Taiteen edistämiskeskus tukee taideyhteisöjä lähes 14 miljoonalla eurolla

Taiteen edistämiskeskus (Taike) rahoittaa taideyhteisöjen toimintaa 13 888 000 eurolla. Avustusten tarkoitus on vahvistaa ammattimaisen taiteentekemisen edellytyksiä ympäri Suomea sekä edistää taiteilijoiden työllistämistä. Etenkin monivuotisilla toiminta-avustuksilla edistetään myös kentän rakenteiden kehittymistä.

Avustusten suuruus vaihteli 20 000 eurosta 350 000 euroon. Suurin osa summasta kohdistettiin esittävien taiteiden yhteisöille, joihin lukeutuvat teatteri-, tanssi- ja sirkustaiteen sekä musiikin yhteisöt.

Esittävien taiteiden lisäksi Taike jakoi toiminta-avustuksia arkkitehtuurin, elokuvataiteen, kirjallisuuden, monitaiteen, muotoilun sekä visuaalisten taiteiden yhteisöille. Toiminta-avustuksen sai kaikkiaan 214 yhteisöä, kun vuosi sitten saajia oli 184.

– Taiken toiminta-avustukset pienille ja keskisuurille taideyhteisöille on erittäin tärkeä rahoitusinstrumentti, jolla meidän tulisi mahdollistaa pitkäjänteinen taiteellisen toiminnan kehittäminen, erityisesti toimintaa halvauttaneen koronapandemian jälkeen, toteaa Taiken johtaja Paula Tuovinen tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Varsinais-Suomeen avustuksia jaettiin seuraavasti: Bryggman-säätiö 20 000 euroa, Varsinais-Suomen Elokuvakeskus ry 75 000 euroa, Kirjan talo - Bokens hus ry 20 000 euroa, Arte ry 35 000 euroa, Turun Taiteilijaseura ry 25 000 euroa, AARK Archipelago Art Residency Association in Korpo ry 20 000 euroa, Uuden Muotoilun Yhdistys ry 20 000 euroa, Kamarikuoro Key Ensemble ry 50 000 euroa (viisivuotinen), Jazz City Turku ry 150 000 euroa (viisivuotinen), Kuninkaantien muusikot ry 40 000 euroa, Saaristo-oopperayhdistys ry 30 000 euroa, Nukketeatteritaiteilijayhdistys Aura of Puppets ry 130 000 euroa (kolmivuotinen), Tehdas Teatteri -yhdistys ry 190 000 euroa (kolmivuotinen), Grus Grus Teatteri yhdistys ry 50 000 euroa, Kolmas Tila - Tredje Rummet ry 40 000 euroa, Barker-teatteri yhdistys ry 80 000 euroa (kolmivuotinen), Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry 230 000 euroa (kolmivuotinen), Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry 90 000 euroa, Valokuvakeskus Peri ry 70 000 euroa,

Taike on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.