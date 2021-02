Lounaspaikka: Gaggui Kaffelassa käsin tehtyjä suolaisia ja makeita herkkuja

Turussa Humalistonkadulla sijaitseva Gaggui Kaffela juhli kuluvan viikon maanantaina seitsemänvuotista taivaltaan. Kahvilan perustajan Jonna Sinkkosen mukaan paljon on ehtinyt tapahtua, mutta silti tuntuu kuin kahvilahaaveesta olisi tullut totta vasta äsken.

– Perusajatus ei ole vuosien aikana muuttunut. Haluamme antaa asiakkaille kokemuksen kahvilasta, jonne on ihana tulla, ja missä voi viettää aikaa, Sinkkonen sanoo.

Gaggui Kaffela on yksi kaupunkilaisten ja kauempaakin tulevien lempipaikoista. Suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja väkeä on riittänyt jonoksi asti. Sinkkonen kertookin, että ennen korona-aikaa kahvilan tilat täyttyivät niin ääriään myöten asiakkaista, että oli kova paine laajentaa.

– Sen sijaan olemmekin joutuneet koronasäädösten vuoksi karsimaan asiakaspaikkoja. Lisäksi olemme vähentäneet henkilökuntaa ja pitäneet paikan kiinni sunnuntaisin. Mutta ilahduttavan hyvin asiakkaita ja kakkutilauksia on riittänyt.

Vaikka korona on pakottanut tekemään muutoksia, Sinkkonen kokee, että erikoisesta ajasta on ollut paljon iloa ja hyötyäkin.

– Korona myös pysäytti ajattelemaan, mitä haluan. Ymmärsin, että tätä haluan tehdä jatkossakin, mutta en enää koskaan halua täyttää kalenteria pelkällä työllä. Kun on ollut enemmän aikaa, on voinut keskittyä olennaiseen ja kehitellä uusia tuotteita. Teemme asiakkaille käsin pieniä ja ihania tuotteita, kuten ystävänpäiväkeksejä. Sellaisiin ei ole ollut tavallisesti aikaa, Sinkkonen iloitsee.

Sinkkosen tie kakkuleipuriksi ja kahvilayrittäjäksi ei ollut ihan perinteinen. Hän loi Turun yliopistossa akateemista uraa syöpätutkijana ja kirjoitti väitöskirjaa, kun silloinen poikaystävä kosi häntä. Vastaus oli myöntävä ja alkoi häiden suunnittelu. Sinkkonen ei halunnut hääpöytään perinteistä kermakakkua. Kun muuta ei ollut tarjolla, hän päätti leipoa kakun itse.

Pian kakkujen leipominen vei Sinkkosen mennessään. Hän osallistui Master Chef -ohjelmaan ja haki lisää oppia Lontoosta Cordon Bleu -kulinarikoulusta. Hän leipoi kakkuja kotona toiminimellä. Harrastus kävi puolessa vuodessa vakavaksi, kun tilauksia alkoi tulla vierailta ihmisiltä.

Gaggui Kaffelan juuret oli kasvatettu jo vuonna 2011, jolloin Sinkkonen osallistui siskonsa kanssa ensimmäiseen Ravintolapäivään panemalla pystyyn kakkukahvila Gagguigallerian. Unelma omasta kahvilasta toteutui alkuvuodesta 2014, kun Gaggui Kaffela avasi ovensa Humalistonkadulla. Kakkufanit löysivät paikan heti, ja Gaggui on äänestetty monesti yhdeksi Turun suosituimmista kahviloista.

Riitta Salmi Ystävänpäiväviikolla on saatavilla erikoisherkkuja, kuten täytettyjä sydänkeksejä sekä ystävänpäiväksi suunniteltuja jälkkäreitä, jotka voi nauttia paikan päällä tai hakea mukaan.

Sinkkosen bravuuri ovat näyttävät ja personoidut kakut, joita tilataan häiden lisäksi monenlaisiin juhliin. Korona-aika ei ole lopettanut juhlimista, mutta juhlat ovat kutistuneet vain muutaman hengen tilaisuuksiksi. Se näkyy myös kakkutilauksissa.

– Korona-aikana asiakkailta on tullut toiveita, että pitäisi olla tarjolla helposti noudettavia tuotteita. Haluan kuitenkin pitää kiinni siitä, että kakkuni ovat personoituja ja valmistan ne asiakkaiden toiveiden mukaan.

Gaggui Kaffelassa on kakkujen lisäksi tarjolla myös muuta makeaa ja suolaista, kuten leipiä ja piirakoita sekä päivän lounassalaatti. Näin ystävänpäiväviikolla vitriinissä on suuren suosion saaneita täytekeksejä, jotka on koristeltu teemaan sopivilla teksteillä. Ystävänpäivänä tarjolla on myös erityisiä jälkkäreitä niin take awayna tai pöydissä nautittavina.

Ennen korona-aikaa kahvilassa oli tarjolla pöytiin tarjoiltu lounas. Siitä on toistaiseksi luovuttu. Arkisin myynnissä on lounassalaatti, josta saa tuhdimman valitsemalla kylkeen palan suolaista piirakkaa tai esimerkiksi täytetyn kaura- tai saaristolaisleivän.

Testipäivänä tarjolla oli lounaskulho, joka sisälsi muun muassa couscousia, rukolaa, chili- ja korianterimarinoitua appelsiinia, paahdettuja cashewpähkinöitä, granaattiomenan siemeniä ja lehtikaalisipsejä. Raikas ja sopivan ruokaisa salaatti toimi hyvin yksinään eikä jättänyt nälkäiseksi. Lounaaseen kuuluvan kahvin kanssa jälkkäriksi maistui suussa sulava sydämenmallinen täytekeksi. Niitä halajavien kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä suositut keksit saattavat loppua ennen ystävänpäivää.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.