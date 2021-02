Kupittaanpuistossa kaadetaan yhdeksän puuta – vaurioituivat lasten liikennekaupungin laajennuksessa

Turussa Kupittaanpuistossa kaadetaan lasten liikennekaupungin puita ensi viikon maanantaiaamusta 15. helmikuuta alkaen. Puita kaadetaan yhteensä yhdeksän. Kaadettavista puista kuusi on vuorijalavia, kaksi vaahteraa ja yksi tammi. Kyseiset puut vaurioituivat aikoinaan liikennekaupungin laajennuksen yhteydessä.

Puiden taantuminen eteni selkeästi takavuosien kuumien kesäkausien ja pitkäaikaisen kuivuuden takia. Rakentamisessa vaurioitunut juuristo ei ole kyennyt enää toipumaan, vaan puiden elinvoima on vähitellen hiipunut. Puiden latvuksista on kuollut suuria oksia, joita on poistettu viime vuosien aikana leikkaamalla. Nyt kaadettavien puiden tilalle istutetaan uusia puita.

- Lajiston monimuotoisuudesta huolehditaan kaupunkipuulinjauksen mukaisesti jatkossakin, toteaa tiedotteessa infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin Turun kaupunkiympäristötoimialalta.

Kohteet urakoi Desentti, ja työn on tilannut Turun kaupunkiympäristötoimiala.