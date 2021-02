Kirkkoon liittyi viime vuoden aikana Turussa ja Kaarinassa yhteensä 906 henkilöä ja kirkosta erosi 2 241 henkilöä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän mukaan 2020 kirkkoon liittyneitä oli 84 enemmän ja kirkosta eronneita 422 vähemmän kuin 2019.

Tällä hetkellä kirkkoon kuuluu Turussa ja Kaarinassa 61,9 prosenttia alueen asukkaista. Turussa kirkkoon kuulumisprosentti on vuoden 2020 jäsenmäärän perusteella 61 ja Kaarinassa 67,1. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu yhteensä 67,6 prosenttia Suomen kansalaisista.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä koronapandemia on vaikuttanut moniin kirkollisiin toimituksiin. Hautajaisia järjestettiin normaalivuoden tapaan, mutta normaalia pienemmän saattojoukon kanssa. Sen sijaan muita perhejuhlia, kuten kasteita, siirrettiin, ja osa avioliitoista solmittiin kirkkohäiden sijaan siviilivihkimisillä.

Kirkollisia vihkimisiä oli viime vuonna yhteensä 351, kun vuotta aiemmin niitä oli 389. Siviilivihkimisiä oli 343, kun vuonna 2019 luku oli 307. Siviiliavioliiton solmineista kirkollisen siunauksen avioliitolle haki 18 pariskuntaa, kun vuotta aiemmin luku oli 13.

Avioliittoon vihittyjen määrä Turussa ja Kaarinassa on yhteensä 696, joista 50 prosenttia on nykyisin kirkollisia vihkimisiä. Kirkollisten vihkimisten osuus on pudonnut viimeisten 15 vuoden aikana 15 prosenttia, sillä vuonna 2006 niiden osuus kaikista avioliitoista oli 65 prosenttia.

Kasteita siirrettiin, ja näissä tapauksissa lapsen nimi piti ensin rekisteröidä digi- ja väestötietovirastoon. Rekisteröinnin jälkeen alle yksivuotiaana kastettujen lukumäärä näkyy kirkkoon liittyneiden lukumäärässä. Itse kaste järjestettiin hieman myöhemmin, kun koronatilanne antoi myöten. Näitä kasteita oli 2020 yhteensä 883, kun vuotta aiemmin määrä oli 1040. Alle vuoden ikäisiä lapsia kastettiin viime vuonna 162 ja vuotta aiemmin 96.

Mikaelinseurakunnassa rakentaminen ja siitä seurannut voimakas muuttoliike Kakolanmäen ja Linnanfältin alueelle kasvatti seurakunnan jäsenmäärää 381 jäsenen verran. Myös Kaarinan seurakunnassa on nyt 139 jäsentä enemmän kuin vuosi sitten. Muiden Turun ja Kaarinan seurakuntien jäsenmäärä sen sijaan laski.

Kaikkiaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuului viime vuonna 141 951 jäsentä, kun luku vuotta aiemmin oli 142 816.