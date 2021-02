Samppalinnan koulutalosta löytyneet mittavat kosteusvauriot yllättivät kaupungin– yli sata oppilasta siirtyy väistötiloihin hiihtoloman jälkeen

Turussa Itäisellä Pitkälläkadulla sijaitsevan Samppalinnan koulutalon toiminta siirretään väistötiloihin koululaisten hiihtolomaviikon jälkeen.

Taloon tehtiin viime syksynä kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus, jossa löytyi laaja-alaiset kosteus- ja mikrobivauriot seinä- ja ikkunarakenteissa. Osa vaurioista todettiin rakennuksen sisäpinnoilla. Vaurioituneista rakenteista on ilmavuotoja sisäilmaan ja koko rakennus on alipaineinen ulkoilmaan nähden. Tutkimuksissa todettiin myös, että sisäilmassa esiintyy paikoin runsaasti teollisia mineraalikuituja.

Nämä tekijät heikensivät sisäilman laatua. Muut keskeiset toimenpiteitä vaativat löydökset loppuraportin mukaan liittyivät kosteus- ja mikrobivaurioihin sekä ilmastointiin:

Ryömintätilassa on orgaanista ainesta ja kosteusvaurioita, väestönsuojatiloissa on kosteus- ja mikrobivaurioita, tuloilmajärjestelmä on likainen, tulo- ja poistoilmamäärien suhteet vaihtelevat, listaa kaupunki tuloksia.

Sen sijaan kaupungin tiedotteessa sanotaan, että sisäilman olosuhteissa eli lämpötilassa, suhteellisessa kosteudessa ja hiilidioksidipitoisuudessa ei ollut poikkeavuuksia.

– Onhan kohde iäkäs, mutta tulokset yllättivät siihen nähden mikä oma käsitykseni talon kunnosta oli, toteaa toimitilapäällikkö Minna Juselius.

Juselius kertoo, että oli tiedossa että talon tekniikka oli päivityksen tarpeessa, mutta se että sisäpinnoilta tehtiin löydöksiä, oli yllätys.

Hänen mukaansa koulutalosta oli jo ryhdytty tekemään tarveselvitystä, jossa arvioidaan koulutalon tulevaisuutta ja peruskorjaustarpeita.

Viikosta 9 alkaen koulutyö jatkuu Lemminkäisenkadulla, Turun ammattikorkeakoululta vuokratuissa tiloissa.

– Altistumisolosuhde koko rakennuksessa on erittäin todennäköinen sekä kuiduille että mikrobeille ja koska vaurioita on myös sisäpinnoilla, meillä ei ole mahdollisuutta pienentää altistumista. Ainoa vaihtoehto on rakennuksesta poistuminen viipymättä, ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall ja työsuojeluvaltuutettu Mika Raitio perustelevat ratkaisua.

Juselius kertoo, että ammattikorkeakoululta vuokrattavat tilat sijaitsevat Tunturin vanhassa tehdasrakennuksessa, B-siiven kolmannessa kerroksessa.

– Siellä on hyvin reilun kokoiset tilat. Tarvetta on pienryhmätoiminnalle, ja siellä luokat ovat normaalikokoiset, joten tilaa riittää.

Pidempiaikaisten väistötilojen suunnittelu on aloitettu. Samppalinnan koulutalossa toimii Katariinan koulun seitsemän ryhmää, joissa on oppilaita yhteensä 68, ja Mikaelin koulun seitsemän ryhmää, joissa on oppilaita yhteensä 42. Koulut tiedottavat huoltajille ja henkilökunnalle muuttoon ja väistötiloihin liittyvistä yksityiskohdista tarpeen mukaan, kun järjestelyt täsmentyvät.

Turun kaupunki arvioi koulutalon tulevaisuutta korjaustarpeiden ja kouluverkon tarpeiden näkökulmasta. Vielä ei ole linjattu, peruskorjataanko kohde vai korvataanko se mahdollisesti uudisrakennuksella.

Samppalinnan koulutalo on valmistunut vuonna 1969.

Samppalinnan palloiluhallin toiminta jatkuu normaalisti.

