset tartunnat todettiin Laitilassa, Paimiossa ja Uudessakaupungissa. Maakunnassa on todettu epidemian alusta lähtien yhteensä 9 898 tartuntaa.

Koronatiedot 29.5.

Suomessa kirjattiin tänään lauantaina 125 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kokonaisuudessaan tartuntoja on nyt ollut tähän mennessä 92 369.

Varsinais-Suomessa havaittiin yhdeksän uutta tartuntaa: Turussa seitsemän ja Salossa kaksi. Maakunnassa on todettu epidemian alusta lähtien 9 912 tartuntaa.

Koronatiedot 28.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen on perjantaina kirjattu 182 uutta varmistettua koronatartuntaa. Kokonaisuudessaan tartuntoja on nyt ollut tähän mennessä 92 244. THL kertoi myös perjantaina kahdesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Kuolleiden yhteismäärä on nyt 948. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on koko maassa 107, ja heistä 20 on tehohoidossa.

Turussa päivän uusista tartunnoista on viisi. Lisäksi Varsinais-Suomessa on raportoitu yhdestä tartunnasta Nousiaisissa, Paimiossa, Kaarinassa, Maskussa, Somerolla ja Raisiossa. Yhteensä Varsinais-Suomeen kirjattiin perjantaina 11 uutta tartuntaa.

Eniten koko maassa oli viikon arkipäivien päätteeksi tartuntoja Helsingissä. Pääkaupungissa uusia tartuntoja varmistettiin 27, Espoossa 18 ja kolmanneksi eniten Lahdessa.Lahdessa tartuntoja oli 15. Myös Vantaalla (13), Tampereella (12) ja Hämeenlinnassa (10) oli Turkua enemmän tartuntoja. Turun perjantain luku oli seitsemänneksi korkein koko maassa Janakkalan kanssa.

Koronatiedot 27.5.

Suomessa on varmistettu 98 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viime vuoden keväästä lähtien tartuntoja on todettu 92 062. Torstaina ei ilmoitettu uusista koronaan liittyvistä kuolemista. Sairaalahoidossa on Suomessa 99, ja heistä tehohoitoa tarvitsee 19 potilasta.

Suurin osa torstaina raportoiduista tartuntatapauksista on pääkaupunkiseudulta. Helsingissä uusia tapauksia on 28, Vantaalla 14 ja Espoossa kymmenen.

Varsinais-Suomeen torstaina kirjattiin kahdeksan uutta tartuntaa. Yhteensä alueella on ollut tartuntoja nyt 9 892.

Turussa on ollut koko korona-aikana 5857 tartuntaa, joista uusia on viisi tartuntaa. Lisäksi uusia tartuntoja on yksi sekä Raisiossa, Laitilassa että Uudessakaupungissa.Suomessa on varmistettu 98 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viime vuoden keväästä lähtien tartuntoja on todettu 92 062. Torstaina ei ilmoitettu uusista koronaan liittyvistä kuolemista. Sairaalahoidossa on Suomessa 99, ja heistä tehohoitoa tarvitsee 19 potilasta.

Suurin osa torstaina raportoiduista tartuntatapauksista on pääkaupunkiseudulta. Helsingissä uusia tapauksia on 28, Vantaalla 14 ja Espoossa kymmenen.

Varsinais-Suomeen torstaina kirjattiin kahdeksan uutta tartuntaa. Yhteensä alueella on ollut tartuntoja nyt 9 892.

Turussa on ollut koko korona-aikana 5857 tartuntaa, joista uusia on viisi tartuntaa. Lisäksi uusia tartuntoja on yksi sekä Raisiossa, Laitilassa että Uudessakaupungissa.

Koronatiedot 26.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on raportoitu keskiviikkona 220 uutta koronatartunta. Yhteensä suomessa on koko korona-aikana ollut tartuntoja 91 964. Lisäksi THL kertoi iltapäivällä neljästä uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Nyt kuolleita on yhteensä 946.

Turussa keskiviikon uusista tartunnoista on kolme ja Raisiossa kaksi. Lisäksi yksi tartunta on kirjattu Sauvoon.

THL on myös korjannut ilmoittamiaan tartuntamääriä. Varsinais-Suomen alueella Uudessakaupungissa on yksi tartunta vähemmin kuin mitä on aiemmin kerrottu. Varsinais-Suomessa on ollut yhteensä viime vuoden keväästä alkaen 9 884 tartuntaa.

