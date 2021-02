Poliisi etsii vajaa viikko sitten kadonnutta turkulaismiestä

Lounais-Suomen poliisi etsii 50-vuotiasta turkulaista Marko Kallionpäätä. Kallionpää katosi kotoaan lauantaina 6. helmikuuta kello 18. Tapausta tutkivan rikoskomisario Matti Salosen mukaan tällä hetkellä mikään katoamisessa ei viittaa rikokseen.

Kallionpää on noin 175 senttiä pitkä, hoikkavartaloinen ja käyttää silmälaseja. Hän on mahdollisesti liikkeellä beigen värisellä Opel Vectralla, jonka rekisterinumero on RRF-856.

Kadonnutta etsitään myös sosiaalisessa mediassa julkaistun ilmoituksen avulla. Ilmoituksessa omainen kertoo, että miehen puhelimeen saatiin yhteys katoamisiltana noin kello 20.30, jonka jälkeen puhelin on ollut suljettuna. Miehellä on mahdollisesti päällään musta talvitakki.

Lounais-Suomen poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot poliisin vihjenumeroon 050 456 2105 tai sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.