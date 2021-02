Paimio ottaa rajut koronatoimet käyttöön: "Kaikki kodin ulkopuoliset kontaktit minimiin"

Paimiossa on todettu viime viikolla kaksi koronan tautirypästä. Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä suosittaa nyt aikaisempaa rajumpia toimia koronan pysäyttämiseksi. Paimiolaisia kehotetaan rajoittamaan kodin ulkopuoliset kontaktit minimiin.

Paimion toinen tautirypäs on todettu työpaikalla ja toinen ryhmäharrastustoiminnassa. Näistä tautiryppäistä on seurannut useita jatkotartuntoja ja laajoja altistumisia, kertoo Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä. Jatkotartuntoja on todettu sekä Paimiossa että Sauvossa.

– Tautiryppäiden jäljitysvaiheessa ei syntynyt epäilyä muuntovirustaudista, mutta osa positiivisista testituloksista on kuitenkin johtanut jatkotutkimukseen mahdollisesta muuntovirustaudista, kertoo yhtymän ja Paimion kaupungin tiedote.

Tämän johdosta Paimio kehottaa kaikkia kaupunkilaisia rajoittamaan kodin ulkopuoliset kontaktit minimiin 11.–24.2. ja suorittamaan vain välttämätöntä asiointia kodin ulkopuolella. Toimenpiteitä suositellaan, jotta epidemiatilanne saataisiin nopeasti hallintaan.

Terveyskeskus toivoo kaikkien kuntalaisten herkästi hakeutumaan koronatestiin lievistäkin oireista.

Viime viikolla Laitilan kaupunki ilmoitti vastaavista toimista tautiryppään takia.

Tiistaina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä kevensi lasten ryhmäharrastustoimintaa koskevia suosituksiaan, mutta Paimiossa ja Sauvossa niitä ei toteuteta.

Paimiolaisessa Vistan koulussa todettiin maanantaina korona-altistuminen, joka koskee alakoulussa yhteensä 21 henkilöä. Heidät on asetettu karanteeniin.

Koska Paimiossa koronatilanne on muuttunut huonommaksi, terveysviranomaiset suosittelivat jo tiistaina, että Paimiossakin otetaan käyttöön maskisuositus 4. vuosiluokasta ylöspäin.

Aikaisemmin maskisuositus ei koskenut Paimiossa 4. ja 5. luokan oppilaita.