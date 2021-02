Perjantain koronaluvut: Suomessa 444 uutta tartuntaa ja yksi uusi kuolema – Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja 57

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on perjantaina todettu 444 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on tähän mennessä todettu 52 653 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 57 uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomen alueella eniten tartuntoja todettiin jälleen Turussa, johon kirjattiin 36 uutta tartuntaa. Tämän lisäksi Raisiossa todettiin 7 tartuntaa, Salossa neljä sekä Kaarinassa ja Naantalissa kaksi. Laitilaan, Lietoon, Maskuun, Ruskoon, Sauvoon ja Someroon kirjattiin jokaiseen yksi tartunta.

THL tiedotti perjantaina yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Koko maassa sairaalahoidossa on 141 potilasta, joista Tyksin erityisvastuualueella on 22. Tehohoidossa on 24 potilasta, joista Tyksin erityisvastuualueella on viisi.

Uutinen päivittyy...

Raisiossa viime päivien isot tartuntamäärät nostivat kaupungin jo Varsinais-Suomen kolmanneksi ilmaantuvuudessa.

Koko sairaanhoitopiirissa perjantain ilmaantuvuusluku oli 105,8. Torstaina ilmoitettu luku oli 100,6.

THL ei julkaise koronaan sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi.