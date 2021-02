Naantalin venemessujen järjestäjät toivovat kevään ulkoilmatapahtuman toteutuvan koronasta huolimatta

Naantalin venemessujen järjestäjät jatkavat kevään tapahtuman suunnittelua koronasta huolimatta. Kevään perinteiset sisähallien messutapahtumat on peruttu, mutta Naantalissa toivotaan, että toukokuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävä ulkoilmatapahtuma olisi mahdollista toteuttaa.

– Venealalle tulevasta keväästä on tulossa haasteellinen, kun perinteiset sisähalleissa tapahtuvat messut on peruttu. Kevään messut ovat aina olleet alalle tärkeä kanava asiakkuuksien hankinnassa ja kaupantekemisessä. Moni kauppias toivookin nyt, että Naantalissa messut saataisiin kuitenkin järjestettyä koronasta huolimatta. Usko tähän on vahva, koska ulkoilmatapahtuma voisi olla mahdollista järjestää turvallisesti näissäkin olosuhteissa, miettii messujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto tiedotteessa.

Järjestäjien mukaan valmisteluja on tehty tiiviisti yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa ja tavoitteena on löytää ratkaisut tapahtuman mahdollistamiseen. Levannon mukaan Naantalin Venemessujen tapahtuma-alue on väljä ja esimerkiksi laitureilla yleisömäärää voidaan tarvittaessa rajoittaa niin, että turvavälejä pystytään noudattamaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Hygieniaan, maskeihin, turvaväleihin ynnä muihin ollaan nyt valmiit panostamaan todella paljon, jotta messut voitaisiin järjestää. On ilo huomata, että tällainen iso haaste yhdistää alaa ja ongelmat halutaan ratkaista yhdessä. Olemme saaneet näytteilleasettajiltakin vinkkejä ja ideoita siitä, miten he voisivat osaltaan auttaa tapahtuman järjestelyissä.

Levannon mukaan messuista tulee toteutuessaan kaikkien aikojen suurimmat. Näytttelyveneitä varten on varattu yksi laituri enemmän aiempiin vuosiin verrattuna.