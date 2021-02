Hotellityömaan nosturin purku haittaa liikennettä Kauppiaskadulla kahdella viikolla

Hotellityömaan torninosturi puretaan ja kuljetetaan pois Kauppatorin vierestä viikoilla 7 ja 8. Torninosturin purku aloitetaan ensi viikon maanantaina ja sen arvioidaan kestävän keskiviikkoon alkuiltaan asti. Töitä tehdään aamuseitsemästä iltakuuteen.

Autonosturia puretaan puolestaan viikon 8 lauantaina ja sunnuntaina samoihin kellonaikoihin.

Purkutöiden aikana pysäköinti on kielletty Kauppiaskadulla Linnankadun ja Eerikinkadun välillä. Myös läpiajo on kielletty, ja hetkittäin pääsy Kauppiaskadun varrella sijaitseville kiinteistöille on poikki.

Myös kulkua Kauppiaskadulla rajoitetaan.

Paikalla on liikenteenohjaajia.