Eniten uusia tartuntatapauksia kirjattiin pääkaupunkiseudulle. Helsingissä tapauksista on 82, Vantaalla 24 ja Espoossa 22. Myös Tampereella (18) ja Mikkelissä (6) on tartuntoja Turkua enemmän.

Koronatiedot 25.5.

Suomessa raportoitiin tiistaina 125 uutta koronavirustartuntaa.

Kaikkiaan maassa on nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan kirjattu 91 744 tartuntaa.

Suomessa raportoitiin tiistaina myös kolme uutta koronavirustartuntaan liitettyä kuolemantapausta. Kaikkiaan tautiin on nyt menehtynyt Suomessa 942 henkilöä.

Varsinais-Suomen kokonaistartuntamäärä kasvoi tiistaina 12:lla, mutta kuntakohtaisesta listauksesta selviää, että uusia tartuntoja kirjattiin kaikkiaan 11.

Turussa uusia tapauksia tuli ilmi yhdeksän, Laitilassa ja Maskussa kummassakin yksi.

Koronatiedot 24.5.

Suomessa raportoitiin maanantaina 93 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä 91 619 tautitapausta.

Suomessa kirjattiin maanantaina seitsemän uutta tautiin liitettyä kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koronavirusinfektion vuoksi 118 suomalaista, joista 22 saa tehohoitoa.

Uusista kuolemantapauksista yksi kirjattiin Tyksin erityisvastuualueelle. Alueella on sairaalahoidossa tällä hetkellä 14 henkilöä.

Taudin ilmaantuvuusluku on Suomessa tällä hetkellä 49 tapausta 100 000 asukasta kohden. Luku on laskenut tasaisesti viime aikoina, edellisen kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 53.

Varsinais-Suomen osuus maanantaina kirjatuista tartunnoista on seitsemän, joista kuusi todettiin Turussa. Lisäksi Loimaalla todettiin yksi uusi tartunta. Maakunnassa on todettu koko epidemian aikana kaikkiaan 9 867 tartuntaa.

Taudin ilmaantuvuusluku on yhä Varsinais-Suomessa muuta maata vaikeampi. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 64 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Lounais-Suomessa korona on lähtenyt leviämään erityisesti Raumalla Lukon mestaruusjuhlien jälkeen. Maanantaina kaupungissa kirjattiin kolme uutta tartuntaa. Kaikkiaan Raumalla on todettu 765 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Satakunnassa taudin ilmaantuvuusluku on 29 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koronatiedot 23.5.

Suomessa on varmistettu 121 uutta koronatartunta sunnuntaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana suomessa 91 526.

Turussa uusia tartuntoja oli sunnuntaina Varsinais-Suomen alueella eniten. Tartuntoja kirjattiin Turkuun yhteensä viisi. Lisäksi Raisiossa tartuntoja todettiin yksi.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu viime vuoden keväästä alkaen 9 860 koronatartuntaa, joista kuusi on sunnuntailta.

Eniten uusia tartuntoja raportoitiin viikon päätteeksi Helsingistä. Helsingissä tartuja varmistettiin 33, Vantaalla 13 ja Espoossa 12. Turun luku oli sunnuntain viidenneksi korkein Suomessa. Turun edellä oli myös Kokkola. Kokkolassa tartuntoja oli kuusi.

Koronatiedot 22.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen on lauantaina kirjattu 248 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu viime vuoden keväästä alkaen 91 405.

Varsinais-Suomen alueella on uusia tartuntoja eniten Turussa. Tartuntoja on kaupungissa varmistettu lauantaina 14. Yhteensä koko korona-aikana Turussa on ollut tartuntoja 5829.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on uusia tartuntoja todettu Uudessakaupungissa seitsemän ja Taivassalossa kaksi. Yksittäisiä uusia tartuntoja on myös Raisiossa, Salossa, Oripäässä, Paimiossa ja Kemiönsaaressa. Yhteensä Varsinais-Suomessa varmistettiin tartuntoja 28.

Turkua enemmän tartuntoja raportoitiin lauantaina Helsingistä (65), Espoosta (17) ja Lahdesta (15). Turun kanssa yhtä paljon tartuntoja oli Hämeenlinnassa.

Koronatiedot 21.5.

Suomessa on todettu perjantaina 211 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Epidemian alusta lähtien tartuntoja on raportoitu yhteensä 91 157.

