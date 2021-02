Keskiviikon koronaluvut: Suomessa 548 uutta tartuntaa ja kolme kuolemaa – Turussa tartunnoista 33 ja Paimiossa 21

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen kirjattiin keskiviikkona 548 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana 51 595.

Keskiviikkona Suomessa raportoitiin myös kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Niistä kaksi on Tyksin erityisvastuualueella.

Tehohoidossa on tällä hetkellä 30 henkilöä, heistä kuusi Tyksin sairaaloissa.

Varsinais-Suomen kunnista tartuntoja oli jälleen eniten Turussa. Koko maan uusista tartunnoista 33 kirjattiin Turkuun.

Toiseksi eniten Varsinais-Suomessa oli tartuntoja Paimiossa. Yhteensä Paimiosta raportoitiin 21 tartuntaa.

Lisäksi tartuntoja todettiin Salossa viisi, Uudessakaupungissa neljä ja Laitilassa kolme. Raisioon, Kaarinaan ja Sauvoon tartuntoja kirjattiin kaksi. Lisäksi Loimaalla, Marttilassa, Ruskolla ja Somerolla oli jokaisessa yksi tartunta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin 76 tartuntaa. Kokonaisuudessaan tartuntoja on ollut alueella viime vuoden keväästä lähtien 4 879.

Eniten tartuntoja oli koko maassa jälleen pääkaupunkiseudulla. Helsingissä tartuntoja oli 204, Vantaalla 82 ja Espoossa 38. Turun luku oli koko maan neljänneksi korkein ja Paimion kuudenneksi korkein.

Koronarokotteen on nyt saanut koko Suomessa 229 391 henkilöä. Varsinais-Suomessa rokotteen on saanut 22 531. Tiistaihin verrattuna lisäystä on 1 317.

Uutinen päivittyy...

Lue myös:

Turku on tähän mennessä rokottanut suurista kaupungeista suhteessa eniten asukkaitaan

Turku rokottaa kotihoidon asiakkaita 500:n viikkovauhdilla – vähävaraisille jaettavat kangasmaskit vaihdetaan kertakäyttöisiin

Turun telakalla todettu koronavirustartuntoja – useita kymmeniä karanteenissa

Katso, miten koronarokotukset etenevät Turussa ja milloin on sinun vuorosi – seitsemänkymppiset joutuvat vielä odottamaan

THL julkaisi ohjeet turvalliseen talvilomaan – after ski kannattaa jättää väliin

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paimio ottaa kovat koronatoimet käyttöön: "Kaikki kodin ulkopuoliset kontaktit minimiin"

​

TS kertoo myös koronarokotusten edistymisestä Varsinais-Suomen kunnissa.

THL lupaa rokotustiedot sairaanhoitopiiristä ja yli 50 000 asukkaan kunnista eli Turusta ja Salosta päivittäin. Tätä pienemmistä kaupungeista ja kunnista Varsinais-Suomessa rokotustiedot päivittyvät harvemmin, yleensä viikoittain.

Koronarokotukset Suomessa ja maailmalla:

Katso täältä lisää koronaviruksen leviämisestä kertovaa grafiikkaa.

THL ei julkaise koronaan sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi.