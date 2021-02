Hetken hengähdys teki hyvää – kilpa-aerobicin hallitseva Suomen mestari kaipaa jo lisää kisoja

Kilpa-aerobiccaaja Fanny Sampan vuodenvaihteessa ei ole valittamista: marraskuun lopussa irtosi SM-kulta, tammikuun puolivälissä Urheilutoimittajien liitto palkitsi turkulaisurheilijan lajinsa parhaana ja vastikään tuli vastaava tunnustus myös Varsinais-Suomen urheilugaalassa.

– On tosi otettu fiilis, että saa tämmöistä tunnustusta, 20-vuotias Turun Urheiluliiton urheilija kertoo.

– Kun treenaa monta kertaa viikossa, on kiva nähdä, että se poikii hedelmää. Etenkin kun oli niin rikkonainen vuosi ja paljon kisoja jäi kisaamatta, on kivaa että vuosi päättyi ensimmäiseen SM-kultaan naisten sarjassa.

Vuodesta ei vaihtelua puuttunut. Keväällä Fanny Samppa luki yo-kirjoituksiin ja lääketieteellisen pääsykokeisiin sekä treenasi MM-kisoja varten kahdeksan kertaa viikossa. Sitten korona perui MM-kisat muutaman viikon varoitusajalla. Kisakalenteri tyhjeni tyystin, treenisalille ei saanut mennä.

Opiskelupaikkaakaan ei vielä irronnut, mutta se ei ollut silloin suuri pettymys.

– Ajattelinkin, että välivuosi tekisi hyvää. Lukio oli tiukkaa paahtamista, kun myös treenaa monta kertaa viikossa. Nyt luen enemmän tosissani.

Samppa kertoo halunneensa ryhtyä lääkäriksi jo alakoulusta asti.

– Kun on urheilun piirissä, niin hyvinvointi ja ihmisten terveyden parissa toimiminen kiinnostaa.

Kesällä ja syksyllä treenit saivat jatkua normaalisti pienten ryhmäkokojen ansiosta. Se oli iloinen asia, sillä Samppa kertoo tykkäävänsä treenaamisesta.

– Olen aina pitänyt itseäni enemmän treenaajana kuin kisaajana. Kun isot kisat peruuntuivat, huomasin, että se oli kuitenkin iso motivaattori. Kun ikää on tullut, olen oppinut nauttimaan kisoista ja siitä paineen tunteesta. On puuduttavaa, kun peruskuntokausi on venynyt, mutta toisaalta nyt on enemmän aikaa kehittyä.

Junioreista naisten sarjaan pari vuotta sitten siirtynyt Samppa tietää omat kehityskohteensa.

– Minulla on uusi yksilöohjelma, jonka eteen pitää tehdä paljon töitä. Omalla kohdalla pitäisi näkyä naisellinen ja aikuismainen tekeminen, pitää olla yhtä itsevarman ja kypsän näköinen kuin kilpakumppanit.

Kisojakin pystyttiin lopulta järjestämään syksyllä, kuten kultamitalin tuoneet SM-kisat, mutta rajoitusten vuoksi kokemuksesta jäi jotain puuttumaan.

– Urheilijat saivat käydä vain lämmittelemässä ja tekemässä suoritukset, sitten piti poistua. Kisafiilis jäi vähän uupumaan, kun ei ollut kavereita ja yleisöä kannustamassa, sanoo Samppa mutta toteaa samaan hengenvetoon olevansa tyytyväinen, että kisoja voitiin ylipäänsä järjestää.

EM-kisat Samppa on jo kokenut, mutta tämän vuoden toukokuussa pidettävien MM-kisojen suhteen tavoitteita on vaikeampi ennustaa.

– Ehkä 15 parhaan joukkoon yksilöohjelmalla. Triolla ja viiden hengen joukkueella on kovemmat tavoitteet, ehkä finaaliin asti, Samppa pohtii.

Sampan mukaan laji on kasvamassa mutta on yhä selvästi pienempi muihin voimistelulajeihin verrattuna.

– Suomi on lähtenyt kehittymään lajissa, ja pystymme haastamaan parempia maita. Myös meidän seuramme on yksi Suomen isoimmista ja menestyneimmistä.

Lapsena telinevoimistelua harrastanut Samppa löysi aerobicin kahdeksanvuotiaana isänsä vinkistä. Lajissa viehättää monipuolisuus ja vauhdikkuus, vaikka kroppa onkin kovilla. Jalkapöydän rasitusmurtuma vaivasi juniorivuosina, mutta nyt Samppa kertoo olleensa terveenä pitkään.

– Tämä on fyysisesti haastavaa ja treenimäärät ovat kovia. Palautumiseen pitää keskittyä, että voi vetää 110-prosenttisesti kisakaudella.

Vaikka koronan aikaan tylsyys on välillä iskenyt ja Samppa toivoo hartaasti lisää kisoja kuluvalle vuodelle, hetken hengähdys on tuntunut myös hyvältä.

– Olen pystynyt ottamaan vähän rennommin, kun ei ole edestakaisin juoksemista koulun ja treenien välillä. Toisaalta kaipaisi muitakin ärsykkeitä vapaa-ajalle, kuten että voisi liikkua enemmän ihmisten ilmoilla kavereiden kanssa.

Vaikka Samppa tunnustautuu ihmiseksi, jolla on tapana tunkea kalenteri täyteen, urheilijalle tärkeän lepäämisen hän kertoo hallitsevansa.

– Aika hyvin pystyn lepäämään. Se ei tarkoita, että maataan sohvalla että palautuisi. Käyn ulkona ja liikun, ja ajatusten pitää mennä muualle lajista.