THL ilmoitti perjantaina kolmesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin on menehtynyt Suomessa epidemian alusta lähtien yhteensä 932 ihmistä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli perjantaina 136 ihmistä, joista teho-osastolla 28 potilasta. Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut päälle 2,23 miljoonaa suomalaista. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 40,1 ja toisen annoksen osalta 6,3.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 21. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu yhteensä 9 826 tautitapausta.

Uusia tartuntoja todettiin Turussa ja Raisiossa molemmissa seitsemän kappaletta. Salossa todettiin kolme uutta tautitapausta. Laitilassa, Naantalissa, Paimiossa ja Uudessakaupungissa todettiin yksi uusi tautitapaus kussakin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erva-alueella on sairaalahoidossa koronaviruksen takia 15 ihmistä, joista teho-osastolla neljä potilasta.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on maakunnassa saanut noin 200 000 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 41,2 ja toisen annoksen osalta 7,1 prosenttia.

Koronatiedot 20.5.

Suomessa on todettu torstaina 259 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Epidemian alusta lähtien tartuntoja on raportoitu yhteensä 90 946.

THL ei ilmoittanut torstaina yhtään koronaan liittyvää kuolemantapausta. Tautiin on menehtynyt Suomessa epidemian alusta lähtien yhteensä 929 ihmistä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli torstaina 135 ihmistä, joista teho-osastolla 28 potilasta.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut vajaat 2,2 miljoonaa suomalaista. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 39,5 ja toisen osalta kuusi prosenttia.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 15. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu yhteensä 9 805 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on Turussa, seitsemän kappaletta. Raisiossa todettiin neljä ja Salossa kaksi uutta tautitapausta. Sekä Kemiönsaaressa että Laitilassa on yksi uusi tautitapaus.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erva-alueella on sairaalahoidossa koronaviruksen takia 13 ihmistä, joista teho-osastolla neljä potilasta.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on maakunnassa saanut vajaat 200 000 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 40,7 ja toisen annoksen osalta 6,6 prosenttia.

Raumalla on todettu kolme koronavirustartuntaa, joista ainakin kahteen liittyy joukkoaltistumisia. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin Irene Reinvallin mukaan Rauman Lukon mestaruusjuhlinnalla on osuutta ainakin osassa tartunnoista. Yksi tartunnoista on todettu Rauman liigaringissä olevalla pelaajalla, ja altistuneita on alustavan tiedon mukaan noin 80.

Koronatiedot 19.5.

Suomessa on todettu 289 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu 90 687 tautitapausta.

THL ei raportoinut keskiviikkona uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista. Tautiin on menehtynyt tähän mennessä 929 ihmistä.

Koronan vuoksi sairaalahoidossa on 148 ihmistä, joista tehohoidossa 26 potilasta.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 2 153 562 ihmistä. Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 38,8 ja toisen annoksen osalta 5,5 prosenttia.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on THL:n mukaan 25. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu 9 790 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on Turussa, kahdeksan kappaletta. Sekä Raisiossa että Salossa todettiin viisi uutta tautitapausta.

Yksi uusi tartunta kirjattiin Koskella, Laitilassa, Liedossa, Loimaalla, Naantalissa, Taivassalossa ja Uudessakaupungissa.

Sairaalahoidossa on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erva-alueella 16 ihmistä, joista tehohoidossa kolme potilasta.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on maakunnassa saanut 194 232 ihmistä. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 40,2 ja toisen annoksen osalta 6,1 prosenttia.

Turussa ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 95,9. Turku toivookin kaikilta kaupunkilaisilta, että koronavarotoimia noudatettaisiin, vaikka rajoituksia on lievenentty. Kaupungin mukaan rajoitustoimet on hyvä muistaa myös vapaamuotoisissa tapaamisissa, esimerkiksi Aurajokirannassa.

Turku kannustaa maahanmuuttajia ottamaan koronarokotuksen monikielistien infovideoiden avulla. Maahanmuuttajayhteisöjen keskuudessa on levinnyt erilaisia rokotteisiin liittyviä pelkoja ja huhuja. Pelot liittyvät muun muassa rokotteen turvallisuuteen ja tehoon sekä siihen, että rokotus aiheuttaisi lapsettomuutta. aa

Koronatiedot 18.5.

Suomessa kirjattiin tiistaina 149 uutta koronatartuntaa. Kaikkiaan maassa on nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan todettu 90 398 koronavirustartuntaa.

Kuolleiden raportoitu määrä on laskenut aiempaan verrattuna, koska yhden sairaanhoitopiirin alueella kuolemantapausten laskentatapaa on tarkennettu, kertoo THL. ​Tilaston mukaan tautiin liitettyjä kuolemia on todettu nyt kaikkiaan 929.

