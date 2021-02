Vanhan hirsirakenteisen omakotitalon kellarissa tulipalo Turun Raunistulassa

Vanhan hirsirakenteisen omakotitalon kellarissa syttyi tulipalo lauantain vastaisena yönä Turun Raunistulassa. Päivystävä palomestari Timo Lehmuskoski kertoo pelastuslaitoksen saaneen alkupalon nopeasti sammutettua, mutta välipohjan hvyin vanhoissa eristeissä kytevä palo on haasteellinen.

– Pohjassa on olkea ja kaikkea muuta eristettä kerroksittain, se on hyvin vaikea sammuttaa. Kyteviä välipohjan eristeitä on metsästetty ja sammutettu. Sammutustyöt jatkuvat vielä, Lehmuskoski kertoi seitsemän jälkeen aamulla.

Lehmuskosken mukaan palo on vaarassa levitä toistaiseksi savuvahingoilla selvinneeseen asuinkerrokseen tai jopa viereiseen asutukseen niin kauan kuin välipohjassa kytee.

– Omakotitaloja tässä on vieressä, varmuudella ei pysty sanomaan vielä, Lehmuskoski kommentoi leviämisvaaraa.

Talossa oli palon syttyessä kaksi ihmistä paikalla. Toinen heistä yritti alkusammutusta ja hengitti hieman savua. – Asukkaat pääsivät ensihoidon tutkinnan jälkeen sosiaalipuolen hoitoon, eli ovat hotellissa kaiketi parhaillaan.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Virusmäentielle kello 2.48. Virusmäentie on palon vuoksi suljettu Saramäentien kohdalta.