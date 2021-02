Turun kaupunginjohtaja Minna Arven viikoittainen infotilaisuus koronatilanteesta käsittelee tänään keskiviikkona muun muassa kaupungin koronasuosituksia ja -rajoituksia sekä rokotejärjestelyistä.

Tilaisuus alkaa kello 8.30.

Turun itäisiin osiin painottunut epidemiatilanne on rauhoittumassa. Sen sijaan työpaikoilla tartunnat ovat lisääntyneet, sillä koronaohjeistuksia ei ole noudatettu, sanoo Arve.

Lisäksi illanviettoihin liittyvät tartunnat ovat Turussa lisääntyneet.

Arven mukaan Omaolon kautta pääsee nopeasti testiin. Varissuolla on walk-in -piste, johon voi mennä ilman ajanvarausta koronatestiin, samoin koronabussiin.

Lentoliikennettä on Turun kentällä tällä hetkellä yksi lento Gdanskista kerran viikossa. Lentokentällä testeihin suostuu 80-90 prosenttia matkustajista.

Satamassa tulee noin 120 matkustajaa päivässä Turkuun, suurin osa aamulaivoilla. Vain 23 prosenttia matkustajista on testattu eli laivamatkustajat paljon vähemmän hakeutuvat vapaaehtoiseen testiin. 585 on testattu tammikuun 16. päivästä lähtien. Heistä 14 on todettu koronatartunta.

Kahdessa päiväkodissa eli Pääskyvuoren päiväkodissa ja Päiväkoti Touhula Varissuolla ja kahdessa koulussa eli Jäkärlän koulussa ja Rieskalähteen koulussa on ollut tartuntoja tällä viikolla.

Vuokko-kodista ei juuri ole tullut lisää tartuntoja edellisviikon ryppään jälkeen. Kaiken kaikkiaan 39 asukkaalla ja 19 työntekijällä todettiin tartunta.Vierailukielto on voimassa 7. helmikuuta asti.

Aiemmin todettiin koronatartunta Kurjenmäkikodissa kaiken kaikkiaan 44 asukkaalla, Portsakodissa 10 ja Mäntykodissa neljällä. Nämä ovat siis jo aiemmin todettuja tartuntoja, ja tilanne on ohi. Näissä yksiköissä omaiset saavat vierailla.

Hoivakotien asukkaat ja henkilökunta ovat saaneet ensimmäisen rokotusannoksen. Turku soittaa yli 85-vuotiaille kotonaan asuville henkilökohtaisesti ja kutsuu rokotukseen. Rokotus tapahtuu joko Messukeskuksessa tai terveysasemalla. Kotihoidon asiakkaiden rokotukset ovat parhaillaan menossa. Sen sijaan alle 85-vuotiaita ei ole päästy vielä rokottamaan. Arvioitu aikataulu on tämän kuun lopulla.

Sisäliikuntatilat on suljettu tämän kuun loppuun asti. Kirjastoissa rajoitukset voimassa kuun loppuun asti. Helmikuun 10. päivään asti voimassa olevien rajoitusten osalta ei ole vielä tullut Aluehallintovirastosta tietoa, miten tilanne jatkuu.

Jutta Peltoniemi: Kun muuntovirukset ovat alkaneet levitä, ohjeistetaan tarkemmin tällä viikolla kangasmaskien käytöstä.

– Tärkeintä on käyttää maskia oikein ja huoltaa sitä oikein. Jos käyttää kangasmaskia, on tärkeää huoltaa se asiallisesti. Kertakäyttömaskit on heitettävä pois käytön jälkeen.

Kirurgisia maskeja voi Peltoniemen mukaan käyttää useita tunteja, jos ne eivät kostu tai likastu.