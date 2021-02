Turun AMK haluaa olla ilmastopositiivinen vuodesta 2025 eteenpäin

Turun ammattikorkeakoulu laati kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman. Ohjelman mukaan korkeakoulu on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja siitä eteenpäin toiminnoissaan ilmastopositiivinen.

–Ilmastopositiivisuus tarkoittaa, että toimintamme vähentää maapallon kasvihuonekaasupäästöjä lisäämisen sijasta, toteaa tiedotteessa Turun AMK:n ilmastovastaava, yliopettaja Juha Kääriä.

Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa hiilijalanjälkilaskennan vuosittain ja seuraa omaa hiilijalanjäljen kehittymistä. Koko toiminnan kattava hiilijalanjälkilaskenta vuoden 2020 tietojen perusteella on valmistumassa keväällä.

– Merkittävimmät hiilijalanjälkeä kasvattavat tekijät toiminnassamme liittyvät liikkumiseen ja matkoihin, kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja hankintoihin. Näihin keskitymme ohjelmassamme eniten, jotta pääsemme tavoitteisiimme, sanoo Kääriä.

AMK:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma noudattelee pitkälti ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n johdolla laadittua ammattikorkeakoulujen yhteistä ohjelmaa.

Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma koostuu kahdesta kokonaisuudesta, jalanjäljestä ja kädenjäljestä. Hiilijalanjälki kattaa hiilijalanjäljen laskennan, päästövähennystoimenpiteet sekä jäljelle jäävien hiilipäästöjen kompensoinnin.

Hiilikädenjälki puolestaan kertoo, miten tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin sekä koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa.

– Lupaamme ohjelmassa, että kaikilla meiltä valmistuneilla on oman erityisalansa liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmastoasiat. Kuluvan kevään aikana meillä on jo menossa Climate Universityn kursseja, joihin Turun AMK on ollut mukana tekemässä sisältöjä, kertoo erityisasiantuntija, yliopettaja Taru Konst.

Climate University on opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke, jossa 11 korkeakoulua kehittää Suomen ilmasto-osaamista.

Lisäksi Turun AMK on mukana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa noin 50 projektissa, jotka edistävät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman tavoitteita. Teemoja projekteissa ovat muun muassa sähköisen liikkumisen edistäminen, uusiutuvan energian tuotanto ja energian säästö, kiertotalous sekä vesitalouden muutokset ja puhdas vesi.

Turun ammattikorkeakoulu lupaa myös tarjota jatkuvan oppimisen koulutuksia, jotka edistävät kestävää kehitystä. Jokaisen lupauksen osalta ohjelmassa on määritelty toimenpiteet.

– Lupaamme myös itse toimia kuten opetamme. Seuraamme henkilöstömme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvän osaamisen kehittymistä vuosittain, Konst kertoo.