Hiihdon maailmancupissa tapahtunut taklaus ei etene syyteharkintaan

Hämeen poliisi on saanut valmiiksi esiselvityksen Salpausselän kisojen miesten viestin loppuratkaisun tapahtumista.

24. tammikuuta tapahtuneessa välikohtaksessa Venäjän Aleksandr Bolshunov muun muassa taklasi Suomen voitokkaan Joni Mäen rajusti maalialueella.

Mäen kirimisen ansiosta Suomen viestinelikko ylsi kakkossijalle. Kolmannelle sijalle yltänyt Venäjän ykkösjoukkue hylättiin välikohtauksen seurauksena.

Poliisin ratkaisun perusteella tapahtumien katsotaan täyttävän lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Asianomistaja on kuitenkin ilmoittanut, ettei hän vaadi rangaistusta eikä hänellä ole korvausvaatimusta.

Asia ei etene esitutkinnan kautta syyteharkintaan koska syyttäjällä ei ole asiassa syyteoikeutta.

Esiselvityksen ratkaisua perustellaan sillä, että hiihtokilpailun kuvatallenteista on todettavissa, kuinka hiihtosauvalla lyödään edellä hiihtänyttä ja maalialueella törmätään selkään, mikä aiheuttaa kaatumisen. Tapahtumasarja aiheutti poliisin mukaan Mäelle vähäisen vamman.

Polisiin mukaan on selvää, että toiminta ei kuulu osaksi kyseistä urheilulajia.

– Tapahtumasarjaa kokonaisuutena arvioitaessa on huomioitava, että kyseessä on ollut huippu-urheilijoiden välinen kilpailutilanne. Tässä tapauksessa loppusuoralle tultaessa heikompaan asemaan jäänyt urheilija on mitä ilmeisimmin kiihtynyt, jonka seurauksena on valinnut toimia edellä kuvatulla tavalla. Voisikin todeta, että tapauksessa on kysymys impulssikontrollin heikosta hallinnasta, joka on tunnekuohussa johtanut mainittuun tapahtumaan, ratkaisussa todetaan.

Rikosoikeudellisesta näkökulmasta tapahtumasarjaa on pidettävä kokonaisarvostelultaan vähäisenä, jolloin tapahtumaketjun katsotaan täyttävän lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistön.