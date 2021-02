Livian 640 metsähehtaaria viralliseksi luomukeruualueeksi

Ammattiopisto Livian metsät hyväksyttiin vuoden vaihteessa viralliseksi luomukeruualueeksi. Samalla koko Varsinais-Suomen luomukeruualue kasvoi huomattavasti. Vuoden 2019 lopussa Varsinais-Suomen Ely-keskuksen luomuvalvontaan kuului runsas 300 hehtaaria. Livialla metsähehtaareja on 640, ja metsät sijaitsevat Paimiossa, Salossa, Vahdolla, Kaarinassa ja Paraisilla.

Keruutuotteita saa nimittää luomuksi, jos ne on kerätty sertifioidulta ja valvotulta alueelta. Sertifikaatin saamiseksi vaaditaan, että alueella ei ole käytetty kemiallisia lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita kolmena edellisenä vuotena.

Livian luonnontuotealan opetukseen metsien luomu-sertifikaatti tuo merkittävää etua.

– Luonnonvaratuottajaopiskelijat pääsevät nyt tutustumaan luomuvalvonnan vaatimuksiin konkreettisesti. Opiskelijat perehdytetään luomukeruualueita koskeviin sääntöihin ja luomupoimintaohjeisiin, toteaa tiedotteessa lehtori ja luontotiimin esimies Taina Kummunsalo Liviasta.

Luomu tuo lisäksi omat vaatimuksensa kuljetukseen, varastointiin ja tuotteiden jäljitettävyyteen.

– Kun kaikkea harjoitellaan koulutuksen aikana käytännössä, valmistuvilla luonnonvaratuottajilla on hyvä ammattitaito kerätä korkealaatuisia ja jäljitettäviä luomuraaka-aineita jatkojalostusta varten, kertoo Kummunsalo.

Suomi on tunnettu tällä hetkellä maailman suurimmasta sertifioidusta luomukeruualastaan. Suurimmillaan ala oli 11,6 miljoonaa hehtaaria. Kun sertifiointijärjestelmä uudistettiin 2018 ja pakollinen, maksullinen luomuvalvonta laajeni kattamaan myös metsäiset keruualueet, kokonaisala putosi 4,6 miljoonaan hehtaariin.

Pääosa Suomen alueista on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Jopa 90 prosenttia Suomen metsistä täyttäisi sertifioinnin vaatimukset, ja virallinen luomumerkintä toisi keruutuotteille lisäarvoa.

– Keruutuoteala on ollut jo vuosia nosteessa, ja tulevaisuudennäkymät ovat valoisat. Luomu on etenkin kansainvälisesti erittäin voimakas trendi, ja suomalaisille keruutuotteille on kysyntää, Kummunsalo sanoo.

Luomukeruussa hyödynnetään kaupallisesti varsinkin marjoja. Luomumustikka kattaa 12 prosenttia kaikesta kerätystä mustikasta. Varsinais-Suomessa luomukeruualueiden antimia, marjoja, sieniä ja yrttejä hyödynnetään pääasiassa luomutilojen tuotannon osana.

Liviassa opiskelijat pääsevät kuitenkin keräämään ja jalostamaan myös vähemmän tunnettuja luomuraaka-aineita, kuten koristemateriaaleja ja kosmetiikan ainesosia.

– Ekologisesti ja vastuullisesti ajattelevat kuluttajat luovat kysyntää yhä uusille tuotesektoreille. Esimerkiksi suurten kaupunkien kukkakaupoissa voisi olla kysyntää kotimaisille, ekologisille koristemateriaaleille, miettii Kummunsalo.