Uusista tartunnoista 16 kirjattiin Varsinais-Suomessa. Maakunnan kokonaistartuntaluku on nyt 9 765, sillä Naantalin tartuntamäärää korjattiin tiistaina. Kaupungissa on kirjattu kaikkiaan 218 tartuntaa, yksi vähemmän kuin aiemmin kerroimme.

Tiistaina Turussa todettiin kuusi uutta tartuntaa, Raisiossa neljä ja Salossa kolme. Kaarinassa, Kemiönsaarella ja Taivassalossa todettiin kaikissa yksi tartunta.

Tästä päivästä lähtien koronan karanteenikäytännöt muuttuvat niillä, jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai ovat jo sairastaneet taudin.

Koronaan altistunutta ei enää määrätä karanteeniin tilanteessa, jossa altistunut on saanut kaksi rokoteannosta ja toisen annoksen saamisesta on kulunut viikko.

Altistunutta ei määrätä karanteeniin myöskään tilanteessa, jossa hän on sairastanut koronan edellisten kuuden kuukauden aikana. Jos koronan on sairastanut ennen puolen vuoden jaksoa, vaaditaan karanteenin välttämiseksi myös yksi annos koronarokotetta.

Tartuntatautilääkäri tekee koronavirukselle altistumisesta riskinarvion, jossa hän ottaa huomioon tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa rokotteen tehoon. Näitä ovat muun muassa paikallinen virusmuunnostilanne sekä ikä ja mahdollinen perustauti.

THL muistuttaa, että edelleen on tärkeää, että myös yhden tai kaksi rokoteannosta saaneet huolehtivat turvaväleistä, käyttävät kasvomaskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronatiedot 17.5.

Suomessa raportoitiin maanantaina 144 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kaikkiaan tartuntoja on todettu tähän mennessä 90 249.

Suomessa kirjattiin maanantaina myös kaksi uutta virustartuntaa liitettyä kuolemaa. Kaikkiaan tautiin on nyt menehtynyt 931 suomalaista.

Uusista tartunnoista 15 raportoitiin Varsinais-Suomessa. Turussa tartuntoja kirjattiin kahdeksan, Kaarinassa kolme, Salossa kaksi, Laitilassa ja Raisiossa kummassakin yksi.

Taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on Suomessa tällä hetkellä 50 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomen alueella luku on selvästi maan keskiarvoa huonompi, 98. Kaikkein korkein ilmaantuvuus on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla, jonka tilanne on huonontunut Kokkolassa todettujen runsaiden tartuntamäärien vuoksi.

Kaikkiaan yli 2,1 miljoonaa suomalaista on saanut tähän mennessä koronarokotteen. Rokotteen kattavuus väestössä on nyt 37,9 prosenttia. Perjantain jälkeen Suomessa on annettu 85 992 koronarokotetta.

Toisenkin rokotteen on tähän mennessä saanut 280 929 suomalaista.

Turussa rikkoutui viikonlopun aikana rajapyykki, kun nyt rokotettuja turkulaisia on 70 635. Toinenkin rokoteannos on annettu tähän mennessä 14 704 turkulaiselle.

Koronatiedot 16.5.

Suomessa kirjattiin sunnuntaina 227 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tartuntojen kokonaismäärässä rikkoutui sunnuntaina 90 000 tapauksen rajapyykki, kun maassa on nyt raportoitu kaikkiaan 90 105 tartuntaa.

Uusista tartunnoista tasan 20 todettiin Varsinais-Suomen alueella. Eniten tartuntoja kirjattiin Raisiossa, kaikkiaan yhdeksän.

Turussa uusia tartuntoja todettiin kuusi, Pöytyällä kolme sekä yksi tartunta Salossa ja Uudessakaupungissa.

Eniten tartuntoja kirjattiin sunnuntainakin pääkaupunkiseudulla. Espoossa uusia tartuntoja todettiin 32, Helsingissä 30 ja Vantaalla 28.

Taudin kahden viikon ilmaantuvuus on tällä hetkellä koko maassa 51 tapausta 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 99.

Eniten tautia on kuluneen kahden viikon aikana ilmennyt Salossa, jossa asukaslukuun suhteutettu ilmaantuvuusluku on 293. Raisiossa luku on 175 ja Turussa tällä hetkellä hieman koko maakuntaa parempi, 95 tapausta 100 000 asukasta kohden.