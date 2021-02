Kaarinalaisessa koulussa koronatartunta

Kaarinassa sijaitsevassa Kotimäen koulussa on todettu varmistettu koronatartunta. Kotimäen koulu on yhtenäiskoulu, ja tartunnan saanut oppilas on yläkoulun puolella.

Kaarinan johtavan rehtorin Emmi Virtasen saamien ennakkotietojen mukaan koulussa on neljä altistunutta.

– Hienosti on pidetty maskia. Muiden osalta koulunkäynti jatkuu normaalisti, toteaa Virtanen.

Tartuntatautiviranomaiset soittavat perjantain ja lauantain aikana huoltajille, joiden lapsen arvellaan tämän hetkisten tietojen mukaan altistuneen. Lisäksi kyseiset huoltajat ovat saaneet tortaina asiasta Wilma-viestin.

Kaarinassa sijaitsevan Piispanlähteen yläkoulu on tänään perjantaina viimeistä päivää etäopetuksessa koulussa aiemmin ilmenneiden tartuntojen takia. Opetus jatkuu maanantaina normaalisti lähiopetuksena.